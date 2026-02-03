Edit Profile
    Dhurandhar : ధురంధర్ ఎగ్జిక్యూటివ్​ ప్రొడ్యూసర్​గా రాహుల్ గాంధీ.. షాక్‌లో నెటిజన్లు!

    ధురంధర్​ సినిమా ఓటీటీలో కూడా హిట్​ కొట్టింది! ప్రజలు ఈ సినిమాని చూస్తూనే ఉన్నారు. అయితే కొందరు ఈ సినిమాలోని ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని గమనించారు. క్రెడిట్స్​లో రాహుల్​ గాంధీ పేరు ఉండటాన్ని చూశారు. ఇది ఇప్పుడు సోషల్​ మీడియాలో చర్చకు దారితీసింది.

    Updated on: Feb 03, 2026 5:59 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    థియేటర్లలో బ్లాక్​బస్టర్​ హిట్​ కొట్టిన రణ్‌వీర్ సింగ్ 'ధురంధర్' సినిమా.. ఇటీవలే నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో తన ఓటీటీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది. ఓటీటీలో కూడా ఈ స్పై థ్రిల్లర్​ దూసుకెళుతోంది. కాగా సినిమా ప్రారంభంలో కనిపించే క్రెడిట్స్‌లో ఒక ఊహించని పేరు ఇంటర్నెట్ దృష్టిని ఆకర్షించింది. నిశితంగా గమనించే ప్రేక్షకులు రాజకీయ రంగానికి చెందిన ఒక సుపరిచితమైన పేరును క్రెడిట్స్‌లో చూసి ఒక్కసారిగా అవాక్కయ్యారు. ఎగ్జిక్యూటివ్​ ప్రొడ్యూసర్​గా రాహుల్​ గాంధీ పేరు ఉంది. ఇది ఇప్పుడు సోషల్​ మీడియాను ఊపేస్తోంది!

    రాహుల్​ గాంధీ- రణ్​వీర్​ సింగ్​ ధురంధర్​..
    రాహుల్​ గాంధీ- రణ్​వీర్​ సింగ్​ ధురంధర్​..

    ధురంధర్​లో పనిచేసిన రాహుల్​ గాంధీ..

    ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ స్పై థ్రిల్లర్ చిత్రానికి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్‌గా 'రాహుల్ గాంధీ' అనే పేరు కనిపించింది. దీనితో ఈ సినిమాలో కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత రాహుల్ గాంధీ ప్రమేయం ఏమైనా ఉందా? అనే చర్చలు, ఊహాగానాలు సోషల్ మీడియాలో జోరందుకున్నాయి.

    ట్విట్టర్​లో చర్చ..

    ధురంధర్​కి చెందిన క్రెడిట్ సీన్‌ను నెటిజన్లు స్క్రీన్‌షాట్లు తీసి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తున్నారు. సినిమా ట్రైలర్ క్రెడిట్స్‌లో కూడా ఈ పేరు ఉందని గుర్తు చేస్తున్నారు..

    ఎక్స్‌లో ఒక యూజర్ ఇలా రాశారు: "రాహుల్ గాంధీ ఈ సినిమాకు ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ అని తెలుసుకోవడం కోసమే ధురంధర్ సినిమాను నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో మరోసారి చూశాను. రాహుల్ గాంధీ ఒక గొప్ప జాతీయవాది అని నాకు ఎప్పుడూ తెలుసు, ఆయన నిశ్శబ్దంగా ఉండి తన పనితోనే సమాధానం చెబుతారని నమ్ముతారు."

    మరొక యూజర్ స్పందిస్తూ.. "ధురంధర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఎవరో చూడటానికి జూమ్ చేయండి. ఎంతటి అద్భుతమైన యాదృచ్ఛికమో కదా!" అని పేర్కొన్నారు.

    ఇంకొకరు "రాహుల్ గాంధీనే ధురంధర్ చిత్రానికి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్," అని నేరుగా పోస్ట్ చేశారు.

    ఈ రాహుల్​ గాంధీ.. ఆ రాహుల్​ గాంధీ కాదు!

    అయితే, వాస్తవాలను పరిశీలిస్తే.. 'ధురంధర్' క్రెడిట్స్‌లో ఉన్న రాహుల్ గాంధీ, లోక్‌సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ కాదు. ఆయన కేవలం అదే పేరున్న మరొక వ్యక్తి! ఈ రాహుల్ గాంధీ చిత్ర పరిశ్రమలో ఎన్నో విజయవంతమైన ప్రాజెక్టులకు పనిచేసిన అనుభవజ్ఞుడైన ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్. ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఆయన గతంలో రుస్తుం, ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్, రాకెట్ బాయ్స్, లక్కీ భాస్కర్ వంటి సూపర్​ హిట్​ చిత్రాలు, సిరీస్‌లకు పనిచేశారు.

    ఈ విషయాన్ని ధృవీకరిస్తూ ఏఐ చాట్‌బాట్ ‘గ్రోక్’ కూడా స్పందించింది.

    "ధురంధర్ చిత్రానికి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్న రాహుల్ గాంధీ చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన నిపుణుడు. ఆయన రాజకీయ నాయకుడు కాదు. ఐఎండీబీ, టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వంటి సైట్స్​ ప్రకారం ఇది కేవలం పేరులో ఉన్న యాదృచ్ఛికత మాత్రమే. ఆయన గతంలో రుస్తుం, లక్కీ భాస్కర్ వంటి సినిమాలకు పనిచేశారు," అని వివరించింది.

    మరొక పోస్ట్‌లో గ్రోక్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ పాత్రను వివరిస్తూ.. "సినిమా పరిశ్రమలో ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఆర్థిక వ్యవహారాలు, ఉన్నత స్థాయి నిర్ణయాలు, వనరులను పర్యవేక్షిస్తారు. రాజకీయ నేత రాహుల్ గాంధీకి సినిమాలతో సంబంధం లేదు. ధురంధర్ (2025) చిత్రానికి పనిచేసిన రాహుల్ గాంధీ వేరే వ్యక్తి," అని స్పష్టం చేసింది.

    రాజకీయ నాయకుడితో ఒకే రకమైన పేరు ఉన్నప్పటికీ, నిర్మాత రాహుల్ గాంధీ చాలా లో-ప్రొఫైల్‌ను మెయింటైన్ చేస్తారు. ఎలాంటి హంగామా లేకుండా తన ప్రాజెక్టుల వెనుక ఉండి పని చేయడానికే ఆయన మొగ్గు చూపుతారు.

