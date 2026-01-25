కొత్త గర్ల్ఫ్రెండ్తో చాహల్? మహ్వాష్తో బ్రేకప్.. బిగ్ బాస్ బ్యూటీతో డేటింగ్.. వైరల్ వీడియో!
టీమిండియా సీనియర్ స్పిన్నర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్ కొత్త గర్ల్ ఫ్రెండ్ ను వెతుక్కున్నాడా? ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్న ఇంటర్నెట ను షేక్ చేస్తోంది. ఆర్జే మహ్వాష్ ను ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో అన్ ఫాలో చేసిన తర్వాత మరో అమ్మాయితో కలిసి చాహల్ కనిపించడం వైరల్ గా మారింది. మరి ఈ అమ్మాయి ఎవరో చూసేయండి.
టీమిండియా సీనియర్ స్పిన్నర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్, ఆర్జే మహ్వాష్ మధ్య బంధం బ్రేకప్ అయిందనే వార్తలు వస్తున్నాయి. వీళ్లు ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో ఒకరిని మరొకరు అన్ ఫాలో కావడమే ఇందుకు కారణం. ఈ నేపథ్యంలో చాహల్ మరో అమ్మాయితో కలిసి కనిపించడం వైరల్ గా మారింది. చాహల్ కొత్త గర్ల్ ఫ్రెండ్ షెపాలీ బగ్గా అనే రూమర్లు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి.
చాహల్ గర్ల్ ఫ్రెండ్
బిగ్ బాస్ బ్యూటీ షెఫాలీ బగ్గాతో కలిసి క్రికెటర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్ కనిపించడం వైరల్ గా మారింది. శనివారం (జనవరి 24) రాత్రి వీరిద్దరూ ముంబైలో కలిసి కనిపించారు. వీరి కలయికకు గల కారణం ఇంకా తెలియకపోయినా, ఈ వీడియో నెటిజన్లలో ఆసక్తిని రేకెత్తించింది.
వైరల్ వీడియో
వైరల్ గా మారిన వీడియోలో చాహల్ నల్ల చొక్కా, డెనిమ్ ప్యాంట్లలో కనిపించాడు. షెపాలీ బగ్గా నల్ల దుస్తులలో అందంగా కనిపించింది. వారు విడివిడిగా ఫోటోలకు పోజులిచ్చినప్పటికీ, ఫోటోగ్రాఫర్లు కలిసి పోజులివ్వమని అడిగినప్పుడు చాహల్ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. సోషల్ మీడియా యూజర్ల నుంచి దీనికి మిక్స్ డ్ రియాక్షన్లు వస్తున్నాయి.
షెఫాలీ బగ్గా ఒక యాంకర్, సోషల్ మీడియా ఇన్ ఫ్లూయెన్సర్. ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్ను బట్టి చూస్తే ఆమె ఒక నటి కూడా అని తెలిసింది. షెపాలి బగ్గా బిగ్ బాస్ 13లో పాల్గొనడం ద్వారా పేరు తెచ్చుకుంది. సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. అందంతో ఫ్యాన్స్ ను అలరిస్తుంటుంది. ఇప్పుడు చాహల్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ గా వార్తల్లో నిలిచింది.
చాహల్, మహ్వాష్
అంతకుముందు యుజ్వేంద్ర చాహల్, ఆర్జే మహ్వాష్ ఒకరినొకరు అన్ఫాలో చేసుకున్నారు. ఈ ఇద్దరూ ఇన్ స్టాలో ఒకరినొకరు అన్ఫాలో చేసుకున్నారనే వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి. ఈ పరిణామం చాహల్, మహ్వాష్ల డేటింగ్ పుకార్లకు నెలల తర్వాత వచ్చింది.
మహ్వాష్ యొక్క ఇటీవలి స్టోరీలలో ఆమె కారులో తన జుట్టును సరిచేసుకుంటున్నట్లు కనిపించింది. క్యాప్షన్లో.. '90% సమయం మీరు నన్ను నా జుట్టును సరిచేసుకుంటున్నట్లు చూస్తారు. మిగిలిన సమయం? నా జీవితాన్ని సరిచేసుకుంటున్నాను’’ అని రాసుకొచ్చింది. దీన్ని బట్టి చూస్తే చాహల్, మహ్వాష్ మధ్య ఏదో జరిగిందనేది స్పష్టమవుతోంది.
చాహల్ విడాకులు
టీమిండియా సీనియర్ స్పిన్నర్ అయిన చాహల్ గతంలో ధనశ్రీ వర్మను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. అయితే ఈ జంట 2025లో విడాకులు తీసుకుంది. అప్పటి నుంచి చాహల్, మహ్వాష్ డేటింగ్ రూమర్లు బలంగా వినిపించాయి. వీళ్లు చాలా సార్లు బయట కలిసి కనిపించారు. ఇప్పుడేమో మహ్వాష్, చాహల్ బంధం చెడినట్లు కనిపిస్తోంది.