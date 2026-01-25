ధనుష్, మృణాల్ ఠాకూర్ పెళ్లి? అతిథులుగా స్టార్ హీరో హీరోయిన్లు- వైరల్ అవుతున్న మ్యారేజ్ వీడియో- అసలు నిజం ఇదే!
సోషల్ మీడియాలో ధనుష్, మృణాల్ ఠాకూర్ పెళ్లి జరిగిపోయినట్లు వీడియో ఒకటి తెగ చక్కర్లు కొడుతోంది. అందులో స్టార్ హీరో హీరోయిన్లు అతిథులుగా ఉండటం విశేషం. ఈ క్రమంలో ధనుష్, మృణాల్ వివాహం చేసుకున్నారని అభిమానులు కంగారు పడుతున్నారు. అయితే, ఈ వైరల్ వీడియో వెనుక అసలు కథేంటో ఇక్కడ చదవండి.
టాలీవుడ్, కోలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు సుపరిచితులైన ధనుష్, మృణాల్ ఠాకూర్ పెళ్లి గురించి గత కొన్ని రోజులుగా రకరకాల వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే, ఆ వార్తలను ఇప్పటికే కొట్టిపారేసినప్పటికీ.. అభిమానులు మాత్రం ఈ ఇద్దరినీ జంటగా చూడాలని తెగ ఆశపడుతున్నారు. తాజాగా ఈ క్రేజీ కాంబినేషన్పై ఒక వీడియో ఇన్స్టాగ్రామ్లో ప్రత్యక్షమై నెటిజన్లను షాక్కు గురిచేసింది.
వైరల్ వీడియోలో ఏముంది?
జనవరి 24న ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీలో ధనుష్, మృణాల్ ఠాకూర్ వివాహం చేసుకున్నట్లు ఒక వీడియో పోస్ట్ అయింది. చెన్నైలో జనవరి 22న చాలా రహస్యంగా, కేవలం కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలోనే ఈ పెళ్లి జరిగిపోయిందని ఆ వీడియో సారాంశం.
కానీ, ధనుష్, మృణాల్ పెళ్లి వేడుకకు స్టార్ హీరోలు దళపతి విజయ్, అజిత్ కుమార్, దుల్కర్ సల్మాన్, సూర్య, హీరోయిన్లు త్రిష, శ్రుతి హాసన్, సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ వంటి స్టార్లందరూ హాజరైనట్లు ఆ వీడియోలో ఉంది. ట్రెడిషనల్ తెల్లటి పంచెలో ధనుష్, ఎర్రటి పట్టుచీరలో మృణాల్ పెళ్లి పీటలపై కూర్చున్న విజువల్స్ చూసి ఫ్యాన్స్ నిజంగానే పెళ్లి జరిగిందేమోనని భ్రమపడ్డారు.
అసలు నిజం ఇదీ..
అయితే, ఈ వీడియో వెనుక ఉన్నది మనిషి కాదు.. కృత్రిమ మేధ (AI). అవును, ఇది పూర్తిగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటలిజెన్స్ సాంకేతికతతో సృష్టించిన వీడియో. సదరు ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీ కూడా ఇది కేవలం వినోదం కోసం చేసిన వీడియో మాత్రమేనని, వారిద్దరి పెళ్లికి సంబంధించి ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం లేదని చివర్లో డిస్క్లైమర్ కూడా ఇచ్చింది.
పెళ్లి వార్తలపై క్లారిటీ
విజయ్, అజిత్ వంటి హీరోలు వెనుక నిలబడి ఉన్న విజువల్స్ చూసి నెటిజన్లు కూడా "ఇది కచ్చితంగా ఏఐ మ్యాజిక్" అని గుర్తిస్తున్నారు. కాగా, ధనుష్, మృణాల్ ఠాకూర్ వీరిద్దరూ ఫిబ్రవరిలో వివాహం చేసుకోబోతున్నారంటూ వస్తున్న వార్తలను ఇప్పటికే అత్యంత విశ్వసనీయ వర్గాలు ఖండించాయి.
ఇదిలా ఉంటే, మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రస్తుతం తన కెరీర్లో చాలా బిజీగా ఉన్నారు. సిద్ధాంత్ చతుర్వేదితో కలిసి మృణాల్ నటించిన 'దో దీవానే షెహర్ మే' ఫిబ్రవరిలో విడుదల కానుంది.