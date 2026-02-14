Edit Profile
    టీ కొట్టు దగ్గర జగపతిబాబు.. ఒక్కరు కూడా గుర్తు పట్టలేదు.. అసలు విషయం చెప్పిన నటుడు

    జగపతి బాబు అంటే తెలియని, చూస్తే గుర్తు పట్టని జనాలు ఉండరనే చెప్పాలి. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు తన సినిమాలతో ఎంటర్ టైన్ చేస్తున్నాడు. కానీ ఓ టీ కొట్టు దగ్గర జగపతి బాబును ఎవరూ గుర్తుపట్టలేదు. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా అతనే చెప్పాడు.

    Published on: Feb 14, 2026 9:59 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    జగపతి బాబు అనే పేరు తెలియని తెలుగు ప్రేక్షకులు ఉండరు. ఆయన్ని ఎక్కడ చూసినా టక్ మని గుర్తు పట్టేస్తారు. ఫ్యామిలీ మూవీస్ తీసే హీరో నుంచి ఇప్పుడు పవర్ ఫుల్ విలన్ వరకు జగపతి బాబు తన యాక్టింగ్ తో అలరిస్తూనే ఉన్నారు. కానీ అలాంటి నటుడు బయట టీ స్టాల్ కు వెళ్లి టీ తాగి వచ్చేంతవరకూ ఎవరూ ఆయన్ని గుర్తుపట్టలేదు.

    జగపతి బాబు (x/IamJagguBhai)
    జగపతి బాబు (x/IamJagguBhai)

    జగపతి బాబు కామెంట్లు

    రీసెంట్ గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో జగపతి బాబు కామెంట్లు వైరల్ గా మారాయి. తను టీ కొట్టు దగ్గరకు వెళ్లి టీ తాగి వచ్చినా ఎవరూ తనను గుర్తు పట్టలేదని జగపతి బాబు అన్నారు. అయితే దీనికో బలమైన కారణం ఉంది. అప్పుడు జగపతి బాబు మూవీ గెటప్ లో ఉన్నారు. అసలు గుర్తు పట్టలేని గెటప్ అది. అదే.. పెద్ది సినిమాలోని అప్పలసూరి గెటప్.

    అప్పలసూరి

    రామ్ చరణ్ హీరోగా నటిస్తున్న పెద్ది సినిమాలో జగపతి బాబు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. అప్పలసూరి అనే ఓ పెద్దాయన క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమా నుంచి గతంలో అప్పలసూరి ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఫ్యాన్స్ అందరూ షాక్ అయిపోయారు. బక్క పల్చని శరీరంతో, పూర్తిగా నెరిసిన జుట్టు, గడ్డంతో జగపతి బాబు ముసలాయనలా కనిపించాడు. ఇప్పుడు అదే గెటప్ లో జగపతి బాబు బయటకు వెళ్తే ఎవరూ గుర్తుపట్టలేదు.

    మాట్లాడకుండా

    ఓ ఇంటర్వ్యూలో పెద్ది సినిమాలోని తన గెటప్ గురించి జగపతి బాబు మాట్లాడుతూ.. ‘‘అది నా ప్రొఫెషన్. ఏ గెటప్ అయినా వేయాలి. ఆ వీడియో ఇంకా బయటకు రాలేదు కానీ ఇదే గెటప్ లో ఓ గమ్మత్తైన వీడియో చేశాం. డైరెక్ట్ షూట్ నుంచి అదే గెటప్ లో నేను ఓ టీకొట్టు దగ్గరకు వెళ్లా. నేను మాట్లాడితే గొంతు గుర్తుపట్టేస్తారు. అందుకే నాతో వచ్చిన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ మాట్లాడాడు. నేను టీ తాగా. కాసేపు అక్కడే అటూ ఇటూ చూశా. ఎవరైనా గుర్తు పడతారేమో అనుకున్నా. కానీ ఎవరూ గుర్తు పట్టలేదు. ఈ వీడియో సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది’’ అని జగపతి బాబు చెప్పాడు.

    పెద్ది గురించి

    బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో రూరల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా పెద్ది తెరకెక్కుతోంది. ఇందులో రామ్ చరణ్ హీరో. జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ఈ మూవీని ఏప్రిల్ 30, 2026న రిలీజ్ చేయనున్నారు.

