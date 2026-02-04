మార్చి రేసు నుంచి తప్పుకున్న రామ్ చరణ్ పెద్ది.. బాక్సాఫీస్ బరిలో పవన్ ఉస్తాద్
టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద మార్చి నెలలో జరగాల్సిన భారీ యుద్ధం అనూహ్య మలుపు తిరిగింది. మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటించిన 'పెద్ది' (Peddi) చిత్రం మార్చి రేసు నుంచి తప్పుకోగా, అదే స్థానంలో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' (Ustaad Bhagat Singh) రంగంలోకి దిగింది.
బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ జంటగా నటిస్తున్న స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది'. ముందుగా ఈ చిత్రాన్ని మార్చి 27న విడుదల చేయాలని భావించినప్పటికీ, పోటీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఏప్రిల్కు వాయిదా వేశారు. మంగళవారం చిత్ర యూనిట్ కొత్త విడుదల తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించింది.
విడుదల తేదీల్లో మార్పులు ఇవే:
బాక్సాఫీస్ వద్ద రానున్న మార్పులను ఒకసారి గమనిస్తే:
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ విడుదల తేదీ మార్చి 26, 2026
పెద్ది (Peddi) మార్చి 27 నుంచి ఏప్రిల్ 30, 2026కి మార్పు
డెకాయిట్ (Dacoit) మార్చి 19 నుంచి ఏప్రిల్ 10, 2026కు మార్పు
భారీ పోటీయే కారణమా?
మార్చి నెలలో బాలీవుడ్ నుంచి రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన 'ధురంధర్ 2' (Dhurandhar 2), కన్నడ రాకింగ్ స్టార్ యశ్ నటించిన 'టాక్సిక్' (Toxic) చిత్రాలు విడుదల కానున్నాయి.
ధురంధర్ 2: దీని మొదటి భాగం రూ. 1000 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించడంతో ఈ సీక్వెల్పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
టాక్సిక్: కేజీఎఫ్ తర్వాత యశ్ నటిస్తున్న సినిమా కావడంతో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో దీనిపై విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంది.
ఈ రెండు భారీ చిత్రాలతో తలపడటం కంటే సోలో రిలీజ్ బెటర్ అని భావించిన 'పెద్ది' టీమ్ ఏప్రిల్ నెలాఖరును ఎంచుకుంది. మరోవైపు అడివి శేష్ నటించిన 'డెకాయిట్' కూడా ఏప్రిల్ 10కి వాయిదా పడింది.
బాక్సాఫీస్ వద్ద 'పవర్' షో
మెగా హీరోలు తప్పుకున్న చోటునే పవన్ కళ్యాణ్ భర్తీ చేస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ మంగళవారం అనౌన్స్మెంట్ చేస్తూ.. "ఈ వేసవిలో బాక్సాఫీస్ వద్ద అగ్నిప్రళయం ఖాయం. పవర్ స్టార్, కల్ట్ కెప్టెన్ హరీష్ శంకర్ కలయికలో వస్తున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' మార్చి 26న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది" అని పేర్కొన్నారు.
నాని నటిస్తున్న 'ది ప్యారడైజ్' (The Paradise) కూడా మార్చి 26నే రావాల్సి ఉంది. మరి పవన్ సినిమాతో నాని పోటీ పడతారా లేదా అన్నది ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. మొత్తానికి మార్చి నెలలో ధురంధర్ 2, టాక్సిక్, ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చిత్రాల మధ్య త్రిముఖ పోరు ఆసక్తికరంగా మారనుంది.