JD Chakravarthy: ఈ సినిమా వల్ల కమల్ హాసన్కు కూడా దొరకని ఛాన్స్ నాకు దొరికింది.. అలాంటి పాత్ర నాది: జేడీ చక్రవర్తి
JD Chakravarthy: విలక్షణ నటుడు జేడీ చక్రవర్తి ముఖ్యమైన పాత్రలో నటిస్తున్న తాజా మూవీ ‘గాయపడ్డ సింహం’. ఈ సినిమా ప్రమోషన్లలో భాగంగా ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ఫిల్మ్ నగర్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. నటనలో అసాధ్యుడైన కమల్ హాసన్ కూడా చేయని ప్రయోగాన్ని తాను ఈ సినిమాలో చేశానని జేడీ సంచలన ప్రకటన చేశారు.
JD Chakravarthy: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో జేడీ చక్రవర్తి అంటేనే ఒక విభిన్నమైన ముద్ర. రామ్ గోపాల్ వర్మ స్కూల్ నుండి వచ్చిన ఈ నటుడు.. ‘శివ’ కాలం నుండి నేటి వరకు తనదైన శైలిలో ప్రేక్షకులను అలరిస్తూనే ఉన్నారు. కేవలం నటుడిగానే కాకుండా, దర్శకుడిగా, నిర్మాతగా కూడా ఆయన తన ముద్ర వేశారు.
తాజాగా ఆయన ‘గాయపడ్డ సింహం’ అనే పవర్ ఫుల్ టైటిల్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈ సినిమా ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో జేడీ మాట్లాడిన మాటలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
కమల్ హాసన్ గారికే సవాల్..
ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రయోగాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ అంటే అందరికీ గుర్తొచ్చే ఏకైక పేరు లోకనాయకుడు కమల్ హాసన్. పాత్ర కోసం ఎంతటి రిస్క్ అయినా చేసే కమల్ హాసన్ గురించి జేడీ చక్రవర్తి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
“నటనలో కమల్ హాసన్ గారు నాకు ఇన్స్పిరేషన్. ఆయన చేయని ప్రయోగం అంటూ ఉండదు. కానీ ‘గాయపడ్డ సింహం’ సినిమాలో ఒక నటుడిగా నేను సాధించినది, కమల్ గారు కూడా ఇప్పటివరకు చేయలేకపోయారు” అని జేడీ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఇది వినడానికి అతిశయోక్తిలా అనిపించినా, సినిమాలో తన పాత్రను చూశాక అందరూ ఆ మాటను ఒప్పుకుంటారని ఆయన వివరించారు.
ఏమిటా ప్రత్యేక ప్రయోగం?
ఈ సినిమాలో తాను పోషించిన పాత్ర చాలా ప్రత్యేకమని జేడీ చక్రవర్తి వెల్లడించాడు. ఒక పాత్రకు రెండు షేడ్స్ ఉండటం, ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఒకలా, సెకండాఫ్ మరోలా ఉండటం కామనే అని.. కానీ ఈ మూవీలో తాను పోషించిన ధర్మ పాత్ర మాత్రం ఒకేసారి రెండు షేడ్స్ చూపిస్తుందని అనడం విశేషం.
ఈ సందర్భంగా తాను శివ మూవీలో పోషించిన జేడీ పాత్రను కూడా గుర్తు చేసుకున్నారు. తనను ఆ పాత్రతోనే గుర్తు పడతారంటే అది ఎంత ప్రభావితం చేసిందో అర్థం చేసుకోవచ్చని చెప్పారు.
దర్శకుడి విజన్, సినిమా ప్రత్యేకతలు..
తరుణ్ భాస్కర్ లీడ్ రోల్లో నటించిన ‘గాయపడ్డ సింహం’ కేవలం ఒక రెగ్యులర్ యాక్షన్ డ్రామా మాత్రమే కాదని, ఇందులో సైకలాజికల్ ఎలిమెంట్స్ కూడా పుష్కలంగా ఉన్నాయని జేడీ తెలిపారు.
ఈ సినిమాలో తరుణ్ గాయపడ్డాడని, తాను గాయపడ్డానని, మరో సింహం కూడా గాయపడిందని, అది ఎవరో త్వరలోనే రివీల్ చేస్తామని చెప్పారు. చాలా కాలం తర్వాత జేడీ చక్రవర్తి ఒక పూర్తిస్థాయి పవర్ ఫుల్ రోల్లో కనిపిస్తుండటంతో ఆయన అభిమానులు కూడా ఈ సినిమా కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మరి కమల్ హాసన్ లాంటి దిగ్గజం కూడా చేయని ఆ ప్రయోగం ఏమిటో తెలియాలంటే సినిమా విడుదల వరకు ఆగాల్సిందే.
- ABOUT THE AUTHOR
