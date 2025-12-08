Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    న్యూ నేషనల్ క్రష్‌గా గిరిజా ఓక్- యూట్యూబ్ సిరీస్‌లో ఇంటిమేట్ సీన్లు- ఎలా చేయాలో చెప్పేవారంటూ కాంతార నటుడు!

    సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల న్యూ నేషనల్ క్రష్‌గా మారింది బ్యూటిపుల్ గిరిజా ఓక్. అయితే, ఇటీవల యూట్యూబ్‌లో విడుదలైన పర్‌ఫెక్ట్ ఫ్యామిలీ వెబ్ సిరీస్‌లో గిరిజా ఓక్‌తో చేసిన ఇంటిమేట్ సీన్ల గురించి కాంతార చాప్టర్ 1 నటుడు గుల్షన్ దేవయ్య ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు. అవి ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి.

    Published on: Dec 08, 2025 8:32 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఒక్క ఇంటర్వ్యూతో ట్రెండింగ్‌లోకి వచ్చిన ముద్దుగుమ్మ గిరిజా ఓక్. గతంలో హీరోయిన్‌గా అట్రాక్ట్ చేసిన గిరిజా ఓక్‌కు ఇప్పుడు అంతకంటే ఎక్కువ క్రేజ్ వచ్చింది. ఓ ఇంటర్వ్యూలో స్లీవ్‌లెస్ బ్లౌజ్, చీరలో, బ్లూ శారీ ఫొటోల్లో గిరిజా ఓక్‌ను చూసిన నెటిజన్స్ ఆమె అందానికి ఫిదా అయిపోయారు.

    న్యూ నేషనల్ క్రష్‌గా గిరిజా ఓక్- యూట్యూబ్ సిరీస్‌లో ఇంటిమేట్ సీన్లు- ఎలా చేయాలో చెప్పేవారంటూ కాంతార నటుడు!
    న్యూ నేషనల్ క్రష్‌గా గిరిజా ఓక్- యూట్యూబ్ సిరీస్‌లో ఇంటిమేట్ సీన్లు- ఎలా చేయాలో చెప్పేవారంటూ కాంతార నటుడు!

    న్యూ నేషనల్ క్రష్‌గా

    సోషల్ మీడియాలో న్యూ నేషనల్ క్రష్‌గా గిరిజా ఓక్ ట్రెండ్ అయింది. అయితే, గిరిజా ఓక్‌తో చేసిన ఇంటిమేట్ సీన్ల గురించి కాంతార చాప్టర్ 1 నటుడు గుల్షన్ దేవయ్య చెప్పిన ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు ఇప్పుడు ఇంటర్‌నెట్‌లో వైరల్ అవుతున్నాయి.

    ప్రస్తుతం డ్రామా సిరీస్‌లలో ట్రెండింగ్‌లో ఉన్న వెబ్ సిరీస్ 'పర్‌ఫెక్ట్ ఫ్యామిలీ'. మనోజ్ పహ్వా, సీమా పహ్వా, గుల్షన్ దేవయ్య, గిరిజా ఓక్, కావేరి సేథ్, నేహా ధూపియా, హిర్వ త్రివేది, రొనావ్ వాస్వానీ వంటి ప్రముఖ నటీనటులు ఇందులో ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు.

    విమర్శకుల నుంచి, ప్రేక్షకుల నుంచి ఈ సిరీస్‌కు అద్భుతమైన స్పందన వస్తోంది. నవంబర్ 28 నుంచి యూట్యూబ్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోన్న పర్‌ఫెక్ట్ ఫ్యామిలీ సిరీస్‌కు సచిన్ పాఠక్ దర్శకత్వం వహించారు. పాలక్ భాంబ్రి క్రియేట్ చేశారు. నటుడు పంకజ్ త్రిపాఠి, జార్ పిక్చర్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు.

    గిరిజాతో ఇంటిమేట్ సీన్

    ఈ యూట్యూబ్ సిరీస్‌లో భార్యాభర్తలుగా నటించిన గుల్షన్ దేవయ్య, గిరిజా మధ్య ఇంటిమేట్ సీన్స్ ఉన్నాయి. తాజాగా ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో గుల్షన్ దేవయ్య 'పర్‌ఫెక్ట్ ఫ్యామిలీ'లో గిరిజా ఓక్‌తో కలిసి నటించిన ఇంటిమేట్ సన్నివేశం గురించి ఓపెన్ అయ్యారు.

    గుల్షన్ దేవయ్య ఆ సన్నివేశం గురించి మాట్లాడుతూ.. "ఇటువంటి సన్నివేశాలలో నటించడం ఎప్పుడూ చాలా కష్టమైన పని. ఎందుకంటే, మనం దాటకూడని ఒక గీత అక్కడ ఉంటుంది. సాన్నిహిత్యాన్ని లేదా హింసను అనుకరించడం చాలా క్లిష్టంగా ఉంటుంది. ఆ హద్దులు దాటకుండానే.. ఆ సన్నివేశం నిజమైన అనుభూతిని కలిగిస్తున్నట్లు భ్రమ కలిగించాలి. కాబట్టి, ఆ దృశ్యాన్ని చాలా బాధ్యతాయుతంగా చిత్రీకరించడానికి మార్గాలు అన్వేషించాలి" అని ఐఏఎన్‌ఎస్‌తో అన్నారు.

    ఎలా చేయాలో చెప్పేవారు

    ఇలాంటి సన్నివేశాల కోసం ఈ రోజుల్లో 'ఇంటీమసీ కో ఆర్డినేటర్లు' (Intimacy Coordinators) కూడా అందుబాటులో ఉంటున్నారని గుల్షన్ వివరించారు. అంటే షూటింగ్ సమయంలో ఇంటిమేట్ సీన్ ఎలా చేయాలి, ఎలా స్పందించాలి అని పక్కన ఉండి ఆ కో ఆర్డినేటర్స్ చెబుతుంటారని దేవయ్య అన్నారు.

    "కొన్నిసార్లు ఇంటీమసీ కో ఆర్డినేటర్లు ఉంటారు. ఉదాహరణకు 'ఉల్జా' (Ulajh) సినిమాకు యూకేకు చెందిన ఒక కోఆర్డినేటర్ ఉన్నారు. ఆ ప్రక్రియలో ఆమె ప్రతి అడుగులోనూ మాకు మార్గ నిర్దేశం చేసి అందరూ సౌకర్యంగా ఉండేలా చూసుకున్నారు. కానీ ఆ సన్నివేశాల్లో మూడు వంతులు కత్తిరించారు. ఫైనల్ వెర్షన్‌లో పెద్దగా ఏమీ మిగల్లేదు. కొన్నిసార్లు ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది" అని గుల్షన్ దేవయ్య తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు.

    పాత రోజుల్లో పరిస్థితి ఎలా ఉండేది?

    "కాలక్రమేణా, ఇటువంటి సన్నివేశాలలో నటించడంలో నాకు మరింత అనుభవం వచ్చింది. 2012లో మేము 'హేట్ స్టోరీ' (Hate Story) షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు, మాకు సహాయం చేయడానికి ఇంటీమసీ కోఆర్డినేటర్లు వంటివారు ఎవరూ ఉండేవారు కాదు" అని గుల్షన్ దేవయ్య తెలిపారు.

    "అప్పుడు మేము అన్ని విషయాలను సొంతంగానే తెలుసుకోవాల్సి వచ్చింది. అదృష్టవశాత్తూ, నేను పాయోలీ దామ్‌తో కలిసి పనిచేశాను. ఆమె ఎంతో సహకరించారు. షూటింగ్ అంతా నేను సౌకర్యంగా ఉండేలా చూసుకున్నారు" అని గుల్షన్ దేవయ్య పాత రోజులను గుర్తు చేసుకున్నారు.

    కాంతార చాప్టర్ 1లో గుల్షన్

    ఇదిలా ఉంటే, 'పర్‌ఫెక్ట్ ఫ్యామిలీ'కి ముందు గుల్షన్ దేవయ్య దేశవ్యాప్తంగా బ్లాక్‌ బస్టర్‌గా నిలిచిన 'కాంతారా చాప్టర్ 1'లో కనిపించారు. రిషబ్ శెట్టి నటించి, దర్శకత్వం వహించిన ఆ పౌరాణిక యాక్షన్ డ్రామా చిత్రంలో గుల్షన్ దుష్ట రాజు కులశేఖర పాత్ర పోషించారు.

    News/Entertainment/న్యూ నేషనల్ క్రష్‌గా గిరిజా ఓక్- యూట్యూబ్ సిరీస్‌లో ఇంటిమేట్ సీన్లు- ఎలా చేయాలో చెప్పేవారంటూ కాంతార నటుడు!
    News/Entertainment/న్యూ నేషనల్ క్రష్‌గా గిరిజా ఓక్- యూట్యూబ్ సిరీస్‌లో ఇంటిమేట్ సీన్లు- ఎలా చేయాలో చెప్పేవారంటూ కాంతార నటుడు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes