కార్తీక దీపం 2 జ్యోత్స్న: కార్తీక దీపం 2 జ్యోత్స్నను ఇలా ఎప్పుడైనా చూశారా? రెడ్ శారీలో హాట్ షో.. హీరోయిన్ మెటీరియల్ అంటూ
Karthika Deepam 2 Jyotsna: కార్తీక దీపం 2 సినిమాలో విలనిజంతో అదరగొడుతోంది జ్యోత్స్న అలియాస్ గాయత్రి సింహాద్రి. సీరియల్ లో విలన్ గా నటిస్తున్న ఈ భామ హీరోయిన్ మెటీరియల్ అనే కామెంట్లు వస్తున్నాయి. చీరలో ఆమె హాట్ ఫోటోలు వైరల్ గా మారాయి.
Karthika Deepam 2 Jyotsna: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఊపు ఊపుతున్న టాప్ సీరియల్ కార్తీక దీపం 2. ఈ సీరియల్ రేటింగ్స్ లో దూసుకెళ్తోంది. ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కు మంచి ఎంటర్ టైన్మెంట్ అందిస్తుంది. ఈ టాప్ సీరియల్ లో విలన్ జ్యోత్స్నగా గాయత్రి సింహాద్రి తన నటనతో ఆకట్టుకుంటోంది. అదే సమయంలో హాట్ షోతో ఇన్ స్టాలో అదరగొడుతోంది.
రెడ్ శారీలో కార్తీక దీపం జ్యోత్స్న
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ లో విలన్ జ్యోత్స్నగా గాయత్రి సింహాద్రి నటిస్తోంది. ఇందులో దీప, కార్తీక్ ను ముప్పుతిప్పలు పెట్టే లేడీ విలన్ గా తన నటనతో ఆకట్టుకుంటోంది. బావను ఎలాగైనా దక్కించుకోవాలని కన్నింగ్ ప్లాన్స్ వేస్తూనే ఉంది. ఆ జ్యోత్స్న పాత్ర పోషిస్తున్న గాయత్రి సింహాద్రి తాజాగా రెడ్ శారీలో మెరిసిపోయింది.
వైరల్ గా ఫొటోలు
రెడ్ శారీలో హాట్ హాట్ గా డిఫరెంట్ పోజులిచ్చింది గాయత్రి సింహాద్రి. శనివారం (జూన్ 6) ఈ ఫొటోలను తన ఇన్ స్టాలో పోస్టు చేసింది. ఈ పిక్స్ తెగ వైరల్ గా మారాయి. అటు టీవీ సెలబ్రిటీలు, ఇటు నెటిజన్లు తెగ కామెంట్లు కురిపించేస్తున్నారు.
హీరోయిన్ మెటీరియల్ అంటూ
గాయత్రి సింహాద్రి విలన్ కాదు హీరోయిన్ మెటీరియల్ అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ‘‘కార్తీక దీపం సీరియల్ లో నీ విలన్ యాక్టింగ్ పీక్స్. కొత్త సీరియల్ లో హీరోయిన్ గా ట్రై చేయండి సిస్టర్. మీకు గొప్ప భవిష్యత్ ఉంది’’ అని ఒక లేడీ ఫ్యాన్ కామెంట్ చేసింది.
‘హీరోయిన్ మెటీరియల్’, ‘నీ సీరియల్ యాక్టింగ్ చాలా బాగుంటుంది’ అని ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు పెడుతూనే ఉన్నారు.
యాక్టింగ్ అదుర్స్
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ లో విలన్ గా గాయత్రి సింహాద్రి తన నటనతో అదుర్స్ అనిపిస్తోంది. గ్రానీ పారిజాతంతో కలిసి ఆమె వేసే కుట్రలు, కన్నింగ్ ప్లాన్స్ సీరియల్ ను మరింత ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారుస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ లో సీఈఓ పోస్టు కోసం దీప, జ్యోత్స్న పోటీపడుతున్నారు.
టాప్ ప్లేస్ లో
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ కు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మంచి ఆదరణ దక్కుతోంది. ఈ సీరియల్ రేటింగ్స్ పరంగా టాప్ లో దూసుకుపోతోంది. ఇందులో కార్తీక్ గా నిరుపమ్ పరిటాల, దీపగా ప్రేమి విశ్వనాథ్, జ్యోత్స్నగా గాయత్రి సింహాద్రి లీడ్ రోల్స్ ప్లే చేస్తున్నారు. స్టార్ మాలో ప్రసారమవుతున్న ఈ సీరియల్ కు ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు.
People Also Ask (FAQ)
- కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ ఏ చానెల్ లో ప్రసారమవుతుంది?
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ స్టార్ మాలో ప్రసారమవుతుంది.
2. కార్తీక దీపం 2లో విలన్ జ్యోత్స్నగా నటిస్తోంది ఎవరు?
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ లో విలన్ జ్యోత్స్నగా గాయత్రి సింహాద్రి నటిస్తోంది.
3. కార్తీక దీపం 2లో లీడ్ రోల్స్ ఎవరు ప్లే చేస్తున్నారు?
కార్తీక దీపం 2లో కార్తీక్ గా నిరుపమ్ పరిటాల, దీపగా ప్రేమి విశ్వనాథ్ నటిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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