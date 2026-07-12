Karthika Deepam 2: కార్తీక దీపం 2లో ఊహించని మైండ్ గేమ్- జ్యోత్స్నను డమ్మీ చేసిన ఆ ముగ్గురు- కథను తిప్పే అసలు విలన్ ఎవరు?
Karthika Deepam 2: బుల్లితెరపై దూసుకుపోతున్న స్టార్ మా టాప్ సీరియల్ ‘కార్తీక దీపం 2’ సరికొత్త క్యారెక్టర్ల ఎంట్రీతో మరింత ఇంటెన్స్గా మారింది. కథలో ఇప్పటివరకు మెయిన్ విలన్గా హడావిడి చేసిన జ్యోత్స్న పాత్ర ఉన్నట్టుండి డమ్మీ అయిపోయింది. మరి రియల్ విలన్ ఎవరు? అనేదే ఇప్పుడు సస్పెన్స్.
Karthika Deepam 2: తెలుగు బుల్లితెర హిస్టరీలోనే ‘కార్తీక దీపం’ బ్రాండ్కు ఉన్న క్రేజ్ ఎలాంటిదో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. సీక్వెల్గా వచ్చిన ‘కార్తీక దీపం 2’ కూడా దీప, కార్తీక్ లాయల్ ఫ్యాన్స్ కారణంగా రేటింగుల్లో దూసుకుపోతోంది. అయితే, గత కొన్ని రోజులుగా ఈ సీరియల్ లో వస్తున్న ట్విస్ట్ లు, మలుపులు ఊహకు అందకుండా సాగుతున్నాయి.
కార్తీక దీపం 2 ట్విస్ట్ లు
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ మెయిన్ గా కార్తీక్, దీపను విడగొట్టే విలన్ జ్యోత్స్న కథ చుట్టూ తిరుగుతోంది. కానీ సడెన్ గా కొత్త క్యారెక్టర్లు సీరియల్ ను మరో లెవల్ కు తీసుకెళ్తున్నాయి. దక్షిణామూర్తి, సూరజ్, మాలిని పాత్రల ఎంట్రీతో అసలు విలన్ ఎవరు? అనేది సస్పెన్స్ గా మారింది.
జ్యోత్స్న డమ్మీ
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ కథ ప్రారంభం నుంచి దీప, కార్తీక్లను విడదీయడమే ధ్యేయంగా పెట్టుకుని, అహంకారంతో రెచ్చిపోయిన జ్యోత్స్న క్యారెక్టర్ గ్రాఫ్ ఇప్పుడు ఉన్నట్టుండి పడిపోయింది. దీప స్థానంలో వారసురాలిగా శివ నారాయణ ఇంటికి వచ్చిన జ్యోత్స్న.. మొన్నటివరకూ దీప, కార్తీక్ ను ఓ రేంజ్ లో ఆడుకుంది. చివరకు దీప తాళి కూడా తెంచింది. కానీ ఇప్పుడు ఆమె క్యారెక్టర్ డమ్మీగా మారిందనే టాక్ వినిపిస్తోంది.
వీళ్ల ఎంట్రీతో
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ కథలోకి ఎప్పుడైతే సూరజ్, దక్షిణామూర్తి, మాలిని ఎంట్రీ జరిగిందో, అప్పటినుంచి జ్యోత్స్న కేవలం ఒక మూగ ప్రేక్షకురాలిలా, ఒక ‘డమ్మీ’ విలన్లా మారిపోయింది.
ఇప్పటివరకు కార్తీక్, దీప చుట్టూనే మైండ్ గేమ్స్ ఆడిన జ్యోత్స్నను ఇప్పుడు సూరజ్ ఆటాడుకుంటున్నాడు. తననే పెళ్లి చేసుకుంటానంటున్నాడు. మరోవైపు దీప సీఈఓ అయింది. ఇప్పుడు జ్యోత్స్న పరిస్థితి రెంటికి చెడ్డ రేవడిలా మారింది.
విలన్ ఎవరు?
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ చూసే చాలా మంది వీక్షకులు జ్యోత్స్న మాత్రమే విలన్ అనుకున్నారు. కానీ తాజా పరిణామాలు చూస్తే జ్యోత్స్న కేవలం ఒక సమిధ మాత్రమే అని, అసలు మాస్టర్ మైండ్స్ వేరే ఉన్నారని స్పష్టమవుతోంది. దక్షిణామూర్తి క్లాస్ లుక్లో కనిపిస్తున్నా.. అతని వెనుక ఉన్న గతం, దాచిన అజెండా కథను శాసిస్తున్నాయి.
అటు మాలిని మైండ్ గేమ్స్ స్టార్ట్ చేసింది. ఇక ఇటు సూరజ్ తెస్తున్న ఒత్తిడి జ్యోను అతలాకూతలం చేస్తోంది. దీంతో అసలు విలన్ ఎవరు? అనే సస్పెన్స్ క్రమంగా పెరుగుతోంది.
అదే కారణం
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ ఇంతలా క్లిక్ అవ్వడానికి కారణం కథలో కేవలం ఏడుపులు, పెడబొబ్బలు మాత్రమే లేకపోవడమే. కొత్త పాత్రల ప్రవేశంతో ప్రతి క్యారెక్టర్ వెనుక ఒక స్ట్రాంగ్ మోటివ్ కనిపిస్తోంది. దీపను కాపాడే క్రమంలో కార్తీక్ తీసుకునే నిర్ణయాలు, ఈ ముగ్గురు కొత్త విలన్ల వ్యూహాలను ఎలా తిప్పికొడతాయనేది రాబోయే ఎపిసోడ్స్ లో కీలకం కానుంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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