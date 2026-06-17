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    Keerthy Suresh Sathyavan Savithiri: లాయర్ అవతారంలో మహానటి.. కీర్తి సురేష్ 'సత్యవాన్ సావిత్రి' రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్

    Keerthy Suresh Sathyavan Savithiri: నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ నటి కీర్తి సురేష్ (Keerthy Suresh) నటిస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ కోర్ట్‌రూమ్ డ్రామా 'సత్యవాన్ సావిత్రి' (Sathyavan Savithiri) థియేట్రికల్ రిలీజ్ డేట్ అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ అయింది. జులై 24న మూవీ రిలీజ్ కానుంది.

    Jun 17, 2026, 13:41:36 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    Keerthy Suresh Sathyavan Savithiri: కీర్తి సురేష్ కొంతకాలంగా మంచి హిట్ కోసం చూస్తోంది. మహానటిలాంటి మరో మూవీ వస్తేగానీ తన కెరీర్ గాడిలో పడేలా లేదు. గతేడాది ఆమె నటించిన 'ఉప్పు కప్పురంబు', 'రివాల్వర్ రీటా' సినిమాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఆశించిన స్థాయిలో ప్రభావం చూపించలేకపోయాయి.

    Keerthy Suresh Sathyavan Savithiri: లాయర్ అవతారంలో మహానటి.. కీర్తి సురేష్ 'సత్యవాన్ సావిత్రి' రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్
    Keerthy Suresh Sathyavan Savithiri: లాయర్ అవతారంలో మహానటి.. కీర్తి సురేష్ 'సత్యవాన్ సావిత్రి' రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్

    అయితే ఈ ఏడాది మాత్రం ఆమె మళ్లీ హిట్ బాట పట్టాలని చూస్తోంది. అందుకే ఓ క్రేజీ లైనప్ తో సిద్ధమైంది. ఇందులో అందరినీ అమితంగా ఆకర్షిస్తున్న ప్రాజెక్ట్ 'సత్యవాన్ సావిత్రి'. ఇందులో కీర్తి సురేష్ ఒక పవర్‌ఫుల్ లాయర్ క్యారెక్టర్ పోషిస్తుండటం విశేషం.

    ప్రవీణ్ ఎస్. విజయ్ డైరెక్షన్ లో కీర్తి

    ఈ పవర్‌ఫుల్ కోర్ట్‌రూమ్ డ్రామాతో ప్రవీణ్ ఎస్. విజయ్ దర్శకుడిగా చిత్ర పరిశ్రమకు పరిచయమవుతున్నారు. ఈ సినిమాలో కీర్తి సురేష్ తో పాటు లీడింగ్ డైరెక్టర్ కమ్ యాక్టర్ మిస్కిన్ (Mysskin) ఒక కీలక పాత్రలో కనిపిస్తున్నారు.

    చిత్ర నిర్మాతలు బుధవారం (జూన్ 17) అఫీషియల్ అనౌన్స్‌మెంట్ ఇస్తూ.. ఈ సినిమాను జులై 24, 2026న థియేటర్లలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ సినిమా తమిళంతోపాటు తెలుగులోనూ అదే రోజు రిలీజ్ కానుంది.

    ఈ సత్యవాన్ సావిత్రి సినిమాలో 'హార్ట్ బీట్' ఫేమ్ చారుకేశ్, బాల శరవణన్, శిల్పా మంజునాథ్, మధుసూదనన్, ఆర్. సుందరరాజన్, బ్రిగిడా, మాలా పార్వతి, ఎ. వెంకటేష్ ఇతర ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. డ్రమ్‌స్టిక్స్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై వేదికారణ్‌పట్టి ఎస్. శక్తివేల్ నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ కు జీ స్టూడియోస్ (Zee Studios) సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తోంది. విలక్షణ సంగీత దర్శకుడు సామ్ సీఎస్ (Sam CS) ఈ చిత్రానికి బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్, మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు.

    Keerthy Suresh Lineup | కీర్తి సురేష్ చేతిలో భారీ సినిమాలు

    'సత్యవాన్ సావిత్రి' మాత్రమే కాకుండా కీర్తి సురేష్ చేతిలో ప్రస్తుతం వరుస పెట్టి క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. అక్టోబర్ 16న ఆమె నటించిన బాలీవుడ్ ఎంటర్‌టైనర్ 'రఫ్తార్' (Raftaar) రిలీజ్ కాబోతోంది.

    దీంతో పాటు తమిళంలో 'కన్నివేడి' (Kannivedi), మలయాళంలో 'తోట్టం: ది డెమైన్' (Thottam: The Demesne) సినిమాలతో బిజీగా ఉంది. ఇక టాలీవుడ్ విషయానికి వస్తే కీర్తి సురేష్ 'రౌడీ జనార్ధన' (Rowdy Janardhana) అనే సినిమాలో నటిస్తోంది. అంతేకాదు సక్సెస్‌ఫుల్ కమర్షియల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి తన నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో కీర్తి సురేష్ ను హీరోయిన్ గా అనుకుంటున్నట్లు ఇండస్ట్రీలో ఒక గట్టి టాక్ నడుస్తోంది, దీనిపై అఫీషియల్ కన్ఫర్మేషన్ రావాల్సి ఉంది.

    హెచ్‌టీ విశ్లేషణ

    కీర్తి సురేష్ కు 'మహానటి' తర్వాత ఆ రేంజ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఓరియెంటెడ్ రోల్స్ పెద్దగా పడలేదు. కానీ లాయర్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో వచ్చే కోర్ట్‌రూమ్ డ్రామా సినిమాలకు ఎప్పుడూ ఒక సీరియస్ ఆడియెన్స్ వ్యూయర్‌షిప్ ఉంటుంది. మిస్కిన్ లాంటి లెజెండరీ క్రాఫ్ట్ ఉన్న వ్యక్తి ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఉండటం, సామ్ సీఎస్ థ్రిల్లింగ్ మ్యూజిక్ ఈ సినిమాకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్స్.

    జులై 24న థియేటర్లలోకి రాబోతున్న ఈ సినిమా కీర్తి సురేష్ కెరీర్ కు ఒక మంచి టర్నింగ్ పాయింట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. గూగుల్ డిస్కవర్ ఫీడ్ లో ప్రస్తుతం కీర్తి సురేష్ లేటెస్ట్ లైనప్ న్యూస్ టాప్ ట్రెండింగ్ లో ఉంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/Keerthy Suresh Sathyavan Savithiri: లాయర్ అవతారంలో మహానటి.. కీర్తి సురేష్ 'సత్యవాన్ సావిత్రి' రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్
    Home/Entertainment/Keerthy Suresh Sathyavan Savithiri: లాయర్ అవతారంలో మహానటి.. కీర్తి సురేష్ 'సత్యవాన్ సావిత్రి' రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్
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