96 Lakh Mistake IPL: ఐపీఎల్ కేకేఆర్ vs ఆర్ఆర్ మ్యాచ్లో రూ. 96 లక్షల మిస్టేక్- బర్గర్ తప్పు, రింకూ సింగ్ విధ్వంసం!
₹95.90 Lakh Mistake In KKR Vs RR IPL 2026: ఐపీఎల్ 2026లో కేకేఆర్ ఎట్టకేలకు గెలిచేసింది. ఆర్ఆర్ చేతుల్లో ఉన్న మ్యాచ్ను రింకూ సింగ్ లాగేసుకున్నాడు. అయితే ఈ విజయం వెనుక రాజస్థాన్ చేసిన ఒకే ఒక్క తప్పు కేకేఆర్కు వరంగా మారింది. ఆ తప్పు విలువ సుమారు రూ. 96 లక్షలు కావడం హాట్ టాపిక్గా మారింది.
IPL 2026 KKR Vs RR Match 96 Lakh ₹Mistake: రాజస్థాన్ రాయల్స్తో జరిగిన 28వ మ్యాచ్లో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ అద్భుత విజయాన్ని అందుకుంది. 156 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన కేకేఆర్, ఒక దశలో 73 పరుగులకే 5 వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది. అజింక్యా రహానే, కామెరాన్ గ్రీన్, రోవ్మన్ పావెల్ వంటి కీలక బ్యాటర్లు పెవిలియన్ చేరడంతో రాజస్థాన్ విజయం ఖాయమనిపించింది.
ఫలితం మార్చిన పొరపాటు
సరిగ్గా 11వ ఓవర్ చివరి బంతి వద్ద రింకూ సింగ్ ఇచ్చిన క్యాచ్ను రాజస్థాన్ ఫీల్డర్ నాంద్రే బర్గర్ వదిలేశాడు. అప్పుడు రింకూ సింగ్ వ్యక్తిగత స్కోరు కేవలం 8 పరుగులు మాత్రమే. ఆ ఒక్క పొరపాటే మ్యాచ్ మొత్తం ఫలితాన్ని తలకిందులు చేసింది.
రింకూ సింగ్ విధ్వంసం
క్యాచ్ చేజారి లైఫ్ లభించిన తర్వాత రింకూ సింగ్ ఇక వెనుతిరగలేదు. రాజస్థాన్ బౌలర్లపై ఎదురుదాడికి దిగి 53 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచి జట్టును గెలిపించాడు. క్యాచ్ డ్రాప్ అయిన తర్వాత కేకేఆర్ చేసిన 88 పరుగులలో 45 పరుగులు రింకూవే కావడం విశేషం.
ఇన్నింగ్స్లో సగానికి పైగా
అంటే జట్టు ఇన్నింగ్స్లో సగానికి పైగా బాధ్యతను రింకూ సింగ్ భుజాన వేసుకున్నాడు. 7 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లతో రాజస్థాన్ బౌలర్లను ముప్పుతిప్పలు పెట్టాడు. ఒకవేళ నాంద్రే బర్గర్ ఆ క్యాచ్ పట్టి ఉంటే, కేకేఆర్ లోయర్ ఆర్డర్ రాజస్థాన్ బౌలింగ్ను తట్టుకోవడం అసాధ్యమయ్యేది.
ఆ ఒక్క క్యాచ్ విలువ రూ. 95.90 లక్షలు!
ఈ మ్యాచ్లో రింకూ సింగ్ సృష్టించిన ఇంపాక్ట్ (ప్రభావం) గణాంకాలను పరిశీలిస్తే ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఇంపాక్ట్ కాలిక్యులేషన్ పద్ధతి ప్రకారం, రింకూ సింగ్ ఇచ్చిన క్యాచ్ డ్రాప్ అయిన తర్వాత ఆయన సాధించిన పరుగుల విలువ అక్షరాలా రూ. 95.90 లక్షలుగా తేలింది. అంటే నాంద్రే బర్గర్ మిస్ చేసిన క్యాచ్ విలువ రూ. 95.90 లక్షలు (సుమారు 96 లక్షలు) అన్నమాట. ఈ లెక్కన ఆర్ఆర్ ఫీల్డర్ దాదాపుగా రూ. 96 లక్షల తప్పు చేసినట్లుగా భావించవచ్చు.
ఆ ఒక్క తప్పు వల్లే కేకేఆర్కు
రింకూ మొత్తం ఇన్నింగ్స్ ఇంపాక్ట్ పాయింట్లు 76.37 కాగా, అందులో 68.28 పాయింట్లు క్యాచ్ డ్రాప్ అయిన తర్వాతే వచ్చాయి. అంటే ఆయన ఇన్నింగ్స్ విలువలో దాదాపు 89.4 శాతం ఆ ఒక్క తప్పు వల్లే కేకేఆర్కు లభించింది.
ఎంత భారీ మూల్యం
ఐపీఎల్ వంటి హై-స్టేక్స్ టోర్నీలో ఒక్క చిన్న తప్పు ఎంత భారీ మూల్యాన్ని మిగులుస్తుందో చెప్పడానికి ఈ గణాంకాలే నిదర్శనం. రాజస్థాన్ రాయల్స్ తమ వ్యూహాలను, ఫీల్డింగ్ తప్పిదాలను సమీక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఐపీఎల్ 2026లో కేకేఆర్ మొదటి విజయం ఎవరిపై సాధించింది?
కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ తన సీజన్ తొలి విజయాన్ని రాజస్థాన్ రాయల్స్పై 4 వికెట్ల తేడాతో అందుకుంది.
2. రింకూ సింగ్ క్యాచ్ డ్రాప్ అయినప్పుడు ఆయన స్కోరు ఎంత?
11వ ఓవర్లో క్యాచ్ డ్రాప్ అయిన సమయానికి రింకూ సింగ్ కేవలం 8 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఆయన అజేయంగా 53 పరుగులు చేశారు.
3. రింకూ సింగ్ ఇన్నింగ్స్ ఇంపాక్ట్ విలువ ఎంత?
గణాంకాల విశ్లేషణ ప్రకారం, క్యాచ్ మిస్ అయిన తర్వాత రింకూ సృష్టించిన బ్యాటింగ్ ఇంపాక్ట్ విలువ సుమారు రూ. 95.90 లక్షలు.
4. రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఓటమికి ప్రధాన కారణం ఏంటి?
తక్కువ స్కోరును డిఫెండ్ చేస్తున్నప్పుడు కీలక సమయంలో రింకూ సింగ్ క్యాచ్ వదిలేయడం, మిడిల్ ఓవర్లలో ఒత్తిడిని కొనసాగించలేకపోవడం రాజస్థాన్ ఓటమికి కారణమైంది.
