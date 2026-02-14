ఈ కుర్రాడు నానిని క్రాస్ చేయగలడు..పెద్ద స్టార్ అయిపో పని ఉందని త్రివిక్రమ్ అంటున్నాడు..యంగ్ హీరోపై కోన వెంకట్ కామెంట్లు

బ్యాండ్ మేళం మూవీ
కోర్ట్ సినిమాలో అద్భుత నటనతో హర్ష్ రోషన్, శ్రీదేవి ఆకట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు వీళ్లు లీడ్ రోల్స్ ప్లే చేస్తున్న మూవీ బ్యాండ్ మేళం. శనివారం రిలీజ్ చేసిన ఈ సినిమా గ్లింప్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. బ్యాండ్ మేళం సినిమాకు సతీష్ జవ్వాజి డైరెక్టర్. కోన ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్ బ్యానర్ పై కోన వెంకట్ కూతుళ్లు కావ్య, శ్రావ్య ఈ మూవీని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం మార్చి 13, 2026న రిలీజ్ కానుంది.
హర్ష్ రోషన్ గురించి..
చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసిన హర్ష్ రోషన్ ఇప్పుడు హీరోగా మారాడు. కోర్ట్ సినిమాతో తన క్రేజ్ మరింత పెంచుకున్నాడు. మిడిల్ క్లాస్ మెలోడీస్, అర్ధ శతాబ్దం, మిషన్ ఇంపాజిబుల్, మిస్ పర్ఫెక్ట్, సరిపోదా శనివారం, సలార్ తదితర సినిమాల్లో హర్ష్ రోషన్ నటించాడు. ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలో వచ్చిన ఏఐఆర్ సిరీస్ లోనూ లీడ్ రోల్ ప్లే చేశాడు. ఇప్పుడు బ్యాండ్ మేళం మూవీతో థియేటర్లకు రాబోతున్నాడు.