Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఈ కుర్రాడు నానిని క్రాస్ చేయగలడు..పెద్ద స్టార్ అయిపో పని ఉందని త్రివిక్రమ్ అంటున్నాడు..యంగ్ హీరోపై కోన వెంకట్ కామెంట్లు

    టాలీవుడ్ నేచురల్ స్టార్ నానికి ఫ్యాన్స్ లో అదిరిపోయే ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ నాని స్టార్ డమ్ పెంచుకుంటున్నాడు. అలాంటి నానిని దాటేసే సత్తా ఓ యంగ్ హీరోకు ఉందంటూ మాటల రచయిత, నిర్మాత కోన వెంకట్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్లు చేశాడు. 

    Published on: Feb 14, 2026 5:28 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఓ యంగ్ హీరోపై పాపులర్ స్క్రీన్ రైటర్ కోన వెంకట్ ప్రశంసలు కురిపించేశాడు. ఆ కుర్రాడు నేచురల్ స్టార్ నానినే దాటేస్తాడని పేర్కొన్నాడు. కథా రచయిత, ప్రొడ్యూసర్ కోన వెంకట్ ఇంతలా పొగిడేసిన ఆ యువ హీరో ఏవరో కాదు.. అతనే హర్ష్ రోషన్. హర్ష్ రోషన్, శ్రీదేవి జంటగా నటిస్తున్న ‘బ్యాండ్ మేళం’ గ్లింప్స్ రిలీజ్ ఈవెంట్లో కోన వెంకట్ ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్లు చేశాడు.

    కోన వెంకట్
    కోన వెంకట్

    కోన వెంకట్ కామెంట్లు

    వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా ఫిబ్రవరి 14న బ్యాండ్ మేళం మూవీ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ ఈవెంట్లో కోన వెంకట్ కామెంట్లు వైరల్ గా మారాయి. ‘‘ఇది మీకు గుర్తుండిపోయే సినిమా అవుతుంది. ఈ గ్లింప్స్ ను ఫస్ట్ డైరెక్టర్ బాబీకి చూపించా. అతను మరోసారి ప్లే చేయమన్నాడు. ‘ఏం ఆర్టిస్ట్ సార్ ఇతను, రోషన్ మరో నాని అవుతాడు’ అని నాకు బాబీ చెప్పాడు’’ అని కోన వెంకట్ అన్నాడు.

    నానిని దాటేసి

    ‘‘అతను (హర్ష్ రోషన్) తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో మరో నాని అని చెప్పడంలో సందేహం లేదు. అతను సైలెంట్ గా నాని కూడా క్రాస్ చేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు. క్రాస్ కూడా చేయగలడు. త్రివిక్రమ్ ఇంతకుముందే మాట్లాడాడు. ‘నువ్వు త్వరగా పెద్ద స్టార్ అయిపోవాలి, పని ఉంది నీతోని’ అని రోషన్ గురించి త్రివిక్రమ్ అంటున్నాడు. నిన్ను కోరి సినిమాలాగా బ్యాండ్ మేళం కూడా సూపర్ హిట్ అవుతుంది’’ అని కోన వెంకట్ తెలిపాడు.

    బ్యాండ్ మేళం మూవీ

    కోర్ట్ సినిమాలో అద్భుత నటనతో హర్ష్ రోషన్, శ్రీదేవి ఆకట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు వీళ్లు లీడ్ రోల్స్ ప్లే చేస్తున్న మూవీ బ్యాండ్ మేళం. శనివారం రిలీజ్ చేసిన ఈ సినిమా గ్లింప్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. బ్యాండ్ మేళం సినిమాకు సతీష్ జవ్వాజి డైరెక్టర్. కోన ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్ బ్యానర్ పై కోన వెంకట్ కూతుళ్లు కావ్య, శ్రావ్య ఈ మూవీని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం మార్చి 13, 2026న రిలీజ్ కానుంది.

    హర్ష్ రోషన్ గురించి..

    చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసిన హర్ష్ రోషన్ ఇప్పుడు హీరోగా మారాడు. కోర్ట్ సినిమాతో తన క్రేజ్ మరింత పెంచుకున్నాడు. మిడిల్ క్లాస్ మెలోడీస్, అర్ధ శతాబ్దం, మిషన్ ఇంపాజిబుల్, మిస్ పర్ఫెక్ట్, సరిపోదా శనివారం, సలార్ తదితర సినిమాల్లో హర్ష్ రోషన్ నటించాడు. ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలో వచ్చిన ఏఐఆర్ సిరీస్ లోనూ లీడ్ రోల్ ప్లే చేశాడు. ఇప్పుడు బ్యాండ్ మేళం మూవీతో థియేటర్లకు రాబోతున్నాడు.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/ఈ కుర్రాడు నానిని క్రాస్ చేయగలడు..పెద్ద స్టార్ అయిపో పని ఉందని త్రివిక్రమ్ అంటున్నాడు..యంగ్ హీరోపై కోన వెంకట్ కామెంట్లు
    News/Entertainment/ఈ కుర్రాడు నానిని క్రాస్ చేయగలడు..పెద్ద స్టార్ అయిపో పని ఉందని త్రివిక్రమ్ అంటున్నాడు..యంగ్ హీరోపై కోన వెంకట్ కామెంట్లు
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes