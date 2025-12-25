Edit Profile
    పూర్తిగా మారిపోయిన మహేష్ బాబు-క్లీన్ షేవ్‌తో కొత్త లుక్‌-శ్రీరాముడి గెట‌ప్ కోస‌మేనా? ఫొటో వైర‌ల్‌

    మహేష్ బాబు కొత్త లుక్ చూశారా? క్రిస్మస్ సందర్భంగా ఫ్యామిలీతో పాటు ఆయన దిగిన ఫొటో ఇప్పుడు నెట్టింగ్ తెగ వైరల్ గా మారింది. ఇందులో ఆయన క్లీన్ షేవ్ తో ఉండటమే కారణం. వారణాసి సినిమాలోని శ్రీరాముడి గెటప్ కోసమే మహేష్ ఇలా రెడీ అయ్యారని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు. 

    Published on: Dec 25, 2025 1:43 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    రాజమౌళి-మహేష్ బాబు కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న బిగ్ ప్రాజెక్ట్ ‘వారణాసి’. ఈ మూవీ షూటింగ్ శరవేగంగా సాగుతోంది. ఇది టైమ్ ట్రాటర్, గ్లోబ్ ట్రాటర్ గా తెరకెక్కుతోంది. అంటే వివిధ కాలాల్లో, వివిధ ఖండాల్లో జరిగే కథగా వారణాసిని రెడీ చేస్తున్నారు రాజమౌళి. ఈ సినిమాలో హీరో అయిన మహేష్ బాబు కొత్త లుక్ ఇప్పుడు తెగ వైరల్ గా మారింది.

    భార్య, పిల్లలతో మహేష్ బాబు (x/MBofficialTeam)
    భార్య, పిల్లలతో మహేష్ బాబు (x/MBofficialTeam)

    మహేష్ బాబు న్యూ లుక్

    వారణాసి కోసం మహేష్ బాబు ఇన్ని రోజులు జులపాల జుట్టు, గడ్డంతో కనిపించారు. మూడు రోజుల కింద ఓ ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్లో ఆయన ఈ లుక్ తో ఉన్న ఫొటోలు వైరల్ గా మారాయి. ఇప్పుడేమో సడెన్ గా గడ్డం తీసేసి, పూర్తి క్లీన్ షేవ్ తో సర్ ప్రైజ్ ఇచ్చాడు మహేష్. క్రిస్మస్ సందర్భంగా తన భార్య నమ్రతా శిరోద్కర్, పిల్లలు గౌతమ్, సితారలతో కలిసి మహేష్ దిగిన ఫొటో తెగ చక్కర్లు కొడుతోంది. ఇందులో మహేష్ క్లీన్ షేవ్ తో కనిపించారు.

    శ్రీరాముడి గెటప్

    వారణాసి సినిమా షూటింగ్ కు ముందు ఓ సారి మహేష్ బాబును శ్రీరాముడి గెటప్ లో చూసి తనకు గూస్ బంప్స్ వచ్చాయని గ్లోబ్ ట్రాటర్ ఈవెంట్లో డైరెక్టర్ ఎస్ఎస్ రాజమౌళి చెప్పారు. అప్పుడే వారణాసి సినిమాకు రామాయణంతో లింక్ ఉంటుందని కూడా అన్నారు. దీంతో ఈ మూవీలో మహేష్ బాబు రాముడిగా నటిస్తున్నారనే క్లారిటీ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇలా క్లీన్ షేవ్ తో ఈ సూపర్ స్టార్ కనిపించడంతో శ్రీరాముడి గెటప్ కోసమే ఇలా మేకోవర్ చేసుకున్నారనే కామెంట్లు వస్తున్నాయి.

    ఫస్ట్ టైమ్

    మహేష్ బాబు తన కెరీర్ లోనే ఫస్ట్ టైమ్ వారణాసి సినిమా కోసం చాలా విషయాలు చేస్తున్నారు. రాజమౌళితో సూపర్ స్టార్ మహేష్ కు ఇదే తొలి సినిమా. ఇక సినిమా టైటిల్, టీజర్ లాంఛ్ ఈవెంట్లో ఆయన నందిలా కొలిచే ఎద్దు బొమ్మపై ఎంట్రీ ఇచ్చారు. అంతే కాకుండా గుబురుగా గడ్డం పెంచి కనిపించారు. ఇప్పుడేమో తొలిసారి శ్రీరాముడి గెటప్ కోసం రెడీ అవుతున్నారు.

    ఫ్యాంటసీ థ్రిల్లర్

    వారణాసి సినిమాను రాజమౌళి అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇదో ఫ్యాంటసీ అడ్వెంచర్ థ్రిల్లర్ గా రెడీ అవుతోంది. ఈ మూవీ టైటిల్, టీజర్, ఫస్ట్ లుక్స్ ఇప్పటికే అంచనాలు పెంచేశాయి. గ్లోబ్ ట్రాటర్ సాంగ్ కూడా ఊపేస్తోంది. వారణాసి సినిమాలో మహేష్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమార‌న్‌, ప్రకాష్ రాజ్ తదితరులు నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను 2027 సమ్మర్ లో రిలీజ్ చేసేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

