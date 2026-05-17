Malavika Mohanan: విజయ్, త్రిషలపై జర్నలిస్ట్ అసభ్యకరమైన ప్రశ్న.. రాజాసాబ్ హీరోయిన్ మాళవికా మోహనన్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్!
Malavika Mohanan: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, స్టార్ హీరో విజయ్, త్రిషను ఉద్దేశించి ఒక మీడియా రిపోర్టర్ అడిగిన అసభ్యకరమైన ప్రశ్నకు హీరోయిన్ మాళవికా మోహనన్ గట్టిగా బదులిచ్చింది. ఈ వివాదంపై తాజాగా ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికగా క్లారిటీ ఇచ్చింది.
Malavika Mohanan: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి, సూపర్ స్టార్ విజయ్కు సంబంధించిన ఒక వ్యక్తిగత ప్రస్తావనపై నటి మాళవికా మోహనన్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఇటీవల మాళవికకు మీడియా ప్రతినిధుల నుంచి ఒక విచిత్రమైన, అసభ్యకరమైన ప్రశ్న ఎదురైంది. దానికి ఆమె అక్కడికక్కడే ఘాటుగా సమాధానమిస్తూ.. అసలు ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఎలా అడుగుతారంటూ సదరు రిపోర్టర్ను నిలదీసింది.
మాళవిక కౌంటర్
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో మాళవిక తన ఎక్స్ (ట్విట్టర్) ఖాతా ద్వారా సుదీర్ఘ వివరణ ఇచ్చింది.
"నేను నిన్న ఒక ఈవెంట్కు వెళ్లాను. తమిళనాడు మీడియా, జర్నలిస్టుల పట్ల నాకు ఎంతో గౌరవం ఉంది. కానీ నిన్న కొందరు రిపోర్టర్లు పదే పదే అత్యంత అసభ్యకరమైన, అనవసరమైన ప్రశ్నలు అడుగుతూ సంచలనం సృష్టించడానికి ప్రయత్నించారు" అని మాళవిక మోహనన్ చెప్పుకొచ్చింది.
ఏడేళ్లుగా తెలుసు
తమిళనాడు సీఎం విజయ్తో తనకు ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ.. "దళపతి విజయ్ నాకు గత ఏడేళ్లుగా తెలుసు. ఆయనపై నాకు ఎంతో గౌరవం ఉంది. ఆయనను నా స్నేహితుడని పిలవడానికి గర్వపడుతున్నాను. ఒక నటుడిగా, నాయకుడిగా ఆయన ప్రయాణాన్ని దగ్గర నుంచి చూడటం ఒక అద్భుతమైన అనుభూతి. ఇకపై మీడియా సమావేశాల్లో అందరి గౌరవానికి భంగం కలగకుండా, బాధ్యతాయుతంగా ప్రవర్తించాలని కోరుతున్నాను" అని మాళవిక స్పష్టం చేసింది.
అసలు ఏం జరిగింది?
ఓ ఈవెంట్లో ఒక రిపోర్టర్ మాళవికను ఉద్దేశించి.. "ఈ మధ్య కాలంలో నటి త్రిష కృష్ణన్ వెళ్తున్న ప్రదేశాలన్నింటికీ విజయ్ కూడా వెళ్తున్నారు. వారితో కలిసి ప్రయాణించడం ఎలాగో మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా?" అని ప్రశ్నించాడు.
ఈ ప్రశ్నతో తీవ్ర అసహనానికి గురైన రాజాసాబ్ బ్యూటీ మాళవిక.. "అసలు మీరు నన్ను ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు?" అని అక్కడికక్కడే రిపోర్టర్ నోరు మూయించింది. మాళవిక ప్రదర్శించిన ఈ పరిణతిని, ధైర్యాన్ని నెటిజన్లు అభినందిస్తూ ఆమెకు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు.
విజయ్తో 'మాస్టర్' అనుభవాలు
మాళవికా మోహనన్ 2021లో విజయ్ సరసన బ్లాక్బస్టర్ హిట్ చిత్రం 'మాస్టర్'లో నటించింది. లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో విజయ్ సేతుపతి విలన్గా నటించగా.. ఆండ్రియా జెరెమియా, అర్జున్ దాస్, శంతను భాగ్యరాజ్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. కరోనా లాక్డౌన్ తర్వాత థియేటర్లకు పూర్వ వైభవం తీసుకురావడంలో ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఎంతో మేలు చేసింది.
సినిమాల్లో తిరుగులేని రికార్డులు సృష్టించిన విజయ్.. ఇటీవల తమిళనాడు రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించి ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిరోహించారు. తద్వారా దివంగత నేతలు ఎన్టీ రామారావు (NTR), ఎంజీ రామచంద్రన్ (MGR), జె జయలలిత వంటి ఐకానిక్ నటుల సరసన విజయ్ నిలిచారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1.మాళవికా మోహనన్, విజయ్ కలిసి ఏ సినిమాలో నటించారు?
వీరిద్దరూ కలిసి 2021లో విడుదలైన యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'మాస్టర్' సినిమాలో నటించారు.
2.ఈ వివాదానికి కారణం ఏమిటి?
ఒక మీడియా ప్రతినిధి విజయ్, త్రిష వ్యక్తిగత విషయాలపై మాళవికను ప్రశ్నించడం వల్ల ఈ వివాదం రేగింది.
3.విజయ్ ప్రస్తుతం ఏ పదవిలో ఉన్నారు?
సినిమాలకు విరామం ప్రకటించి పూర్తిస్థాయి రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన విజయ్, ప్రస్తుతం తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More