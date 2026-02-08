OTT: అఫీషియల్.. ఓటీటీలో డబుల్ ట్రీట్.. ఒకే రోజు మన శంకర వరప్రసాద్ గారు, అనగనగా ఒక రాజు..స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?
సంక్రాంతి 2026కు థియేటర్లలో ఆడియన్స్ కు ఎంటర్ టైన్మెంట్ అందించిన రెండు సినిమాలు ఒకే రోజు ఓటీటీలోకి రాబోతున్నాయి. మెగాస్టార్ మన శంకర వరప్రసాద్ గారు, నవీన్ పొలిశెట్టి అనగనగా ఒక రాజు చిత్రాలు ఒకే రోజు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి.
ఓటీటీ లవర్స్ కు డబుల్ ట్రీట్. సంక్రాంతి 2026కు థియేటర్లలో అదరగొట్టిన రెండు బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలు ఒకే రోజు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు రానున్నాయి. ఇందులో ఒకటేమో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన రీజినల్ ఇండస్ట్రీ బ్లాక్ బస్టర్ మన శంకర వరప్రసాద్ గారు కాగా, మరొకటేమో నవీన్ పొలిశెట్టి మూవీ అనగనగా ఒక రాజు.
ఒకే రోజు రెండు
ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 8) అనగనగా ఒక రాజు ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ పై అఫీషియల్ గా అప్ డేట్ వచ్చింది. నవీన్ పొలిశెట్టి హీరోగా నటించిన ఈ కామెడీ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ ను ఫిబ్రవరి 11న ఓటీటీలో రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ ఆదివారం ప్రకటించింది. అంతకంటే ముందే చిరంజీవి సినిమా మన శంకర వరప్రసాద్ గారు ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ను అనౌన్స్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇది జీ5 ఓటీటీలోకి రానుంది.
అనగనగా ఒక రాజు ఓటీటీ
నవీన్ పొలిశెట్టి, మీనాక్షి చౌదరి జంటగా నటించిన బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ అనగనగా ఒక రాజు. ఇది ఫిబ్రవరి 11న ఓటీటీలో రిలీజ్ కాబోతున్నట్లు నెట్ఫ్లిక్స్ ప్రకటించింది. తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళం, కన్నడం, మలయాళం భాషల్లో అనగనగా ఒక రాజు స్ట్రీమింగ్ కానుంది. నవీన్ పొలిశెట్టి కెరీర్ లోనే ఫస్ట్ రూ.100 కోట్లు వసూలు చేసిన మూవీ ఇది.
మన శంకర వరప్రసాద్ గారు ఓటీటీ
మెగాస్టార్ చిరంజీవి కెరీర్ లోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమా మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. ఈ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.370 కోట్లకు పైగా ఖాతాలో వేసుకుంది. ఇందులో చిరంజీవి, నయనతార, వెంకటేశ్ తదితరులు నటించారు. ఈ సినిమాను ఫిబ్రవరి 11న ఓటీటీలోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు జీ5 ఇప్పటికే ప్రకటించేసింది.
సంక్రాంతి హిట్లు
సంక్రాంతి 2026 సందర్భంగా థియేటర్లలోకి వచ్చిన మన శంకర వరప్రసాద్ గారు, అనగనగా ఒక రాజు సినిమాలు సూపర్ హిట్లుగా నిలిచాయి. మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమా జనవరి 12న థియేటర్లలో రిలీజైంది. దీనికి బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించారు.
అనగనగా ఒక రాజు మూవీ జనవరి 14న థియేటర్లలో విడుదలైంది. ఈ చిత్రానికి మారి డైరెక్టర్. సంక్రాంతికి రిలీజైన ఇతర చిత్రాలు.. వా వాతియార్, నారీ నారీ నడుమ మురారి, పరాశక్తి, ది రాజాసాబ్ ఇప్పటికే ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఒకే రోజు అనగనగా ఒక రాజు, మన శంకర వరప్రసాద్ గారు రాబోతున్నాయి.