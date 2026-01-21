బాక్సాఫీస్ బాస్.. అంతటా చిరు క్రేజ్.. మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు 9వ రోజు కలెక్షన్లు
మన శంకర వర ప్రసాద్ గారుతో బాక్సాఫీస్ బాస్ గా మెగాస్టార్ చిరంజీవి మరోసారి తన సత్తాచాటుతున్నారు. అంతటా చిరు క్రేజ్ కనిపిస్తోంది. సంక్రాంతి సెలవులు అయిపోయినా, వీక్ డేస్ లోనూ ఈ మూవీ మంచి కలెక్షన్లే సాధిస్తోంది. 9 రోజుల్లో ఎన్ని రూ.కోట్లు రాబట్టిందో ఇక్కడ చూసేయండి.
సంక్రాంతి సెలవులు అయిపోయినా, వీక్ డేస్ లోనూ బాక్సాఫీస్ దగ్గర చిరంజీవి క్రేజ్ కొనసాగుతోంది. కలెక్షన్లు కాస్త తగ్గినా మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు మూవీ వసూళ్ల జోరు కొనసాగుతోంది. చిరంజీవి హీరోగా వచ్చిన మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు మూవీ ఇండియాలో 9 రోజుల్లో ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు రాబట్టిందో ఇక్కడ చూసేద్దాం.
మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు కలెక్షన్లు
చిరంజీవి, నయనతార జంటగా నటించిన మూవీ మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు. సంక్రాంతి సందర్భంగా ఈ చిత్రం జనవరి 12న రిలీజైంది. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా తొమ్మిదో రోజు (జనవరి 20) ఇండియాలో రూ.5.75 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు సాధించింది. ఈ చిత్రానికి సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల ప్రొడ్యూసర్లు.
మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు మొత్తం వసూళ్లు
సక్నిల్క్ ప్రకారం మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు సినిమా ఇప్పటివరకూ, 9 రోజుల్లో కలిపి ఇండియాలో రూ.171 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు చిత్రం ప్రీమియర్ల నుండి రూ.9.35 కోట్లు సంపాదించింది. ఈ చిత్రం మొదటి రోజు రూ.32.25 కోట్లు, రెండవ రోజు రూ.18.75 కోట్లు, మూడవ రోజు రూ.19.5 కోట్లు సంపాదించింది.
4 వ రోజు మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు రూ.22 కోట్లు, 5 వ రోజు రూ.19.5 కోట్లు, 6వ రోజు రూ.18.9 కోట్లు, 7 రోజు రూ.17.65 కోట్లు, 8 వ రోజు రూ.8 కోట్లు ఖాతాలో వేసుకుంది. 9వ రోజు రూ 5.75 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇప్పటివరకు మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు ఇండియాలో రూ.171.65 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లతో సత్తాచాటుతోంది.
ఆ సినిమాలను దాటి
మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు సినిమా చిరంజీవి కెరీర్ లోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన మూవీగా నిలిచింది. మెగాస్టార్ గత చిత్రాల జీవితకాల కలెక్షన్లను ఈ చిత్రం అధిగమించింది. భోలా శంకర్ భారతదేశంలో రూ.30.63 కోట్లు, ఆచార్య రూ.56.14 కోట్లు, గాడ్ ఫాదర్ రూ.74.03 కోట్లు, వాల్తేర్ వీరయ్య రూ.161.06 కోట్లు కలెక్ట్ చేశాయి.
బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్
బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో చిరంజీవి హీరోగా వచ్చిన ఫస్ట్ మూవీ మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు. ఇందులో నయనతార, కేథరిన్ తదితరులు నటించారు. ఈ సినిమాతో డైరెక్టర్ గా అనిల్ రావిపూడి వరుసగా 9వ విక్టరీ ఖాతాలో వేసుకున్నారు. మన శంకర వర ప్రసాద్ గారులో విక్టరీ వెంకటేష్ మెరిశారు.