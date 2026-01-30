Edit Profile
    మన శంకరవరప్రసాద్ గారు ఓటీటీలోకి వచ్చేది ఆ రోజేనా.. సోషల్ మీడియాలో క్రేజీ బజ్

    మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన మన శంకరవరప్రసాద్ గారు ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ పై క్రేజీ బజ్ నెలకొంది. ఇప్పటికీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తున్న ఈ సినిమా నెల రోజుల్లోపే డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

    Published on: Jan 30, 2026 9:11 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    మన శంకరవరప్రసాద్ గారు.. ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి రిలీజై తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ చరిత్రలో ఇండియాలో అత్యధిక నెట్ వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా నిలిచింది. 18 రోజుల్లో ఈ మూవీ ఇండియాలోనే ఏకంగా రూ.201.95 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు సాధించింది. ఇప్పుడీ సినిమా ఓటీటీలోకి రాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

    మన శంకరవరప్రసాద్ గారు ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్

    అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్ లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి లీడ్ రోల్లో నటించిన మూవీ మన శంకరవరప్రసాద్ గారు. ఈ సినిమా ఓటీటీ హక్కులను జీ5 ఓటీటీ దక్కించుకుంది. జనవరి 12న థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ మూవీ ఫిబ్రవరి 11 నుంచి ఈ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

    అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది. ఇప్పటికీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర భారీగా వసూళ్లు సాధిస్తున్న ఈ సినిమాను ఇంత త్వరగా ఓటీటీలోకి తీసుకొస్తారా అన్నదీ సందేహమే. మరి దీనిపై మూవీ టీమ్, ఓటీటీ పార్ట్‌నర్ ఎలా స్పందిస్తుందో చూడాలి. మన శంకరవరప్రసాద్ గారు మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.360 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసింది. చిరంజీవి కెరీర్లోనే అత్యధిక వసూళ్ల సినిమా ఇది.

    ఓటీటీలోకి క్యూ కట్టిన సంక్రాంతి సినిమాలు

    ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి నేరుగా తెలుగులోనే ఐదు సినిమాలు రిలీజయ్యాయి. వీటిలో రెండు సినిమాల ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్లు కన్ఫమ్ అయ్యాయి. వీటిలో అన్నింటి కంటే ముందుగా డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది శర్వానంద్ కామెడీ డ్రామా నారీ నారీ నడుమ మురారి. ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 4 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    ఇక ప్రభాస్ నటించిన ది రాజా సాబ్ కూడా నెల రోజుల్లోపే ఓటీటీలోకి వస్తోంది. ఈ సినిమాను జియోహాట్‌స్టార్ ఫిబ్రవరి 7 నుంచి స్ట్రీమింగ్ చేయనుంది. అటు తమిళ మూవీ పరాశక్తి కూడా జీ5 ఓటీటీలోకి ఫిబ్రవరి 7నే అడుగుపెట్టనుంది. మరోవైపు రవితేజ నటించిన భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి మూవీ కూడా ఫిబ్రవరి 13న ఓటీటీలోకి వస్తున్నట్లు వార్తలు వచ్చినా దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. అనగనగా ఒక రాజు మూవీ విషయంలోనే ఇంకా ఎలాంటి అనౌన్స్‌మెంట్ రాలేదు.

