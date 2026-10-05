Mandaadi OTT: సుహాస్ పీక్ విలనిజం-ఒక రోజు ముందే ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న 150 కోట్ల తమిళ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ-అఫీషియల్ డేట్!
Mandaadi OTT: టాలీవుడ్ లో తన నేచురల్ యాక్టింగ్ తో ఫ్యాన్స్ ను సంపాదించుకున్న సుహాస్ తమిళంలో విలన్ గా చేసిన మూవీ ‘మండాడి’. ఇందులో పీక్ విలనిజంతో నెగెటివ్ రోల్ లో అదరగొట్టాడు సుహాస్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.150 కోట్లు కలెక్ట్ చేసిన ఈ మూవీ అఫీషియల్ ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ వచ్చేసింది.
Mandaadi OTT: తమిళ నటుడు సూరి, టాలీవుడ్ వర్సటైల్ యాక్టర్ సుహాస్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన తమిళ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా 'మండాడి' (Mandaadi). ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.150 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించిన ఈ మూవీ ఇప్పుడు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమైంది. మతిమారన్ పుగళేంది దర్శకత్వం వహించిన ఈ బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ను అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేశారు.
మండాడి ఓటీటీ
థియేటర్లలో సంచలన విజయం సాధించి ఏకంగా రూ.150 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసిన 'మండాడి' డిజిటల్ అరంగేట్రానికి రంగం సిద్ధమైంది. ఈ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గజం నెట్ఫ్లిక్స్ దక్కించుకుంది. అక్టోబర్ 8, 2026 నుంచి ఈ చిత్రాన్ని తమ ప్లాట్ఫామ్లో ప్రసారం చేయనున్నట్లు నెట్ఫ్లిక్స్ ఇవాళ (అక్టోబర్ 5) ప్రకటించింది.
తమిళంతో పాటు తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో మండాడి మూవీ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న ఆడియన్స్ కు ఇది గుడ్ న్యూస్. అయితే మండాడి మూవీ అక్టోబర్ 9న ఓటీటీలోకి వస్తుందనే ప్రచారం సాగింది. ఇప్పుడీ సినిమా ఒక రోజు ముందుగానే స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది.
'సర్దార్ 2'కి పోటీగా వచ్చి
కార్తి హీరోగా వచ్చిన భారీ బడ్జెట్ చిత్రం 'సర్దార్ 2' (Sardar 2) తో పాటే థియేటర్లలోకి విడుదలైనప్పటికీ, 'మండాడి' బాక్సాఫీస్ వద్ద విజేతగా నిలిచింది. పక్కా లోకల్ స్పోర్ట్స్ బ్యాక్డ్రాప్, సాంప్రదాయ పడవల పోటీ నేపథ్యంలో సాగే మైండ్ గేమ్లు, యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్ ప్రేక్షకులను థియేటర్లకు రప్పించాయి. కార్తి సినిమా పోటీని తట్టుకుని రూ.150 కోట్ల మైలురాయిని దాటడం ట్రేడ్ వర్గాలను సైతం ఆశ్చర్యపరిచింది.
సుహాస్ తమిళ డెబ్యూ
ఈ మండాడి సినిమాలో టాలీవుడ్ నటుడు సుహాస్ నెగెటివ్ షేడ్స్ ఉన్న కీలక పాత్రలో నటించి తమిళంలో అరంగేట్రం చేయడం విశేషం. సూరి, సుహాస్ మధ్య వచ్చే ఈగో వార్, పడవల పోటీ సన్నివేశాలు సినిమాకి ప్రధాన బలంగా నిలిచాయి. ఆర్ఎస్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ పతాకంపై ఎల్రెడ్ కుమార్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించగా.. జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ అందించిన సంగీతం, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్నాయి. మహిమా నంబియార్, సత్యరాజ్ తదితరులు ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో మెరిసారు.
సుహాస్ విలనిజం
కమెడియన్గా కెరీర్ ప్రారంభించి 'విడుదలై' చిత్రంతో సీరియస్ హీరోగా మారిన సూరి, 'మండాడి' విజయంతో తన మాస్, కంటెంట్-డ్రివెన్ మార్కెట్ను మరింత విస్తరించుకున్నారు. మరోవైపు, తెలుగులో హీరోగా వైవిధ్యమైన పాత్రలు చేస్తున్న సుహాస్.. తమిళంలో పీక్ విలనిజంతో అదరగొట్టారు. థియేటర్లో సత్తాచాటిన మండాడి మూవీ ఓటీటీలోనూ రికార్డులు బ్రేక్ చేయడం ఖాయమనే టాక్ ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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