Mandaadi OTT Release Date: ఓటీటీలోకి రూ.140 కోట్ల బ్లాక్బస్టర్ మూవీ.. సుహాస్ భయపెట్టే విలనిజం.. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్
Mandaadi OTT Release Date: ఓటీటీలోకి సుహాస్ విలన్ గా నటించిన తమిళ స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా మండాడి స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేస్తోంది. వచ్చే వారమే ఐదు భాషల్లో ఈ మూవీ డిజిటల్ ప్రీమియర్ కాబోతోంది. ఆ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
Mandaadi OTT Release Date: కోలీవుడ్లో రూ. 140 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి బాక్సాఫీస్ దగ్గర హిస్టరీ క్రియేట్ చేసిన స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'మండాడి' (Mandaadi) ఎట్టకేలకు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు రెడీ అయిపోయింది. ప్రముఖ డిజిటల్ జెయింట్ నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) ఈ సినిమా ఓటీటీ రైట్స్ను భారీ ధరకు సొంతం చేసుకుంది. అక్టోబర్ 9 నుంచి ఈ సెన్సేషనల్ హిట్ తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో గ్రాండ్గా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
బోట్ రేసింగ్ కాన్సెప్ట్.. థియేటర్లలో రూ. 140 కోట్ల రచ్చ
కోలీవుడ్ నటుడు సూరి (Soori) కమెడియన్గా తన ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించి, ఇప్పుడు ఒక పవర్ఫుల్ హీరోగా వరుస హిట్లు కొడుతున్నారు. సెప్టెంబర్ 10న థియేటర్లలో విడుదలైన 'మండాడి' సినిమా తమిళనాడు కోస్టల్ రీజియన్లో జరిగే ట్రెడిషనల్ బోట్ రేసింగ్ కాన్సెప్ట్తో తెరకెక్కింది.
సముద్రతీరంలో సాగే సెంటిమెంట్, పగ, ప్రతీకారాలు, స్పోర్ట్స్ ఎలిమెంట్స్ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ సినిమా తమిళ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఊహించని విజయం సాధించి ఏకంగా రూ. 140 కోట్లకుపైగా వసూళ్లు సాధించింది.
విలన్గా మెప్పించిన టాలీవుడ్ యాక్టర్ సుహాస్
ఈ సినిమాలో మన తెలుగు యంగ్ హీరో సుహాస్ (Suhas) ఒక పవర్ఫుల్ అండ్ ఇంటెన్స్ రోల్లో నటించడం విశేషం. కథలో సూరి బృందానికి, సుహాస్ క్యారెక్టర్కి మధ్య జరిగే హోరాహోరీ మైండ్ గేమ్లు, యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ థియేటర్లలో విజిల్స్ వేయించాయి.
సుహాస్ తన నటనతో నెగెటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో జీవించేశారని ప్రశంసలు దక్కాయి. వీరితో పాటు మహిమా నంబియార్, సీనియర్ నటుడు సత్యరాజ్, రవీంద్ర విజయ్ కీలక పాత్రల్లో అద్భుతమైన నటన కనబరిచారు.
జి.వి. ప్రకాష్ మ్యూజిక్ మ్యాజిక్.. డైరెక్టర్ విజన్
డైరెక్టర్ మతి మారన్ పుగళేంది (Mathimaran Pugazhendhi) ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత సహజంగా, గూస్బంప్స్ తెప్పించే హై-వోల్టేజ్ ఎమోషన్స్తో మలిచారు. జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ (G.V. Prakash Kumar) అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, సముద్రపు అలల మధ్య చిత్రీకరించిన విజువల్స్ ఈ సినిమాను నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లాయి. ఆర్ఎస్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ బ్యానర్పై ఎల్రెడ్ కుమార్ ఈ బిగ్ బడ్జెట్ ప్రాజెక్ట్ను నిర్మించారు.
నెట్ఫ్లిక్స్లో ప్రీమియర్.. పండగ విందు
సాధారణంగా పెద్ద సినిమాలకు ఓటీటీ రిలీజ్కి కాస్త ఎక్కువ టైమ్ పడుతుంది. అయితే దసరా పండుగ సీజన్ పురస్కరించుకుని నెట్ఫ్లిక్స్ ఈ సినిమాను సరిగ్గా ఒక నెల తిరక్కుండానే ప్లాట్ఫామ్పైకి తీసుకువస్తోంది.
థియేటర్లలో ఈ యాక్షన్ డ్రామాను మిస్సయిన తెలుగు ఓటీటీ లవర్స్ అక్టోబర్ 9 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో హ్యాపీగా చూడొచ్చు. విజువల్స్, అద్భుతమైన బీజీఎంతో రాబోతున్న ఈ సినిమా డిజిటల్ స్పేస్లో కూడా సరికొత్త రికార్డులు క్రియేట్ చేయడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
మండాడి మూవీ ఓటీటీ విశేషాలు
• మూవీ టైటిల్ : మండాడి
• నటీనటులు : సూరి, సుహాస్, మహిమా నంబియార్, సత్యరాజ్
• జానర్ : స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామా
• డైరెక్టర్ : మతిమారన్
• మ్యూజిక్: జీవీ ప్రకాష్ కుమార్
• బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లు: రూ.140 కోట్లు
• ఓటీటీ: నెట్ఫ్లిక్స్
• ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్: అక్టోబర్ 9
• స్ట్రీమింగ్ భాషలు: తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళం
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More