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    Mollywood Times OTT: సినిమాలో హారర్ సినిమా.. ఇవాళ రెండు ఓటీటీల్లోకి వచ్చిన క్రేజీ మలయాళ మూవీ.. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్

    Mollywood Times OTT: మలయాళంలో సంచలన విజయం సాధించిన సైకలాజికల్ డార్క్ కామెడీ మూవీ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. ఈ రోజు నుంచి రెండు ఓటీటీల్లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. వీకెండ్ మస్ట్ వాచ్ లాంటి ఈ మూవీ పూర్తి వివరాలపై ఓ లుక్కేయండి.

    Jul 3, 2026, 05:50:00 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    Mollywood Times OTT: మలయాళ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చే విభిన్నమైన, ప్రయోగాత్మక చిత్రాలకు తెలుగునాట ఎప్పుడూ మంచి ఆదరణ ఉంటుంది. అదే కోవలో థియేటర్లలో విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్న సరికొత్త మలయాళ చిత్రం ‘మాలీవుడ్ టైమ్స్’ (Mollywood Times) ఇప్పుడు డిజిటల్ స్క్రీన్‌పై సందడి చేయడానికి వచ్చేసింది.

    సినిమాలో హారర్ సినిమా.. ఇవాళ రెండు ఓటీటీల్లోకి వచ్చిన క్రేజీ మలయాళ మూవీ
    సినిమాలో హారర్ సినిమా.. ఇవాళ రెండు ఓటీటీల్లోకి వచ్చిన క్రేజీ మలయాళ మూవీ

    మాలీవుడ్ టైమ్స్ ఓటీటీ

    మలయాళ మూవీ మాలీవుడ్ టైమ్స్ డిజిటల్ ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు వచ్చేసింది. ఇవాళ (జూలై 3) నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ జియోహాట్‌స్టార్ (JioHotstar)తో పాటు విదేశీ ప్రేక్షకుల కోసం సింప్లీ సౌత్ (Simply South)లో మూవీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    కేవలం మలయాళంలోనే కాకుండా తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లోనూ ఈ సినిమా అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ క్రేజీ మూవీ కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న సౌత్ ఆడియన్స్ ఇప్పుడు ఓటీటీలో మాలీవుడ్ టైమ్స్ ను ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.

    సినిమా ఇండస్ట్రీ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో

    దర్శకుడు అభినవ్ సుందర్ నాయక్ తెరకెక్కించిన ‘మాలీవుడ్ టైమ్స్’ ఒక సైకలాజికల్ డార్క్ కామెడీ డ్రామాగా రూపొందింది. సినిమా పరిశ్రమ నేపథ్యంలో, ఒక దర్శకుడి ఆశయాన్ని, ఇండస్ట్రీలోని చీకటి కోణాలను ఈ సినిమాలో అత్యంత ఆసక్తికరంగా చూపించారు.

    హారర్ సినిమా తీసి

    కుట్టిక్కనమ్ ప్రాంతానికి చెందిన వినీత్ మాధవన్ (నస్లేన్) అనే యువకుడు మలయాళ చిత్రసీమలోనే అత్యంత భయంకరమైన హారర్ సినిమా తీసి పెద్ద దర్శకుడు కావాలని కలలు కంటుంటాడు. షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తీసుకుంటూ నెమ్మదిగా తన మొదటి సినిమా ప్రయత్నాలు మొదలుపెడతాడు. అయితే, రంగుల ప్రపంచం వెనుక ఉండే రాజకీయాలు, సృజనాత్మక విభేదాలు, వరుస పరాజయాలు అతని ఆశయాలను ఎలా దెబ్బతీశాయనేది ఈ మాలీవుడ్ టైమ్స్ సినిమా కథాంశం.

    భారీ తారాగణం

    ఈ మాలీవుడ్ టైమ్స్ సినిమాలో ‘ప్రేమలు’ ఫేమ్ నస్లేన్ (Naslen) ప్రధాన పాత్రలో అద్భుత నటనను కనబరిచాడు. ఆయనతో పాటు శరఫుద్దీన్, వినీత్ శ్రీనివాసన్, సంగీత్ ప్రతాప్, రోషన్ షానవాస్, గోపికా రమేష్, ప్రశాంత్ అలెక్జాండర్, జగదీష్, అల్తాఫ్ సలీమ్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ప్రముఖ నటుడు, దర్శకుడు బాసిల్ జోసెఫ్ ఈ సినిమాలో ఒక ప్రత్యేక అతిథి పాత్రలో మెరిశారు. ఆషిక్ ఉస్మాన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై ఆషిక్ ఉస్మాన్ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి రాము సునీల్ కథను అందించారు.

    వీకెండ్ వినోదానికి పర్‌ఫెక్ట్ ఛాయిస్

    సాధారణ కమర్షియల్ సినిమాలకు భిన్నంగా, సరికొత్త కథాంశంతో సాగే చిత్రాలను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులకు ‘మాలీవుడ్ టైమ్స్’ ఒక మంచి అనుభూతిని ఇస్తుంది. సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి ఉన్నవారితో పాటు, మంచి డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్‌ను ఆస్వాదించాలనుకునే వారికి ఈ వీకెండ్‌లో ఇదొక పర్‌ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పవచ్చు.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/Mollywood Times OTT: సినిమాలో హారర్ సినిమా.. ఇవాళ రెండు ఓటీటీల్లోకి వచ్చిన క్రేజీ మలయాళ మూవీ.. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్
    Home/Entertainment/Mollywood Times OTT: సినిమాలో హారర్ సినిమా.. ఇవాళ రెండు ఓటీటీల్లోకి వచ్చిన క్రేజీ మలయాళ మూవీ.. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్
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