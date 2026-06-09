OTT Comedy: ఒకే ఓటీటీలో తప్పక చూడాల్సిన 3 బెస్ట్ తెలుగు డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్స్- 8కిపైగా రేటింగ్- ఎందుకు చూడాలంటే?
Best OTT Telugu Dark Comedy Crime Thriller Movies To Watch: క్రైమ్, సెటైర్ కలిసిన డార్క్ కామెడీ చిత్రాలకు ఆదరణ పెరుగుతోంది. ఊహించని ట్విస్టులు, అదిరిపోయే స్క్రీన్ ప్లేతో సాగే ది బెస్ట్ 3 తెలుగు డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్స్ సినిమాలు, వాటి ఐఎమ్డీబీ రేటింగ్స్, ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
Best OTT Telugu Dark Comedy Crime Thriller Movies To Watch: భారతీయ చలనచిత్ర రంగంలో సరికొత్త ప్రయోగాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారుతోంది టాలీవుడ్. ఒకప్పుడు కేవలం కమర్షియల్ హంగులతో కూడిన కామెడీ సినిమాలకే పరిమితమైన తెలుగు ప్రేక్షకులు, ఇప్పుడు వినూత్నమైన 'డార్క్ కామెడీ' (Dark Comedy) చిత్రాలను అమితంగా ఇష్టపడుతున్నారు.
బిబి పాయ్రా ఓటీటీ రిలీజ్ నేపథ్యంలో
ఇటీవల హోయ్చోయ్లో బెంగాలీ కామెడీ థ్రిల్లర్ బిబి పాయ్రా ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రాంతీయ భాషల్లో అలరించే డార్క్ కామెడీలపై ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు ఓటీటీ ఆడియెన్స్. ఈ క్రమంలో తెలుగు డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్స్ కోసం వెతుకలాట మొదలెట్టారు.
ఒకే ఓటీటీలో
అలాంటి వారికోసం సజెషన్ కింద ఒకే ఓటీటీలో తప్పక చూడాల్సిన ది బెస్ట్ 3 తెలుగు డార్క్ హ్యూమర్, క్రైమ్ కామెడీ సినిమాలు ఉన్నాయి. ఆ సినిమాల ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్, వాటి ఐఎమ్డీబీ రేటింగ్స్, కథ, వాటిని ఎందుకు చూడాలో చెప్పే ఆసక్తికర అంశాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
1. మత్తు వదలరా (Mathu Vadalara)
ఆస్కార్ విన్నర్ ఎమ్ఎమ్ కీరవాణి కుమారుడు శ్రీసింహ హీరోగా, రితేష్ రాణా దర్శకత్వంలో వచ్చిన మత్తు వదలరా సినిమా ఒక విలక్షణమైన సస్పెన్స్ డార్క్ కామెడీ.
ఐఎమ్డీబీ రేటింగ్ (IMDb Rating): 8.2/10
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ (OTT Platform): అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video)
కథ (Story Plot): తక్కువ జీతంతో విసిగిపోయిన ఒక డెలివరీ బాయ్.. కస్టమర్ల దగ్గర చిన్న చిన్న మోసాలు చేసి డబ్బు సంపాదించాలనుకుంటాడు. అలా వెళ్లిన మొదటి ఇంట్లోనే ఒక వృద్ధురాలు అనుమానాస్పద స్థితిలో మరణిస్తుంది. ఆ క్రైమ్ సీన్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి అతడు పడే పాట్లు, డ్రగ్స్ మాఫియా లింకులు ఈ సినిమాలో చూడొచ్చు.
చూడాల్సిన ఆసక్తికర అంశాలు (Interesting Elements): 'సత్య' పోషించిన యేసు పాత్ర కామెడీ టైమింగ్ సినిమాను నెక్ట్స్ లెవెల్కు తీసుకెళ్లింది. టీవీ సీరియల్స్పై వచ్చే సెటైర్లు, వినూత్నమైన స్క్రీన్ప్లే ప్రేక్షకుడికి సరికొత్త థ్రిల్ను ఇస్తాయి.
2. బ్రోచేవారెవరురా (Brochevarevarura)
వివేక్ ఆత్రేయ దర్శకత్వంలో శ్రీవిష్ణు, ప్రియదర్శి, రాహుల్ రామకృష్ణ నటించిన ఈ చిత్రం క్లాసిక్ డార్క్ హ్యూమర్కు అద్భుతమైన ఉదాహరణ.
ఐఎమ్డీబీ రేటింగ్: 8.0/10
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
కథ: చదువులో వెనుకబడిన ముగ్గురు స్నేహితులు (R3 గ్యాంగ్) తమ క్లాస్మేట్ అయిన మిత్ర అనే అమ్మాయికి సహాయం చేయడానికి ఒక 'ఫేక్ కిడ్నాప్' ప్లాన్ చేస్తారు. కానీ, ఆ ప్లాన్ రియల్ కిడ్నాప్గా మారి ఎలా మిస్ ఫైర్ అయింది? మరోవైపు ఒక సినిమా దర్శకుడి ఈ ముగ్గురి ఫ్రెండ్స్ కథతో ఎలా ముడిపడి ఉందనేదే స్టోరీ.
చూడాల్సిన ఆసక్తికర అంశాలు: రెండు వేర్వేరు కథలను ఇంటర్లింక్ చేసిన విధానం అద్భుతంగా ఉంటుంది. క్రైమ్ ఎలిమెంట్స్ నడుస్తున్నా, ముగ్గురు మిత్రుల మధ్య సాగే సంభాషణలు సున్నితమైన హాస్యాన్ని పంచుతాయి.
3. ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస ఆత్రేయ (Agent Sai Srinivasa Athreya)
స్వరూప్ ఆర్ఎస్జె దర్శకత్వంలో నవీన్ పొలిశెట్టి డిటెక్టివ్గా నటించిన ఈ చిత్రం ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ అయినప్పటికీ, అంతర్లీనంగా సాగే డార్క్ హ్యూమర్ సినిమాకు అదనపు హైలెట్గా నిలిచింది.
ఐఎమ్డీబీ రేటింగ్: 8.4/10
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video)
కథ: నెల్లూరులో చిన్న చిన్న కేసులను పరిష్కరించే డిటెక్టివ్ ఆత్రేయ.. రైల్వే ట్రాక్ల పక్కన దొరికే గుర్తుతెలియని శవాల వెనుక ఉన్న ఒక పెద్ద అంతర్జాతీయ నేర ముఠా మిస్టరీని ఎలా ఛేదించాడనేది కథ.
చూడాల్సిన ఆసక్తికర అంశాలు: నెల్లూరు బ్యాక్డ్రాప్లో నవీన్ పొలిశెట్టి చేసే డిటెక్టివ్ స్టంట్స్, శెట్టి మార్క్ హ్యూమర్ నవ్విస్తూనే.. దేశంలో జరుగుతున్న ఒక తీవ్రమైన క్రైమ్ స్కామ్ను కళ్లకు కట్టినట్లు చూపిస్తాయి. ముఖ్యంగా నవీన్ చెప్పే డైలాగ్స్, యాక్టింగ్, క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎంతో ఆకట్టుకుంటాయి.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More