OTT: ఓటీటీలో కచ్చితంగా చూడాల్సిన టాప్ 4 అండర్ రేటెడ్ తెలుగు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్- 7కిపైగా రేటింగ్- ఇవే ఎందుకు చూడాలంటే?
Best OTT Telugu Thriller Movies To Watch: ఓటీటీలో తెలుగు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమాలు చాలానే ఉన్నాయి. వాటిలో కమర్షియల్ హంగులు లేకపోయినా అద్భుతమైన స్క్రీన్ప్లే, ఊహించని ట్విస్టులతో కట్టిపడేసే టాప్ 4 అండర్ రేటెడ్ థ్రిల్లర్ సినిమాలు, వాటి ఐఎమ్డీబీ రేటింగ్స్, ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
Best OTT Telugu Thriller Movies To Watch: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో 'హిట్', 'ఎవరు', 'గూఢచారి' వంటి పెద్ద హిట్ థ్రిల్లర్ చిత్రాల గురించి అందరికీ తెలిసిందే.
అయితే, బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో ప్రచారం లభించకపోయినా, ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలోకి వచ్చాక మైండ్ బ్లోయింగ్ కంటెంట్తో ‘హిడెన్ జెమ్స్’ (Hidden Gems)గా అంటే అండర్ రేటెడ్గా నిలిచిన సినిమాలు చాలానే ఉన్నాయి. హాలీవుడ్ స్థాయి మేకింగ్, ఊహించని మలుపులతో సీట్ అంచులపై కూర్చోబెట్టే టాప్ 4 అండర్ రేటెడ్ ఓటీటీ తెలుగు సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమాలపై ఓ లుక్కేద్దాం.
1. అనుకోకుండా ఒక రోజు (Anukokunda Oka Roju)
డైరెక్టర్ చంద్రశేఖర్ యేలేటి దర్శకత్వంలో చార్మి, జగపతి బాబు ప్రధాన పాత్రల్లో వచ్చిన ఈ చిత్రం తెలుగు సినిమా చరిత్రలోనే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్స్గా నిలిచింది. విడుదలైన సమయంలో క్లాసిక్ టాక్ తెచ్చుకున్నా, ఇప్పటి తరం ప్రేక్షకుల్లో చాలామందికి ఇది ఇంకా రీచ్ కాలేదు.
ఐఎమ్డీబీ రేటింగ్ (IMDb Rating): 8.1/10
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ (OTT Platform): అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video) / యూట్యూబ్
కథ (Story Plot): ప్లేబ్యాక్ సింగర్ కావాలనుకునే సహస్ర (చార్మి) ఒక రాత్రి స్నేహితులతో కలిసి పార్టీకి వెళ్తుంది. ఆ తర్వాత రోజు ఉదయం నిద్ర లేచిన ఆమెకు.. తన జీవితంలో ఒక రోజంతా (24 గంటలు) మిస్ అయినట్లు తెలుస్తుంది. ఆ మిస్సయిన రోజు ఏం జరిగింది? కొందరు గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు తనను ఎందుకు చంపాలని చూస్తున్నారనేదే కథ.
చూడాల్సిన ఆసక్తికర అంశాలు (Interesting Elements): నియో-నోయిర్ స్టైల్ మేకింగ్, కీరవాణి అద్భుతమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, ఒక వింత కల్ట్ (మత ముఠా) చుట్టూ తిరిగే విలక్షణమైన స్క్రీన్ప్లే మిమ్మల్ని థ్రిల్ చేస్తాయి.
2. నందనవనం 120 కి.మీ (Nandanavanam 120km)
టాలీవుడ్ కల్ట్ క్లాసిక్ సినిమాల్లో ఇదొకటి. అజయ్ వర్మ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ మైండ్-గేమ్ థ్రిల్లర్ బాక్సాఫీస్ వద్ద తీవ్రంగా నిరాశపరిచినప్పటికీ, కథలోని మైండ్ గేమ్కి ప్రేక్షకులు ఫిదా అవుతారు.
ఐఎమ్డీబీ రేటింగ్: 7.7/10
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: యూట్యూబ్ (YouTube) లో ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంది.
కథ: అమాయకుడైన ఆనంద్ అనే యువకుడిని కొందరు కిడ్నాప్ చేసి నందనవనం అనే ఒక రహస్య ప్రాంతంలో ఉంచుతారు. అక్కడ అతనికి ఊహించని నిజాలు తెలుస్తాయి. అసలు ఆనంద్ ఎవరు? అతని గతానికి, ఆ 120 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న నందనవనానికి ఉన్న లింక్ ఏంటి అనే కోణంలో సాగే ఇన్వెస్టిగేషన్ డ్రామా ఇది.
చూడాల్సిన ఆసక్తికర అంశాలు: క్లైమాక్స్ వచ్చే వరకు అసలు ఏం జరుగుతుందో ఎవరూ ఊహించలేరు. సైకలాజికల్, ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎలిమెంట్స్ చాలా ఇంటెలిజెంట్గా డిజైన్ చేసి తెరకెక్కించారు.
3. లాక్డ్ (Locked)- వెబ్ సిరీస్
హీరో సత్యదేవ్ ప్రధాన పాత్రలో ప్రదీప్ దేవా కుమార్ రూపొందించిన ఈ ఓటీటీ సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ లాక్డ్. నేరుగా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అయిన ఈ తెలుగు సిరీస్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో ఆకట్టుకుంది.
ఐఎమ్డీబీ రేటింగ్: 7.3/10
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: ఆహా (Aha)
కథ: డాక్టర్ ఆనంద్ చక్రవర్తి (సత్యదేవ్) ఒక ప్రసిద్ధ న్యూరో సర్జన్. ఒక తుఫాను రాత్రి అతని ఇంట్లోకి కొందరు దొంగలు, అతని రీసెర్చ్ను దొంగిలించడానికి ఒక ఇన్వెస్టిగేటర్ వస్తారు. ఆ రాత్రి ఆ ఇంట్లోనే వారంతా లాక్ అయిపోతారు. ఆ తర్వాత ఆనంద్లోని అసలైన క్రూరమైన సైకో బయటకు వస్తాడు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందనేదే కథ.
చూడాల్సిన ఆసక్తికర అంశాలు: ఇదొక 'ఇండోర్ క్యాప్టివ్ థ్రిల్లర్'. ఒకే ఇంట్లో సాగే కథ అయినప్పటికీ, సత్యదేవ్ నటన, మెడికల్ క్రైమ్స్ బ్యాక్డ్రాప్లో వచ్చే ట్విస్ట్లు వెన్నులో వణుకు పుట్టిస్తాయి.
4. మను (Manu)
బ్రహ్మానందం కుమారుడు రాజా గౌతమ్, హీరోయిన్ చాందినీ చౌదరి ప్రధాన పాత్రల్లో ఫ్యాన్-ఫండెడ్ (ప్రేక్షకులే డబ్బులు విరాళమిచ్చి నిర్మించిన) చిత్రంగా వచ్చిన 'మను' టాలీవుడ్లో అత్యంత విలక్షణమైన ప్రయోగంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఫణి అభిలాష్ దీనికి దర్శకుడు.
ఐఎమ్డీబీ రేటింగ్: 7.0/10
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)
కథ: ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ (మను), నీలా అనే ఆర్టిస్ట్ మధ్య నడిచే మిస్టీరియస్ లవ్ స్టోరీతో సినిమా ప్రారంభమవుతుంది. కానీ, ఒక ముఠా నీలా ఇంటికి రావడంతో కథ పూర్తిగా క్రైమ్, రివేంజ్, రక్తం చిందించే సర్రియలిస్టిక్ థ్రిల్లర్గా మారుతుంది.
చూడాల్సిన ఆసక్తికర అంశాలు: విజువల్స్, కలర్ గ్రేడింగ్, సౌండ్ డిజైనింగ్ అద్భుతంగా ఉంటాయి. సినిమా కాస్త స్లో-బర్న్ (Slow-burn) అయినప్పటికీ, ఆర్ట్ ఫిలిం, థ్రిల్లర్ జోనర్ను ఇష్టపడే వారికి ఇదొక విజువల్ ఫీస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More