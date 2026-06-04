Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Peddi Box Office: పెద్ది కలెక్షన్స్ బీభత్సం- తొలిరోజే 100 కోట్ల బాక్సాఫీస్ అంచనా- ఏరియాలా వారీగా లెక్కలు- ధురంధర్ దాటి!

    Peddi Box Office Prediction: రామ్ చరణ్ పెద్ది సినిమాకు తొలిరోజే ఏకంగా రూ. 100 కోట్లు కొల్లగొట్టే అవకాశం ఉందని బాక్సాఫీస్ అంచనా వేస్తున్నారు విశ్లేషకులు. దీంతో ధురంధర్ సినిమాను పెద్ది దాటేసింది. మరి పెద్దికి ఏరియాల వారీగా వచ్చే కలెక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయో లుక్కేద్దాం.

    Jun 4, 2026, 11:20:39 IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Peddi Box Office Prediction: మెగా అభిమానులు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న రోజు వచ్చేసింది. 'ఆర్ఆర్ఆర్' తర్వాత గ్లోబల్ స్టార్‌గా మారిన రామ్ చరణ్ నటించిన 'పెద్ది' నేడు (జూన్ 4) థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ స్పోర్ట్స్ డ్రామాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.

    పెద్ది కలెక్షన్స్ బీభత్సం- తొలిరోజే 100 కోట్ల బాక్సాఫీస్ అంచనా- ఏరియాలా వారీగా లెక్కలు- ధురంధర్ దాటి!
    పెద్ది కలెక్షన్స్ బీభత్సం- తొలిరోజే 100 కోట్ల బాక్సాఫీస్ అంచనా- ఏరియాలా వారీగా లెక్కలు- ధురంధర్ దాటి!

    పెద్ది బాక్సాఫీస్ భారీ ఓపెనింగ్స్

    చరణ్ స్టార్ పవర్ కారణంగా, పెద్ది బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ ఓపెనింగ్స్ సాధించేందుకు సిద్ధమైంది. హైదరాబాద్‌లోని ప్రముఖ థియేటర్ల వద్ద ఉదయం నుంచే అభిమానుల హంగామా మొదలైంది. భారీ కటౌట్లు, పాలభిషేకాలను అభిమానులు ఘనంగా జరిపారు. చాలా కాలం తర్వాత రామ్ చరణ్‌ను పూర్తి స్థాయి కమర్షియల్ మాస్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్న సినిమాలో చూస్తుండటంతో ఫ్యాన్స్ ఉత్సాహం రెట్టింపైంది.

    అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్‌లో 'పెద్ది' రికార్డుల వేట

    బాక్సాఫీస్ వద్ద 'పెద్ది' బీభత్సం ఎలా ఉండనుందో అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ స్పష్టం చేశాయి. సక్నిల్క్ (Sacnilk) నివేదిక ప్రకారం, విడుదల తేదీకి ఒక రోజు ముందే దేశవ్యాప్తంగా 82 లక్షలకు పైగా పెద్ది టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. అంటే, తొలి షో పడకముందే భారత్‌లో పెద్ది చిత్రం రూ. 20 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూలు చేసింది. బ్లాక్ చేసిన సీట్లను కూడా కలుపుకుంటే, ఈ సంఖ్య రూ. 33 కోట్ల వరకు ఉంది.

    అయితే, ఈ వసూళ్లన్నీ దాదాపుగా తెలుగు వెర్షన్ నుంచి మాత్రమే రావడం గమనార్హం. ఇతర భాషల డబ్బింగ్ వెర్షన్లు (హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం) అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్‌లో కేవలం రూ. 75 లక్షలు మాత్రమే రాబట్టాయి. ఇది రామ్ చరణ్ గత చిత్రం 'గేమ్ ఛేంజర్' రికార్డును తృటిలో కోల్పోయిందని చెప్పొచ్చు. 'గేమ్ ఛేంజర్' అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ రూ. 27 కోట్ల వద్ద ముగిశాయి.

    తొలి రోజు అంచనాలు.. ఆ రికార్డులపై కన్ను!

    అయినప్పటికీ, 'పెద్ది' బాక్సాఫీస్ వద్ద గ్రాండ్ స్టార్ట్ సాధించేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ట్రేడ్ వర్గాల అంచనాల ప్రకారం, పెయిడ్ ప్రివ్యూల కలెక్షన్లను కలుపుకుంటే, 'పెద్ది' భారత్‌లో తొలి రోజు రూ. 60 కోట్ల నెట్ (రూ. 70+ కోట్ల గ్రాస్) కలెక్షన్స్ వసూలు చేసే అవకాశం ఉంది.

    ఒకవేళ ఇదే జరిగితే, 2026లో అత్యుత్తమ ఓపెనింగ్స్ సాధించిన మూడో భారతీయ చిత్రంగా పెద్ది నిలుస్తుంది. మొదటి రెండు స్థానాల్లో రణ్‌వీర్ సింగ్ 'ధురంధర్ 2' (రూ. 102 కోట్లు), ప్రభాస్ 'ది రాజాసాబ్' (రూ. 62 కోట్లు) ఉన్నాయి. 'పెద్ది' తన వసూళ్లతో షారుఖ్ ఖాన్ 'పఠాన్' (రూ. 57 కోట్లు), 'ధురంధర్ పార్ట్ 1' (రూ. 30 కోట్లు) రికార్డులను అధిగమిస్తుంది.

    విదేశాల్లోనూ హవా.. రూ. 100 కోట్ల క్లబ్!

    ఓవర్సీస్‌లోనూ 'పెద్ది' భారీ వసూళ్లు సాధిస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు. చరణ్‌కు యుఎస్‌లో బలమైన మార్కెట్ ఉంది. అక్కడ తొలి రోజు పెద్ది చిత్రం 3 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా వసూలు చేస్తుందని ట్రేడ్ అంచనా వేస్తోంది. దీనితో ప్రపంచవ్యాప్తంగా తొలి రోజు 'పెద్ది' రూ. 100 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ రాబట్టడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

    ఇది రామ్ చరణ్ కెరీర్‌లో సోలో హీరోగా రెండో రూ. 100 కోట్ల ఓపెనర్ అవుతుంది. ఓవరాల్‌గా చూస్తే (RRRతో కలిపి) ఇది ఆయనకు మూడో రూ. 100 కోట్ల చిత్రంగా నిలుస్తుంది. ఇది టాలీవుడ్ స్థాయిని మరోసారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాటిచెప్పే పరిణామం అని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

    'పెద్ది' కథా విశేషాలు

    వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పకులుగా వ్యవహరించారు. 'ఉప్పెన' వంటి బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం ఒక స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా తెరకెక్కింది.

    రామ్ చరణ్ సరసన బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్‌గా నటించగా, కన్నడ సూపర్ స్టార్ శివ రాజ్‌కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు, బోమన్ ఇరానీ కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం చిత్రానికి ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది.

    బాక్సాఫీస్ వసూళ్ల వర్షం

    ఉత్తరాంధ్ర నేపథ్యంలో సాగే ఈ కబడ్డీ కథ కోసం రామ్ చరణ్ శారీరకంగా చాలా కష్టపడ్డాడు. బుచ్చిబాబు మార్క్ ఎమోషన్స్, చరణ్ మాస్ ఇమేజ్ కలయిక బాక్సాఫీస్ వద్ద వసూళ్ల వర్షం కురిపించే అవకాశం ఉంది.

    • Chetupelli Sanjiv Kumar
      ABOUT THE AUTHOR
      Chetupelli Sanjiv Kumar

      చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్‌ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్‌స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్‌తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్‌ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్‌తో సదరు వెబ్‌సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్‌ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్‌కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More

    recommendedIcon
    Home/Entertainment/Peddi Box Office: పెద్ది కలెక్షన్స్ బీభత్సం- తొలిరోజే 100 కోట్ల బాక్సాఫీస్ అంచనా- ఏరియాలా వారీగా లెక్కలు- ధురంధర్ దాటి!
    Home/Entertainment/Peddi Box Office: పెద్ది కలెక్షన్స్ బీభత్సం- తొలిరోజే 100 కోట్ల బాక్సాఫీస్ అంచనా- ఏరియాలా వారీగా లెక్కలు- ధురంధర్ దాటి!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes