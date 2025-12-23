ఓటీటీలో 2025లో అత్యధిక మంది చూసిన తమిళ థ్రిల్లర్-సీరియల్ కిల్లర్ స్టోరీ-తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్
2025లో ఓటీటీలో అత్యధిక మంది చూసిన తమిళ సినిమా గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి. సీరియల్ కిల్లర్ చుట్టూ తిరిగే క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ ఇది. రెండు ఓటీటీల్లో తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
2025కు మరో వారంలో ఎండ్ కార్డు పడబోతుంది. కొత్త ఏడాది రెడీ అవుతోంది. ఈ 2025లో ఎన్నో వేల సినిమాలు ఓటీటీలోకి వచ్చాయి. ఇందులో డిఫరెంట్ జోనర్లు సినిమాలున్నాయి. అయితే 2025లో అత్యధిక మంది చూసిన తమిళ సినిమా ఏదో మీకు తెలుసా? అదే మర్డర్ మిస్టరీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ‘ఎలెవన్’. ఇది ఓటీటీలో తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
ఎలెవన్ ఓటీటీ
2025లో ఓటీటీలో అత్యధిక మంది చూసిన తమిళ సినిమాగా ఎలెవన్ నిలిచింది. ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ లో నవీన్ చంద్ర హీరో. ఇది ప్రైమ్ వీడియో, ఆహా ఓటీటీల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ప్రైమ్ వీడియోలో తమిళం, తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ, బెంగాలీ, గుజరాతీ, మరాఠీ భాషల్లో ఈ సినిమా అందుబాటులో ఉంది. ఆహాలో తెలుగు, తమిళంలో చూడొచ్చు.
నెల రోజుల్లోనే ఓటీటీలో
ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఎలెవన్ మే 16, 2025న థియేటర్లలో రిలీజైంది. తమిళంతో పాటు తెలుగులోనూ థియేటర్లకు వచ్చింది. థియేటర్లో ఈ సినిమాకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ మూవీ నెల రోజుల్లోపే ఓటీటీలో అడుగుపెట్టింది. జూన్ 13, 2025 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, ఆహా ఓటీటీల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
వింతైన హత్యలు
విశాఖపట్నంలో జరిగే సీరియల్ హత్యల వెనుక ఉన్న క్రిమినల్ ను కనిపెట్టడం చుట్టూ ఎలెవన్ మూవీ సాగుతుంది. ఈ సినిమాకు లోకేశ్ డైరెక్టర్. ఇందులో నవీన్ చంద్ర, రేయా హరి, అభిరామి, శశాంక్, రవి వర్మ, ఆడుకాలం నరేన్, రిత్విక, కిరీటి దామరాజు తదితరులు నటించారు.
ఎలెవన్ స్టోరీ
విశాఖపట్నంలో వరుసగా కవలలు చనిపోతుంటారు. ఈ హత్యలను ఓ సీరియల్ కిల్లర్ చేస్తుంటాడు. ఈ కేసును డీల్ చేయడానికి సిన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అరవింద్ (నవీన్ చంద్ర) రంగంలోకి దిగుతాడు. హంతకుడు కేవలం కవలలను మాత్రమే టార్గెట్ చేసి చంపుతున్నాడని కనిపెడతాడు.
ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో ఓ స్కూల్ లో జరిగిన ప్రమాదంలో ట్విన్స్ అయిన ఇద్దరు అమ్మాయిలు చనిపోతారు. ఆ సమయంలో న్యాయం చేయాల్సిన వాళ్లే దోషులను కాపాడుతారు. మరి ఈ ఇద్దరు అమ్మాయిల చావులకు, ఈ హత్యలకు సంబంధం ఉందా? అసలు ఈ హత్యలు చేస్తుంది ఎవరు? అనేది ఎలెవన్ మూవీ చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే. ఈ మూవీ పార్ట్ 2 కు కూడా ఇందులో లీడ్ ఉంటుంది.