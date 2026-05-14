    Mouni Roy: అవును.. విడాకులు తీసుకుంటున్నాం.. అనవసరంగా ఎక్కువ చేస్తున్నారు: మౌనీ రాయ్ పోస్ట్

    Mouni Roy: మరో నటి పెళ్లి పెటాకులైంది. ప్రముఖ నటి, నాగిని ఫేమ్ మౌనీ రాయ్ తన భర్త సూరజ్ నంబియార్ తో విడిపోతున్నట్లు అధికారికంగా అనౌన్స్ చేసింది. అయితే తమ ప్రైవేట్ విషయాన్ని అనవసరంగా ఎక్కువ చేసి చూపించడంపై ఈ జంట మండిపడింది.

    May 14, 2026, 19:04:26 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Mouni Roy: బాలీవుడ్ స్టార్ నటి, తెలుగు ప్రేక్షకులకు 'నాగిని'గా సుపరిచితురాలైన మౌనీ రాయ్ తన వైవాహిక బంధానికి ముగింపు పలికారు. తన భర్త, ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త సూరజ్ నంబియార్‌తో విడిపోతున్నట్లు ఆమె అధికారికంగా ప్రకటించారు. గత కొంతకాలంగా వీరిద్దరి మధ్య విభేదాలు నడుస్తున్నాయంటూ వస్తున్న వార్తలను నిజం చేస్తూ, ఈ జంట ఒక ఉమ్మడి ప్రకటనను విడుదల చేసింది.

    పరస్పర అంగీకారంతోనే విడాకులు

    మౌనీ రాయ్, సూరజ్ నంబియార్ తమ సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్న లేఖలో తమ నిర్ణయాన్ని స్పష్టంగా వెల్లడించారు.

    "మేము విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నాం. వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతలు మారడం వల్లే ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. భవిష్యత్తులో మా దారులను వేరు చేసుకుంటూ, పరస్పర గౌరవంతో ముందుకు సాగుతాం" అని వారు పేర్కొన్నారు. అయితే విడిపోయినప్పటికీ తమ మధ్య స్నేహం అలాగే ఉంటుందని, ఒకరినొకరు గౌరవించుకుంటామని ఈ జంట స్పష్టం చేసింది.

    మీడియా అత్యుత్సాహంపై అసహనం

    తమ వ్యక్తిగత జీవితంపై సోషల్ మీడియాలో, కొన్ని మీడియా వర్గాల్లో వస్తున్న కట్టుకథలపై మౌనీ, సూరజ్ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

    "మా వ్యక్తిగత విషయాల్లోకి ఇతరులు అనవసరంగా జోక్యం చేసుకోవడం మాకు బాధ కలిగించింది. మా సంబంధం గురించి ప్రచారంలో ఉన్నవన్నీ కల్పిత గాథలే. వాస్తవాలకు వాటికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో మా ప్రైవసీని గౌరవించాలని కోరుతున్నాం" అని వారు ఆ లేఖలో విన్నవించారు. ఈ సున్నితమైన దశను ప్రశాంతంగా దాటడానికి అభిమానులు, మీడియా సహకరించాలని వారు కోరారు.

    గోవాలో అట్టహాసంగా పెళ్లి.. నాలుగేళ్లకే ముగింపు

    మౌనీ రాయ్, సూరజ్ నంబియార్ 2022 జనవరిలో గోవాలో అట్టహాసంగా వివాహం చేసుకున్నారు. మలయాళీ, బెంగాలీ సంప్రదాయాల్లో జరిగిన వీరి వివాహ వేడుక అప్పట్లో సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్ సృష్టించింది. దుబాయ్‌కు చెందిన ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ బ్యాంకర్ అయిన సూరజ్‌తో మౌనీ ఫోటోలు నిత్యం వైరల్ అయ్యేవి.

    అయితే పెళ్లయిన నాలుగేళ్లకే వీరిద్దరూ విడిపోవడం అభిమానులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తోంది. ఇటీవలి కాలంలో బాలీవుడ్‌లో సెలబ్రిటీల విడాకుల పరంపర కొనసాగుతుండటం గమనార్హం.

    కెరీర్ పరంగా బిజీగా మౌనీ రాయ్

    బుల్లితెరపై 'నాగిని' సిరీస్‌తో దేశవ్యాప్త గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మౌనీ రాయ్.. ఆ తర్వాత వెండితెరపై కూడా సత్తా చాటారు. ముఖ్యంగా 'బ్రహ్మాస్త్ర' సినిమాలో ఆమె పోషించిన నెగటివ్ రోల్ విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది.

    ప్రస్తుతం ఆమె పలు బాలీవుడ్ ప్రాజెక్టులతో పాటు వెబ్ సిరీస్‌లలోనూ నటిస్తూ బిజీగా ఉన్నారు. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఒడిదుడుకులు ఎదురైనా, తన వృత్తిపరమైన బాధ్యతలను సమర్థవంతంగా నిర్వర్తిస్తానని ఆమె సన్నిహిత వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. మౌనీ రాయ్, సూరజ్ నంబియార్ విడిపోవడానికి కారణమేంటి?

    వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతలు మారడం వల్ల పరస్పర అంగీకారంతోనే విడిపోతున్నట్లు వారు ప్రకటించారు. అంతకు మించి ఇతర కారణాలేవీ వారు వెల్లడించలేదు.

    2. మౌనీ రాయ్, సూరజ్ నంబియార్ వివాహం ఎప్పుడు జరిగింది?

    మౌనీ రాయ్, సూరజ్ నంబియార్ 2022, జనవరి 27న గోవాలో వివాహం చేసుకున్నారు.

    3. విడిపోయిన తర్వాత కూడా వారు స్నేహితులుగా ఉంటారా?

    అవును, తమ మధ్య ఉన్న స్నేహాన్ని భవిష్యత్తులోనూ కొనసాగిస్తామని, ఒకరిపై ఒకరికి గౌరవం అలాగే ఉంటుందని వారు తమ ఉమ్మడి ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

