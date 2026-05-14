Mouni Roy Post On Divorce Rumours With Husband Suraj Nambiar: తెలుగు ప్రేక్షకులకు 'నాగిని' సీరియల్ ద్వారా సుపరిచితమైన బాలీవుడ్ గ్లామర్ బ్యూటీ మౌనీ రాయ్ ప్రస్తుతం వార్తల్లో నిలిచారు. గత కొన్ని రోజులుగా మౌనీ రాయ్ తన భర్త సూరజ్ నంబియార్తో విడిపోబోతోందని, విడాకులు తీసుకోనుందనే పుకార్లు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తున్నాయి.
ఇన్ స్టాగ్రామ్లో వీరిద్దరూ ఒకరినొకరు అన్ఫాలో చేసుకోవడంతో ఈ అనుమానాలు మొదలయ్యాయి. ఈ వివాదం ముదురుతుండటంతో మౌనీ రాయ్ ఎట్టకేలకు మౌనం వీడి స్పందించారు. "దయచేసి మా వ్యక్తిగత విషయాలపై తప్పుడు కథనాలను సృష్టించవద్దు. మాకు కొంత సమయం, ప్రైవసీ ఇవ్వాలని మీడియా సంస్థలను వినమ్రంగా కోరుతున్నాను" అని మౌనీ రాయ్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో పేర్కొన్నారు.
వివాదానికి ఆజ్యం పోసిన ఇన్స్టా చర్యలు
మౌనీ రాయ్, సూరజ్ నంబియార్ జంట గతంలో తమ ప్రేమను సోషల్ మీడియా వేదికగా తరచుగా వ్యక్తపరిచేవారు. అయితే, ఇటీవల వీరిద్దరూ అన్ఫాలో చేసుకోవడమే కాకుండా, సూరజ్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాను ఏకంగా డిలీట్ చేయడం సంచలనంగా మారింది.
మరోవైపు, మౌనీ రాయ్ సన్నిహిత మిత్రురాలు దిశా పటానీ కూడా సూరజ్ను అన్ఫాలో చేయడం ఈ విడాకుల వార్తలకు మరింత బలాన్ని చేకూర్చింది. అయితే మౌనీ రాయ్ తన పెళ్లి ఫోటోలను, హనీమూన్ జ్ఞాపకాలను ఇంకా తన ప్రొఫైల్లో ఉంచడం గమనార్హం.
దుబాయ్లో మొదలైన ప్రేమాయణం
మౌనీ రాయ్, సూరజ్ లవ్ స్టోరీ ఒక సినిమాను తలపిస్తుంది. వీరిద్దరూ 2018లో దుబాయ్లో జరిగిన న్యూ ఇయర్ వేడుకల్లో మొదటిసారి కలుసుకున్నారు. ఉమ్మడి స్నేహితుల ద్వారా పరిచయం ఏర్పడి, అది కాస్తా ప్రేమగా మారింది.
సూరజ్ దుబాయ్లో వ్యాపారవేత్తగా ఉండగా, మౌనీ రాయ్ ముంబైలో నటిగా బిజీగా ఉండేవారు. లాంగ్ డిస్టెన్స్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నప్పటికీ, తరచుగా ఒకరినొకరు కలుసుకుంటూ తమ బంధాన్ని దృఢపరుచుకున్నారు. చివరకు 2022లో గోవా వేదికగా మలయాళ, బెంగాలీ పద్ధతుల్లో ఘనంగా వివాహం చేసుకున్నారు.
తెలుగు ప్రేక్షకులతో మౌనీ అనుబంధం
మౌనీ రాయ్ కేవలం బాలీవుడ్కే పరిమితం కాలేదు. 'దేవోన్ కే దేవ్.. మహాదేవ్' (తెలుగులో హరహర మహాదేవ) సీరియల్లో సతి పాత్రతో తెలుగు లోగిళ్లలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత 'నాగిని' సీరియల్ మౌనీ రాయ్ను టాలీవుడ్, బాలీవుడ్తోపాటు ఇండియా అంతటా స్టార్ను చేసింది.
అనంతరం అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'బ్రహ్మాస్త్ర' చిత్రంలో కింగ్ నాగార్జున సరసన విలన్ పాత్రలో మౌనీ రాయ్ అద్భుతంగా నటించి మెప్పించారు. ప్రస్తుతం మౌనీ రాయ్ పర్సనల్ లైఫ్ గురించి వస్తున్న వార్తలు ఆమె అభిమానులను కలవరపెడుతున్నాయి.
ప్రైవసీ మాత్రమే అనడంతో
అయితే, తమకు కొంత ప్రైవసీ మాత్రమే కావాలని మౌనీ రాయ్ కోరింది కానీ భర్తతో ఎలాంటి విభేదాలు లేవని చెప్పకపోవడంతో విడాకులు తీసుకునే ఆలోచనలోనే ఉన్నట్లు నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. మౌనీ రాయ్, సూరజ్ నంబియార్ నిజంగా విడిపోతున్నారా?
ప్రస్తుతానికి వీటిని మౌనీ రాయ్ ఖండించారు. తప్పుడు కథనాలను నమ్మవద్దని, తమ వ్యక్తిగత విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దని ఆమె మీడియాను కోరారు.
2. సూరజ్ నంబియార్ ఎవరు?
సూరజ్ నంబియార్ దుబాయ్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న భారతీయ వ్యాపారవేత్త. వీరిద్దరూ 2022 జనవరిలో వివాహం చేసుకున్నారు.
3. మౌనీ రాయ్ భర్త ఇన్ స్టాగ్రామ్ ఖాతా ఎందుకు కనిపించడం లేదు?
విడాకుల పుకార్లు వినిపిస్తున్న తరుణంలో సూరజ్ నంబియార్ తన ఇన్ స్టాగ్రామ్ ఖాతాను డిలీట్ చేశారు.
4. మౌనీ రాయ్ నటించిన ప్రముఖ చిత్రాలు ఏవి?
ఆమె అక్షయ్ కుమార్ సరసన 'గోల్డ్' చిత్రంతో బాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత 'మేడ్ ఇన్ చైనా', 'బ్రహ్మాస్త్ర' వంటి చిత్రాల్లో నటించారు. 'నాగిని' సీరియల్ ఆమెకు భారీ పాపులారిటీని తెచ్చిపెట్టింది.
