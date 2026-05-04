Mukhesh Khanna: మగతనం చాటేందుకు చాలా మందితో సంబంధాలు సరికాదు-67 ఏళ్ల వయసులోనూ పెళ్లికి రెడీ-ముఖేష్ ఖన్నా సంచలన వ్యాఖ్యలు
Mukhesh Khanna: శక్తిమాన్ సీరియల్తో పాపులర్ అయిన ముఖేష్ ఖన్నా పెళ్లి, ప్రేమపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 67 ఏళ్ల వయసులోనూ పెళ్లి చేసుకునేందుకు తాను రెడీగా ఉన్నట్లు తెలిపాడు.
Mukhesh Khanna: శక్తిమాన్ సీరియల్తో దేశవ్యాప్తంగా సూపర్ హీరోగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సీనియర్ నటుడు ముఖేష్ ఖన్నా.. తన వ్యక్తిగత జీవితం, పెళ్లి, ప్రేమ గురించి మరోసారి స్పందించారు. 67 ఏళ్ల వయస్సులోనూ ఆయన వివాహం చేసుకోకపోవడానికి గల కారణాలను, జీవితంపై తనకున్న ఆధ్యాత్మిక దృక్పథాన్ని తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు.
ముఖేష్ ఖన్నా కామెంట్లు
‘ది ఫిల్మీ చర్చా’ పాడ్కాస్ట్లో ముఖేష్ ఖన్నా.. పెళ్లి, బంధాలు, కమిట్మెంట్లపై తన మనసులోని మాటలను నిర్మొహమాటంగా చెప్పారు. తాను వివాహ వ్యవస్థను ఎంతగానో నమ్ముతానని ముఖేష్ ఖన్నా స్పష్టం చేశారు. పెళ్లి చేసుకోకపోతే వివాహ వ్యవస్థపై నమ్మకం లేదనుకోవడం పొరపాటు అని ఆయన అన్నారు. సరైన సమయంలో సరైన వ్యక్తిని కలిసినప్పుడు తాను పెళ్లికి సిద్ధమేనని చెప్పారు.
విధి రాత
"నేను చాలా మంది కంటే ఎక్కువగా వివాహ వ్యవస్థను నమ్ముతాను. భార్య అనేది యాదృచ్ఛికంగా జీవితంలోకి రాదు. అది విధి రాత. ఒకవేళ అది జరగాల్సి ఉంటే, ఎప్పుడో జరిగి ఉండేది. నేను ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలని విధి రాసిందో ఆ మహిళ ఎక్కడో ఒకచోట ఉంది. విధి మమ్మల్ని కలిపినప్పుడు వివాహం ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది" అని 67 ఏళ్ల ముఖేష్ ఖన్నా తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
మగతనం అంటే
మగతనాన్ని నిరూపించుకోవడానికి చాలా మందితో సంబంధాలు పెట్టుకోవడం సరికాదని ముఖేష్ ఖన్నా గట్టిగా చెప్పారు. ఒక వ్యక్తి తన మగతనం నిరూపించుకోవడానికి చాలా మంది భాగస్వాములు అవసరం లేదన్నారు. మగతనాన్ని చాటేందుకు అంతకంటే బెటర్ మార్గాలున్నాయని పేర్కొన్నారు. తాను మహిళలకు వ్యతిరేకం కాదని, వారికి ఎల్లప్పుడూ గౌరవం ఇస్తానని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
భార్య ఒక్కరే
పెళ్లి అనేది కేవలం ఒక రిలేషన్ షిప్ మాత్రమే కాకుండా అది ఒక లోతైన కర్మ బంధమని ముఖేష్ ఖన్నా తెలిపారు. మన పురాణాల ప్రకారం భార్య అనేది పూర్వ జన్మల ప్రారబ్ధం అని వివరించారు. జీవితంలో చాలా మంది వ్యక్తులు రావచ్చు కానీ, భార్య మాత్రం ఒకరే ఉంటారని చెప్పారు. వివాహం అనేది రెండు ఆత్మల కలయిక అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
నిజమైన ప్రేమ
అలాగే, నిజమైన ప్రేమ జీవితంలో ఒక్కసారి మాత్రమే వస్తుందని, మిగిలినవన్నీ కేవలం ఆకర్షణలు లేదా కోరికలు మాత్రమేనని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఒక వ్యక్తిని ప్రేమించి, ఆ తర్వాత మరో వ్యక్తి వైపు వెళ్లడం కృతజ్ఞత లేని పని అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ముఖేష్ ఇప్పటికీ ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదు.
ఒక నటుడిగా, ప్రజా ప్రతినిధిగా ముఖేష్ ఖన్నా చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు యువతకు ఒక కొత్త ఆలోచనను ఇస్తున్నాయి. పెళ్లి, ప్రేమ పట్ల నేటి తరం ఆలోచనలకు భిన్నంగా, ఆయన సంప్రదాయబద్ధమైన ఆలోచనలను వ్యక్తం చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.