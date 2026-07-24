Today OTT: కొత్త జీవితం కోసం కొండ ప్రాంతాలకు.. వెంటాడే గతం.. ట్విస్ట్.. ఇవాళ ఓటీటీలోకి రొమాంటిక్ డ్రామా.. తెలుగులోనూ!
Today OTT: సరికొత్త ఎమోషనల్ రొమాంటిక్ డ్రామా సిరీస్ ‘ముసాఫిర్ కెఫే’ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. అదిరే ట్విస్ట్ లు, మంచి ఎమోషన్ తో సాగే ఈ సిరీస్ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ షురూ అయింది. హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళం, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో ఈ సిరీస్ రిలీజ్ అయింది. మొత్తం 8 ఎపిసోడ్లుగా వచ్చిన ఈ సిరీస్ కథేంటో తెలుసుకుందాం.
Today OTT: ప్రస్తుతం ఓటీటీ ప్రపంచంలో కంటెంట్ డ్రివెన్ కథలకు విపరీతమైన ఆదరణ లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా విక్రాంత్ మాస్సీ లాంటి వర్సటైల్ యాక్టర్ నటించిన ప్రాజెక్ట్స్ అంటే డిజిటల్ వీక్షకులలో ప్రత్యేకమైన ఆసక్తి ఉంటుంది. ఆ అంచనాలకు తగ్గట్టే రుచిర్ అరుణ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'ముసాఫిర్ కేఫ్' సీజన్ 1 ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది.
ముసాఫిర్ కేఫ్ ఓటీటీ
ఫ్రైడే వచ్చిందంటే చాలు ఓటీటీ సందడి వేరే లెవల్ లో ఉంటుంది. ఈ రోజు (జూలై 24) కూడా ఓటీటీలో సినిమాలు, సిరీస్ లు వచ్చేశాయి. ఈ క్రమంలోనే హిందీ వెబ్ సిరీస్ ‘ముసాఫిర్ కేఫ్’ కూడా ఓటీటీలో రిలీజైంది. ఈ సిరీస్ పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
కొండల మధ్య కొత్త జీవితం!
ముసాఫిర్ కేఫ్ సిరీస్ కథ చందర్ (విక్రాంత్ మాస్సీ) అనే యువకుడి చుట్టూ తిరుగుతుంది. చందర్కు సుధ అనే అమ్మాయితో విడదీయరాని మానసిక అనుబంధం ఏర్పడుతుంది. వీళ్లు డీప్ గా ప్రేమించుకుంటారు. కానీ అనుకోని ట్విస్ట్ ఏర్పడుతుంది. కాలక్రమంలో జరిగిన కొన్ని అనుకోని పరిణామాల వల్ల వారిద్దరూ విడిపోవాల్సి వస్తుంది.
మరో అమ్మాయితో
కొన్నేళ్ల తర్వాత చందర్ తన గత జ్ఞాపకాల నుంచి బయటపడేందుకు కొండ ప్రాంతాలకు వెళ్తాడు. అక్కడ ప్రీతి అనే అమ్మాయితో కలిసి ఒక కొత్త జీవితాన్ని నిర్మించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. అయితే గతం తాలూకు తీపి, చేదు జ్ఞాపకాలు అతన్ని వెంటాడుతూనే ఉంటాయి. చందర్ తన ప్రేమను, లైఫ్ ను, ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకున్నాడు? చివరకు అతని ప్రేమ ఎలా ముగిసింది? అన్నదే ఈ 8 ఎపిసోడ్ల ముసాఫిర్ కేఫ్ సిరీస్ స్టోరీ.
యాక్టింగ్ అదుర్స్
- ప్రధాన తారాగణం: విక్రాంత్ మాస్సీ తన సున్నితమైన అభినయంతో చందర్ పాత్రకు ప్రాణం పోశారు. వేదిక పింటో (Vedika Pinto), మహిమా మక్వానా (Mahima Makwana) కథకు కీలకమైన నాయికలుగా మెరిశారు. దిగ్గజ నటుడు ఆదిల్ హుస్సేన్ (Adil Hussain)తో పాటు రాజీవ్ సిద్ధార్థ్, అనుభా ఫతేపురియా, లవ్లీన్ మిశ్రా, సాదియా సిద్దిఖీ తమ పాత్రల్లో లీనమై నటించారు.
- దర్శకత్వం: రుచిర్ అరుణ్ మనుషుల మధ్య ఉండే సూక్ష్మమైన భావోద్వేగాలను, ప్రేమలోని సంక్లిష్టతను చాలా అందంగా స్క్రీన్ పై ఆవిష్కరించారు.
- ఎపిసోడ్స్ & సెన్సార్ రన్-టైమ్: మొత్తం 8 ఎపిసోడ్లతో వచ్చిన ఈ ముసాఫిర్ కేఫ్ సిరీస్కు U/A 13+ సర్టిఫికేషన్ లభించింది. ఫ్యామిలీతో కలిసి చూడదగ్గ యూత్ఫుల్ అండ్ ఎమోషనల్ డ్రామాగా దీనిని తీర్చిదిద్దారు.
అదే ప్లస్ పాయింట్
ఇటీవల కాలంలో ఓటీటీలలో వస్తున్న రొటీన్ క్రైమ్, డార్క్ థ్రిల్లర్ల హోరులో 'ముసాఫిర్ కేఫ్' ఒక మంచి ఫీల్ గుడ్ సిరీస్ లా అనిపిస్తుంది. '12త్ ఫెయిల్' తర్వాత విక్రాంత్ మాస్సీ ఎంచుకున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆయనలోని పరిణతి చెందిన నటుడిని మరోసారి ఆడియన్స్కు పరిచయం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా నెట్ఫ్లిక్స్ ఈ సిరీస్ను నేరుగా తెలుగు డబ్బింగ్లో కూడా అందుబాటులోకి తేవడం మన టాలీవుడ్ ఓటీటీ వీక్షకులకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More