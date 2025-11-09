లవ్, రొమాన్స్ అండ్ థ్రిల్.. ఓటీటీలో తప్పకుండా చూడాల్సిన కొరియన్ చిత్రాలు.. ఈ 5 కె డ్రామాలపై ఓ లుక్కేయండి

నవంబర్ నెల కె-డ్రామా (K-drama) లైనప్లో అన్నీ ఉన్నాయి. హృదయ విదారక ప్రేమకథలు, ప్రతీకారం, కాలాన్ని వంచించే ఫాంటసీ, కొద్దిగా ఆఫీస్ గందరగోళం ఇలాంటివి అన్ని ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు రెడీగా ఉన్నాయి. మీరు ఒక దుప్పటి కింద ఒదిగి, చిరుతిండి తీసుకుని, వరుసగా వీక్షించడానికి (బింజ్ వాచింగ్) సిద్ధంగా ఉండే సమయం ఇది. ఈ నెల కొరియా డ్రామాలు అలాంటి వాటిని బోలెడంత అందిస్తోంది. ఈ నవంబర్లో మీరు తప్పక చూడాల్సిన జాబితాలో ఉండాల్సిన ఐదు కె-డ్రామాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
లాస్ట్ సమ్మర్
లీ జే వూక్ తిరిగి వచ్చాడు, నెమ్మదిగా సాగే కుటుంబ నాటకంలో కవలలుగా నటిస్తున్నాడు. ఇది ఒక ప్రేమకథ కూడా. తల్లిదండ్రులు విడిపోయిన తర్వాత డో హా, డో యోంగ్ విడిపోతారు. డో హా అమెరికాకు వెళ్తాడు, డో యోంగ్ కొరియాలో ఉంటాడు. ప్రతి వేసవిలో డో హా తిరిగి వచ్చి, తన చిన్ననాటి స్నేహితురాలు హా క్యుంగ్ను కలుస్తాడు. సంవత్సరాల తర్వాత దాచిపెట్టిన భావాలు, రహస్య కుటుంబ విషయాలు బయటపడతాయి. వికీ (Viki) ఓటీటీలో ప్రతి ఆదివారం విషాదభరితమైన ఫ్లాష్బ్యాక్లు, భావోద్వేగ సీన్లతో కూడిన లాస్ట్ సమ్మర్ ను చూడొచ్చు.
నైస్ టు నాట్ మీట్ యూ
స్క్విడ్ గేమ్ (Squid Game) నటుడు లీ జంగ్ జే.. డిటెక్టివ్ పాత్రలకే పరిమితం కావడం విసుగు చెందిన నటుడు ఇమ్ హ్యూన్ జూన్ పాత్రలో తన రూపాన్ని మార్చుకుంటాడు. అతను తన తప్పు లేని ఒక కుంభకోణం తర్వాత ఎంటర్టైన్మెంట్ బీట్కు పదవీచ్యుతురాలైన ఒక రాజకీయ జర్నలిస్టుతో తరచుగా తారసపడతాడు. వారి మధ్య వైరం ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. ఇది ఒక థ్రిల్లర్. ఇది నవంబర్ 3న ప్రైమ్ వీడియోలో ప్రీమియర్ అయింది.
మూన్ రివర్
మీకు మ్యాజిక్తో కూడిన చరిత్ర నచ్చితే ఇది మీ కోసమే. ఒక యువరాజు, ఒక వ్యాపారి అమ్మాయి ఆత్మలు మారిపోతాయి. దాంతో ఇద్దరూ కంగారు పడతారు. యువరాజు పోగొట్టుకున్న యువరాణిని వెంబడిస్తాడు. వ్యాపారి అకస్మాత్తుగా పోయిన జీవితాన్ని తిరిగి పొందడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. ఆపై యువరాజు మాజీ ప్రేమతో అసాధారణ పోలిక ఉంటుంది. వికీ (Viki)లో కొత్త ఎపిసోడ్లను చూడవచ్చు.
యాజ్ యు స్టూడ్ బై
తమను హింసించే భర్తను అంతం చేయడానికి హత్యను ప్లాన్ చేసే ఇద్దరు మహిళల పాత్రల్లో జియోన్ సో నీ, లీ యూ మీ నటిస్తున్నారు. ఇది రివేంజ్ థ్రిల్లర్. వారు భర్తకు వ్యతిరేకంగా జట్టుకడతారు. కానీ ఊహించని మిత్రుడే వెన్నుపోటు పొడుస్తాడు. ఇది క్రూరంగా ఉంటుంది. ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తుంది. ఈ కె-డ్రామా నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులో ఉంది.
డైనమైట్ కిస్
ఉద్యోగం పొందడానికి ఆన్ యున్ జిన్ పెళ్లయినట్లు, ఒక బిడ్డ ఉన్నట్లు అబద్ధం చెబుతుంది. ఆమెకు కుటుంబ బంధాలు ఉన్నాయని అనుకున్నప్పటికీ, ఆమె తన టీమ్ లీడర్ను ముద్దు పెట్టుకున్నప్పుడు అతను ఆశ్చర్యపోతాడు. ఆమె పనిలో శాశ్వతంగా ఉండాలని కోరుకుంటుంది. కెమిస్ట్రీ, గందరగోళం, బాధ ఇలా సాగే ఈ మూవీ నెట్ఫ్లిక్స్ లో నవంబర్ 12న రిలీజ్ కానుంది.
