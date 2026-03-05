Edit Profile
    Naga Chaitanya: డైరెక్టర్ నాకు 100 ప్రశ్నలు పంపించాడు.. ఛాన్స్ ఇవ్వమని నేనే అడిగాను.. నా కెరీర్లోనే బెస్ట్: చైతన్య

    నాగ చైతన్య (Naga Chaitanya) నటిస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ వృషకర్మ నుంచి గ్లింప్స్ వీడియో వచ్చిన విషయం తెలుసు కదా. ఈ ఈవెంట్లో చైతూ కుర్చీలో నుంచి కిందపడబోయిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అంతేకాదు ఈ సినిమా గురించి అతడు ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు.

    Published on: Mar 05, 2026 5:13 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో నాగ చైతన్య మరోసారి ఓ భిన్నమైన కథతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది. ఈసారి మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ స్టోరీ లైన్ తో వస్తున్న వృషకర్మ మూవీలో లీడ్ రోల్ పోషిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా తన కెరీర్లోనే బెస్ట్ మూవీ అని అతడు అనడం విశేషం. తండేల్ ను మించి ఉంటుందని స్పష్టం చేశాడు.

    డైరెక్టర్ 100 ప్రశ్నలు పంపించాడు

    వృషకర్మ గ్లింప్స్ వీడియో రిలీజ్ ఈవెంట్ లో నాగ చైతన్య పాల్గొన్నాడు. ఈ సినిమాలో తాను అర్జున్ అనే పాత్ర పోషిస్తున్నానని, ఆ పాత్ర గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవడానికి ప్రీ ప్రొడక్షన్ స్టేజ్ లోనే డైరెక్టర్ కార్తీక్ దండు తనకు 100 ప్రశ్నలు పంపించాడని చైతూ చెప్పాడు.

    ఆ ప్రశ్నలకు తనను సమాధానాలు రాయమన్నాడని, కార్తీక్ కూడా రాశాడని, ఇద్దరి సమాధానాలు చూసి ఈ పాత్రపై ఎంత వరకూ కనెక్ట్ అయి ఉన్నామో చూద్దామని చెప్పినట్లు చైతన్య తెలిపాడు. అంతలా అర్జున్ పాత్ర గురించి తాము వర్క్ చేసినట్లు తెలిపాడు.

    70 శాతం వీఎఫ్ఎక్స్ ఉంటుంది

    ఇక వృషకర్మ మూవీలో 70 శాతం వరకు వీఎఫ్ఎక్స్ ఉంటుందని, దీనికోసం భారీగా ఖర్చు చేశారని నాగ చైతన్య తెలిపాడు. తండేల్ తో తన కెరీర్ సెకండ్ ఫేజ్ మొదలైందని, అయితే ఈ వృషకర్మ మాత్రం మరో లెవెల్ అని చెప్పాడు. తండేల్ కు మించి ఎన్నో రెట్లు ఉంటుందని అతడు స్పష్టం చేశాడు.

    ఛాన్స్ ఇవ్వమని అడిగాను

    వృషకర్మ మూవీ తన కెరీర్లోనే బెస్ట్ మూవీ అవుతుందని ఈ సందర్భంగా చైతన్య తెలిపాడు. ఇలాంటి జానర్ సినిమా చేయాలని తాను ఎప్పటి నుంచో అనుకున్నానని చెప్పాడు. తాను తండేల్ మూవీ చేస్తున్నప్పుడే కార్తీక్ ఇలా వృషకర్మ అనే స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నాడని తెలిసిందని, అప్పుడు తానే వెళ్లి ఏదైనా ఛాన్స్ ఉంటే చెప్పమని అడిగానని అన్నాడు. కొన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్లే తనకు ఆ అవకాశం ఇచ్చారని, అందుకు థ్యాంక్స్ అని కార్తీక్ తో చైతన్య అన్నాడు.

    వృషకర్మ గ్లింప్స్ వీడియో

    అంతకుముందు వృషకర్మ మూవీ గ్లింప్స్ వీడియో రిలీజ్ చేశారు. విరూపాక్షతో సంచలనం సృష్టించిన డైరెక్టర్ కార్తీక్ దండు దీనిని డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమాలో స్పర్ష్ శ్రీవాస్తవ అనే హిందీ నటుడు విలన్ గా చేస్తుండగా.. మీనాక్షి చౌదరి ఫిమేల్ లీడ్ గా ఉంది. ఈ మూవీ రిలీజ్ డేట్ ఇంకా అనౌన్స్ చేయలేదు.

    కింద పడిపోయిన చైతన్య

    ఇక ఈ వృషకర్మ గ్లింప్స్ వీడియో రిలీజ్ ఈవెంట్ లో నాగ చైతన్య కింద పడిన వీడియో కూడా వైరల్ అవుతోంది. స్టేజ్ పై వేసిన కుర్చీలో చైతూ కూర్చున్న తర్వాత అది కాస్తా వెనక్కి ఒరిగి అతడు కింద పడిపోయాడు. వెంటనే చుట్టూ ఉన్న వాళ్లు వచ్చి అతన్ని పైకి లేపారు. ఫర్వాలేదులే అంటూ దీనిని అతడు లైట్ తీసుకున్నాడు.

