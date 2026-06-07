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    ​Nagarjuna King 100: ఏఐ టెక్నాలజీతో నాగార్జున వింటేజ్ మేజిక్.. 'కింగ్ 100' లో టబు ఎంట్రీ వెనుక అసలు రహస్యం ఇదేనా?

    ​Nagarjuna King 100: అక్కినేని నాగార్జున 'కింగ్ 100' (వర్కింగ్ టైటిల్) దసరా రేసులోకి దూసుకొస్తోంది. ఈ సినిమాలో హాలీవుడ్ లెవెల్ ఏఐ డి-ఏజింగ్ టెక్నాలజీ వాడుతున్నారని తెలిసింది. 28 ఏళ్ల తర్వాత టబుతో క్రేజీ కాంబినేషన్‌ పై అంచనాలు పెరిగిపోయాయి. పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

    Jun 7, 2026, 07:02:13 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    ​Nagarjuna King 100: టాలీవుడ్ 'మన్మథుడు', అక్కినేని నాగార్జున తన కెరీర్‌లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ల్యాండ్‌మార్క్ 100వ మైలురాయిని అందుకోవడానికి రెడీ అవుతున్నారు. తాత్కాలికంగా 'కింగ్ 100' (Nagarjuna 100th movie) అని పిలుస్తున్న ఈ హై-బడ్జెట్ యాక్షన్ ఎమోషనల్ డ్రామా షూటింగ్ ప్రస్తుతం చివరి దశకు చేరుకుంది. దసరాకు ఈ మూవీని రిలీజ్ చేయాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం.

    ఏఐ టెక్నాలజీతో నాగార్జున వింటేజ్ మేజిక్
    ఏఐ టెక్నాలజీతో నాగార్జున వింటేజ్ మేజిక్

    కింగ్ 100

    తమిళ దర్శకుడు రా కార్తీక్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ ముగింపు షెడ్యూల్ హైదరాబాద్‌లో శరవేగంగా జరుగుతోంది. జూన్ నెలాఖరుకల్లా టోటల్ షూటింగ్‌కు గుమ్మడికాయ కొట్టేసి, జూలై నుండి విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ (VFX), పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులను ప్రారంభించనున్నారు.

    ​ఈ సినిమాను దసరా పండుగ కానుకగా థియేటర్లలోకి తీసుకురావాలని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ భావిస్తోంది. అయితే, కేవలం ఇదొక రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమా కాదు.. దీని వెనుక టాలీవుడ్‌లో మునుపెన్నడూ చూడని కొన్ని భారీ ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి.

    ​హాలీవుడ్ లెవెల్ AI డి-ఏజింగ్ టెక్నాలజీ

    ​ఈ సినిమాలో నాగార్జునను రెండు వేర్వేరు టైమ్‌లైన్స్‌లో చూపించబోతున్నారు. అందులో ఒకటి 1990ల నాటి పవర్‌ఫుల్ ఫ్లాష్‌బ్యాక్ ఎపిసోడ్ అని టాక్. నాగార్జునను ఆనాటి వింటేజ్ లుక్‌లో పర్‌ఫెక్ట్‌గా ప్రెజెంట్ చేయడం కోసం మేకర్స్ సరికొత్త అడ్వాన్స్‌డ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) డి-ఏజింగ్ టెక్నాలజీని వాడుతున్నారని సమాచారం.

    మళ్లీ ఆ రోజుల్లోకి

    ​సాధారణంగా మేకప్‌తో వయసు దాచడం కష్టం కాబట్టి, హాలీవుడ్ సినిమాలు 'ది ఐరిష్‌మన్', 'ఇండియానా జోన్స్' తరహాలో నాగ్ ముఖ కవళికలను కంప్యూటర్ జనరేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ ద్వారా 28 ఏళ్ల వెనక్కి తీసుకెళ్తున్నారు. 'నిన్నే పెళ్లాడతా' రోజుల నాటి నాగార్జునను మళ్లీ థియేటర్లలో చూపించాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అదే నిజమైతే ఇక అక్కినేని ఫ్యాన్స్‌కు పూనకాలు ఖాయమే.

    ​28 ఏళ్ల తర్వాత ‘నాగ్-టబు’ మ్యాజిక్

    ​ఈ కింగ్ 100 సినిమాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకడానికి మరో ముఖ్య కారణం.. బాలీవుడ్ వెటరన్ బ్యూటీ టబు (Tabu) ఈ ప్రాజెక్ట్‌లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వడం. 'నిన్నే పెళ్లాడతా' (1996), 'ఆవిడా మా ఆవిడే' (1998) సినిమాల తర్వాత దాదాపు 28 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ విరామం అనంతరం నాగార్జున, టబు స్క్రీన్ షేర్ చేసుకుంటున్నారు.

    కీ రోల్ లో

    ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. ఇందులో టబు కేవలం ఒక అతిథి పాత్రలోనో లేదా తల్లి పాత్రలోనో కనిపించడం లేదు. నాగార్జున ల్యాండ్‌మార్క్ మూవీలో ఆమె క్యారెక్టర్ కథను మలుపు తిప్పే ఒక పవర్‌ఫుల్ పొలిటికల్ లీడర్ లేదా ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్‌గా ఉండబోతుందని టాక్. వీరిద్దరి మధ్య వచ్చే మైండ్ గేమ్ సీన్స్ సినిమాకే హైలైట్‌గా నిలుస్తాయని సమాచారం.

    ​దసరా రేసులో 'కింగ్' టార్గెట్ ఫిక్స్

    ​ఈ భారీ యాక్షన్ డ్రామాను దసరా పండుగ సీజన్ అడ్వాంటేజ్‌తో వరల్డ్‌వైడ్‌గా గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేయనున్నారని సమాచారం. వచ్చే జూలై మొదటి వారంలోనే నాగార్జున ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్, అఫీషియల్ టైటిల్ గ్లింప్స్‌ను రిలీజ్ చేయడానికి మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ స్వయంగా ఈ మూవీని నిర్మిస్తోంది.

    People Also Ask (FAQ)

    ​ప్రశ్న: నాగార్జున 100వ సినిమా డైరెక్టర్ ఎవరు?

    జవాబు: ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రానికి తమిళంలో 'నితమ్ ఒరు వానమ్' వంటి వైవిధ్యమైన చిత్రాన్ని తెరకెక్కించిన రా కార్తీక్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

    ​ప్రశ్న: 'కింగ్ 100' సినిమాలో AI టెక్నాలజీని ఎందుకు వాడుతున్నారు?

    జవాబు: నాగార్జునను 1990ల నాటి వింటేజ్, రెట్రో లుక్‌లో అత్యంత సహజంగా చూపించడం కోసం మేకర్స్ హాలీవుడ్ స్థాయి అడ్వాన్స్‌డ్ AI (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్) డి-ఏజింగ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తున్నారు.

    ​ప్రశ్న: నాగార్జున, టబు కలిసి నటించిన హిట్ సినిమాలు ఏవి?

    జవాబు: వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన 'నిన్నే పెళ్లాడతా' ఇండస్ట్రీ హిట్ కాగా, ఆ తర్వాత వచ్చిన 'ఆవిడా మా ఆవిడే' కూడా మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ఇప్పుడు దాదాపు 28 ఏళ్ల తర్వాత వీరు మళ్లీ కలిసి నటిస్తున్నారు.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/​Nagarjuna King 100: ఏఐ టెక్నాలజీతో నాగార్జున వింటేజ్ మేజిక్.. 'కింగ్ 100' లో టబు ఎంట్రీ వెనుక అసలు రహస్యం ఇదేనా?
    Home/Entertainment/​Nagarjuna King 100: ఏఐ టెక్నాలజీతో నాగార్జున వింటేజ్ మేజిక్.. 'కింగ్ 100' లో టబు ఎంట్రీ వెనుక అసలు రహస్యం ఇదేనా?
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