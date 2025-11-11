ఏదో లాభం వస్తుందని శివ రీ రిలీజ్ చేయట్లేదు.. మూవీ చూశాక అమలకు అలా మెసేజ్ పెట్టా.. నాగార్జున కామెంట్స్
టాలీవుడ్ కింగ్ నాగార్జున సూపర్ హిట్ ఫిల్మ్ శివ రీ రిలీజ్ కానుంది. నవంబర్ 14న 4కే డాల్బీ ఆట్మాస్లో శివ సినిమాను రీ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా మీడియాకు శివ స్పెషల్ ప్రీమియర్స్ వేశారు. ఈ సందర్భంగా శివ రీ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్లో నాగార్జున, దర్శకుడు ఆర్జీవీ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు చెప్పారు.
కింగ్ నాగార్జున ఆల్ టైం కల్ట్ క్లాసిక్ 'శివ' బాక్సాఫీసు రికార్డులుని తిరగరాస్తూ ఇండియన్ సినిమాను మార్చేసింది. 'బిఫోర్ శివ', 'ఆఫ్టర్ శివ' అన్నట్లుగా రీడిఫైన్ చేసింది. రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వంలో1989లో విడుదలైన శివ చిత్రాన్ని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యానర్లో నిర్మాతలు అక్కినేని వెంకట్, సురేంద్ర యార్లగడ్డ నిర్మించారు.
అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ 50 ఇయర్స్ సందర్భంగా శివ చిత్రాన్ని 4K డాల్బీ ఆట్మాస్లో నవంబర్ 14న థియేటర్లలో గ్రాండ్గా రీ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. తాజాగా శివ స్పెషల్ ప్రిమియర్ షో నిర్వహించారు. అనంతరం జరిగిన ప్రెస్ మీట్లో కింగ్ నాగార్జున, దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ పాల్గొని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు చెప్పారు.
రాము గారు.. మ్యూజిక్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది. రీ రిలీజ్ కోసం సౌండ్లో ఎలాంటి కేర్ తీసుకున్నారు?
-సౌండ్ క్యాలిటీ ఎన్హెన్స్ అయ్యిందని చెప్పడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఒరిజినల్లో ఉండే ఫ్లేవర్ పోకుండా ఏఐ టెక్నాలజీని వాడి బెటర్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వడం కోసం వర్క్ చేసాము. అది మీ అందరికీ నచ్చడం హ్యాపీగా ఉంది.
నాగార్జున గారు 36 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు ఏమనిపించింది?
-36ఏళ్ల తర్వాత రీరిలీజ్లో ఇలా కలుస్తామని నేను కలలో కూడా అనుకోలేదు. శివకి ఇంత ఆదరణ కల్ట్ ఫాలోయింగ్ ఉంటుందని కూడా కలలో అనుకోలేదు. రాము అప్పుడు ఎంత ఇష్టపడి ప్రతిదీ కేర్ తీసుకుని చేశాడో రీ రిలీజ్ కోసం కూడా గత ఆరు నెలల నుంచి అంతే ఇష్టంతో వర్క్ చేశారు.
-సౌండ్ అద్భుతంగా వినిపిస్తుంది అని అంటున్నారు. ఇదంత రాము చేసిన ఎఫర్ట్. డాల్బీ అట్మాస్కి తగ్గట్టుగా ఈ సౌండ్ని రీ క్రియేట్ చేశారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ టీం చాలా అద్భుతంగా చేశారు.
-మీరు చూసి ఎంత ఇంప్రెస్ అయ్యారు మొన్న నేను చూసి అంతే కొత్తగా ఫీలయ్యా. కొత్త సినిమా చూసినట్టుగా అనిపించింది. సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు కూడా సౌండ్ బాగుందనే కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చాయి. ఫస్ట్ టైం నేను సౌండ్ బాగుంది అనే టాకు శివ సినిమా కోసం విన్నాను.
-శివ మాకు చాలా పర్సనల్. ఇది 50 ఇయర్స్ ఆఫ్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్. 50 ఇయర్స్ యానివర్సరీ రోజున సినిమాని రీ రిలీజ్ చేయాలనుకున్నాం. నిజానికి పదేళ్ల క్రితమే 4కే చేసాము. అయితే అప్పుడు డాల్బీ జరగలేదు.
-ఇప్పుడు అన్ని హంగులతో ఒక స్పెషల్ అకేషన్లో సినిమా రిలీజ్ చేస్తున్నాం. నిజానికి ఇది ఏదో ప్రాఫిట్ వస్తుందని చేయలేదు. సినిమాకి ఏం కావాలో అన్ని ఆర్జీవీ అడిగాడు. మేమిచ్చాం.
నాగార్జున గారు శివ ఒక ట్రెండ్ సెట్టర్ ఫిల్మ్ అవ్వడానికి కారణం ఏమని భావిస్తున్నారు?
-రాము స్ట్రాంగ్ విజన్, కన్వెన్షన్తో వచ్చారు. సినిమాని ఇలా కూడా తీయొచ్చని చూపించారు. నేను కూడా చాలా సార్లు ఎందుకు ఇది కల్ట్ సినిమా అయిందని భావిస్తుంటాను. సమ్థింగ్ మ్యాజిక్ జరిగింది.
నాగార్జున గారు అమల గారిని స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు ఎలా అనిపించింది?
-వెరీ నోస్టాల్జిక్ ఫీలింగ్. సినిమా చూసినప్పుడు అమల ఊర్లో లేదు. couldn't take my eyes off you (నిన్ను చూస్తున్నంతసేపు చూపుతిప్పుకోలేకపోయాను) అని మెసేజ్ పెట్టాను (నవ్వుతూ ) . సినిమా చూస్తున్నంతసేపు ఫెంటాస్టిక్ మెమొరీ, సినిమాలో ప్రతిదీ గ్రేట్ మెమరీ.
