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    The Paradise Movie: నాని సామ్రాజ్యంలోకి పవర్‌ఫుల్ విలన్ విక్రమ్ మాలిక్.. గూస్‌బంప్స్ తెప్పిస్తున్న ది పారడైజ్ గ్లింప్స్

    The Paradise Movie: నేచురల్ స్టార్ నాని నటిస్తున్న ది పారడైజ్ మూవీలోకి మరో పవర్‌ఫుల్ విలన్ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. దీనికి సంబంధించిన గ్లింప్స్ వీడియో అదిరిపోయింది. అనిరుధ్ రవిచందర్ బీజీఎం మరో రేంజ్ లో ఉంది.

    Jun 19, 2026, 19:48:20 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
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    The Paradise Movie: నేచురల్ స్టార్ నాని, డైనమిక్ డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ పాన్-ఇండియా ప్రాజెక్ట్ 'ది పారడైజ్' (The Paradise). గతంలో వీరిద్దరి కాంబోలో వచ్చిన 'దసరా' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద వంద కోట్ల వసూళ్లతో ఎలాంటి విద్వంసం సృష్టించిందో మనందరికీ తెలిసిందే.

    The Paradise Movie: నాని సామ్రాజ్యంలోకి పవర్‌ఫుల్ విలన్ విక్రమ్ మాలిక్.. గూస్‌బంప్స్ తెప్పిస్తున్న ది పారడైజ్ గ్లింప్స్
    The Paradise Movie: నాని సామ్రాజ్యంలోకి పవర్‌ఫుల్ విలన్ విక్రమ్ మాలిక్.. గూస్‌బంప్స్ తెప్పిస్తున్న ది పారడైజ్ గ్లింప్స్

    ఇప్పుడు ఆ సక్సెస్‌ను మించిపోయేలా అంతకంటే భారీ స్కేల్, పవర్‌ఫుల్ ప్రెజెంటేషన్, అద్భుతమైన కథనంతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమా నుండి మేకర్స్ ఇప్పటికే కొన్ని కీలకమైన పాత్రలను పరిచయం చేస్తూ అంచనాలను పెంచేయగా, తాజాగా ఈ చిత్రం నుండి మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ విలన్ క్యారెక్టర్‌ను రివీల్ చేస్తూ ఒక ఇంటెన్స్ గ్లింప్స్ వీడియోను వదిలారు.

    విక్రమ్ మాలిక్‌గా రాఘవ్ జుయల్ ఊరమాస్ లుక్

    పారడైజ్ సినిమాలో విక్రమ్ మాలిక్ (Vikram Maalik) అనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన, పవర్‌ఫుల్ విలన్ పాత్రలో బాలీవుడ్ టాలెంటెడ్ నటుడు రాఘవ్ జుయల్ నటిస్తున్నారు. తాజాగా విడుదలైన గ్లింప్స్ వీడియో ఒక అద్భుతమైన వాయిస్ ఓవర్‌తో ప్రారంభమవుతుంది.

    తన సొంత సమాజంలో విక్రమ్ మాలిక్ ఒక గొప్ప నాయకుడిగా, అందరికీ అత్యంత ఆప్తుడిగా, అమితమైన గౌరవం ఉన్న వ్యక్తిగా ఎలా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు అనేది ఈ వాయిస్ ఓవర్ ద్వారా మనకు వివరిస్తారు. అయితే ఆ గౌరవం వెనుక ఎవరూ ఊహించని ఒక భయంకరమైన, క్రూరమైన వ్యక్తిత్వం దాగి ఉందని, అతని పేరు చెబితేనే శత్రువుల గుండెల్లో వణుకు పుడుతుందని ఈ గ్లింప్స్‌లో హింట్ ఇచ్చారు.

    ఈ వీడియోలో రాఘవ్ జుయల్ లుక్ అరాచకంగా ఉంది. ఒంటి నిండా స్టైలిష్ కాస్ట్యూమ్స్, మెడలో భారీ బంగారు నగలు ధరించి, ఉంగరాల జుట్టుతో ఆయన ఇచ్చిన ఎంట్రీ థియేటర్లలో మాస్ ఆడియన్స్‌కు పూనకాలు తెప్పించడం ఖాయం అనిపిస్తోంది. ఒక్క డైలాగ్ కూడా చెప్పకుండా కేవలం తన పవర్‌ఫుల్ చూపులతోనే ఎదుటివారిని భయపెట్టే ఒక డామినేటింగ్ గ్యాంగ్‌స్టర్‌లా రాఘవ్ పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అయ్యాడు.

    'ది పారడైజ్' (The Paradise) మూవీ విశేషాలు

    - ప్రధాన నటీనటులు: నేచురల్ స్టార్ నాని, రాఘవ్ జుయల్ (విక్రమ్ మాలిక్)

    - దర్శకుడు: శ్రీకాంత్ ఓదెల (దసరా ఫేమ్)

    - మ్యూజిక్ డైరెక్టర్: రాక్‌స్టార్ అనిరుధ్ రవిచందర్

    - నిర్మాత: సుధాకర్ చెరుకూరి (SLV Cinemas)

    - ప్రపంచవ్యాప్త విడుదల తేదీ: ఆగస్ట్ 21

    జడల్ జమానాలోకి స్వాగతం.. నానితో మైండ్ బ్లోయింగ్ ఫేస్-ఆఫ్

    ఈ గ్లింప్స్ వీడియో ముగింపు సీన్ మాత్రం సినిమాపై అంచనాలను నెక్స్ట్ లెవెల్‌కు తీసుకెళ్లింది. విక్రమ్ మాలిక్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత, మన నేచురల్ స్టార్ నాని తన పవర్‌ఫుల్ క్యారెక్టర్‌తో అతనికి స్వాగతం పలుకుతాడు. "జడల్ జమానా (Jadal Zamana) అనే రహస్య సామ్రాజ్య ప్రపంచంలోకి నీకు స్వాగతం" అంటూ నాని ఇచ్చే ఎంట్రీ హింట్, వీరిద్దరి మధ్య సినిమాలో ఎలాంటి భయంకరమైన, మైండ్ బ్లోయింగ్ ఫేస్-ఆఫ్ జరగబోతోంది అనేదానికి నిదర్శనంగా నిలిచింది.

    డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెల ప్రతి క్యారెక్టర్‌ను చాలా స్ట్రాంగ్‌గా డిజైన్ చేశాడని, ఈ సినిమాలో ప్రతి పాత్రకు కథలో చాలా ప్రాధాన్యత, వెయిట్ ఉంటుందని ఈ గ్లింప్స్ చూస్తే స్పష్టమవుతోంది.

    అనిరుధ్ బీజీఎం అదుర్స్

    ఈ విజువల్స్ అన్నింటినీ తన మైండ్ బ్లోయింగ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ (BGM) తో నెక్స్ట్ లెవెల్‌కు ఎలివేట్ చేశాడు రాక్‌స్టార్ అనిరుధ్ రవిచందర్. ఆయన అందించిన మ్యూజిక్ ప్రతి ఫ్రేమ్‌లో గూస్‌బంప్స్ తెప్పిస్తోంది. ఎస్‌ఎల్‌వి సినిమాస్ (SLV Cinemas) బ్యానర్‌పై ప్రముఖ నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరి ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో, హై టెక్నికల్ స్టాండర్డ్స్‌తో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

    ప్రతి విజువల్‌లోనూ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ చాలా రిచ్‌గా కనిపిస్తున్నాయి. నాని కెరీర్‌లోనే బిగ్గెస్ట్ మైల్‌స్టోన్ ప్రాజెక్ట్‌గా రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ 'ది పారడైజ్' సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు అంతర్జాతీయ భాషల్లో భారీ ఎత్తున పాన్ వరల్డ్ కాన్సెప్ట్‌తో ఆగస్ట్ 21న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కాబోతోంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

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    Home/Entertainment/The Paradise Movie: నాని సామ్రాజ్యంలోకి పవర్‌ఫుల్ విలన్ విక్రమ్ మాలిక్.. గూస్‌బంప్స్ తెప్పిస్తున్న ది పారడైజ్ గ్లింప్స్
    Home/Entertainment/The Paradise Movie: నాని సామ్రాజ్యంలోకి పవర్‌ఫుల్ విలన్ విక్రమ్ మాలిక్.. గూస్‌బంప్స్ తెప్పిస్తున్న ది పారడైజ్ గ్లింప్స్
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