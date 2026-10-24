Netflix Trending: నెట్ఫ్లిక్స్ను ముంచెత్తిన ది ప్యారడైజ్ తుపాను.. ఒక్క రోజులోనే రికార్డు వ్యూస్.. నాని హిస్టరీ!
Netflix Trending: ఇది మాములు ర్యాంపేజ్ కాదు భయ్యో! ఓటీటీలోకి రాగానే ‘ది ప్యారడైజ్’ మూవీ రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తోంది. నాని హీరోగా నటించిన ఈ మూవీ కొత్త హిస్టరీ క్రియేట్ చేస్తోంది. వ్యూస్ పరంగా పాత రికార్డులు బ్రేక్ చేస్తూ దూసుకెళ్తోంది. పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి.
Netflix Trending: నేచురల్ స్టార్ నాని, మాస్ డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్లో వచ్చిన హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ డ్రామా 'ది ప్యారడైజ్' (The Paradise). థియేటర్లలో ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 24, 2026న విడుదలై మిక్స్ డ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. భారీ అంచనాల మధ్య వచ్చిన ఈ సినిమా ఆశించిన స్థాయిలో థియేట్రికల్ రన్ సాగించలేకపోయింది. కానీ, ఇప్పుడు ఓటీటీ వేదికపై మాత్రం ఈ చిత్రం ఊహించని రేంజ్లో రికార్డుల వేట మొదలుపెట్టింది.
నెట్ఫ్లిక్స్లో రిలీజ్
ది ప్యారడైజ్ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్ సొంతం చేసుకుంది. థియేటర్ రిలీజ్ అయిన నెల రోజుల్లోనే, అంటే అక్టోబర్ 22, 2026న 'ది ప్యారడైజ్' నెట్ఫ్లిక్స్లో గ్రాండ్గా విడుదలైంది. తెలుగుతో పాటు తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో 4K డాల్బీ విజన్ సపోర్ట్తో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
వ్యూయర్ షిప్ ఎంత?
ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టిన 24 గంటల్లోనే ది ప్యారడైజ్ సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్ ఇండియా 'టాప్ 10 మూవీస్' లిస్టులో నంబర్ వన్ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుని అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. థియేటర్లలో విమర్శలు ఎదుర్కొన్న ఒక సినిమా, డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్పై ఇంత వేగంగా నంబర్ 1 స్థానానికి చేరుకోవడం అత్యంత అరుదని ట్రేడ్ వర్గాలు చెప్తున్నాయి. స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభమైన కేవలం 48 గంటల్లోనే ఈ చిత్రం సెన్సేషనల్ వ్యూస్ను రాబట్టింది.
నెట్ఫ్లిక్స్ ప్లాట్ఫారమ్పై ఒకే రోజులో అత్యధిక వ్యూయర్ షిప్ సాధించిన టాప్ ఇండియన్ సినిమాల సరసన 'ది ప్యారడైజ్' చేరి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఈ వ్యూస్ లెక్కలను త్వరలోనే ప్రకటించనున్నారు. నెట్ఫ్లిక్స్లో నాని గత చిత్రాలకు ఉన్న మంచి ట్రాక్ రికార్డ్ కారణంగా రానున్న రోజుల్లో ఈ వ్యూస్ సంఖ్య మిలియన్లలో భారీగా పెరిగే అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
ఓటీటీ ఆడియన్స్ ఏమంటున్నారు?
థియేట్రికల్ వెర్షన్తో పోలిస్తే నెట్ఫ్లిక్స్ వెర్షన్ కోసం ది ప్యారడైజ్ మూవీలో మేకర్స్ కొన్ని కీలక మార్పులు చేశారు. థియేటర్లలో విమర్శలకు గురైన దాదాపు 24 నిమిషాల నిడివిని (ముఖ్యంగా ధుమావతి ఫైట్ సీక్వెన్స్, కొన్ని ట్రోల్ అయిన డ్యాన్స్ సీన్లు) ఓటీటీ వెర్షన్ నుంచి తొలగించారు. అలాగే గ్రాఫిక్స్ (VFX) క్వాలిటీని మరింత మెరుగుపరిచారు.
ఈ ట్రిమ్మింగ్ ప్లాన్ ఓటీటీ ఆడియన్స్కు బాగా కనెక్ట్ అయింది. ప్రేక్షకులు ఇప్పుడు ఇంట్లోనే కూర్చుని సినిమాలోని ప్రతి చిన్న మైన్యూట్ డీటెయిల్, విజువల్స్, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల స్క్రీన్ ప్లేను నిశితంగా గమనిస్తూ సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
నాని గ్లోబల్ ఇంపాక్ట్
ది ప్యారడైజ్ సినిమాలో నాని చేసిన రా అండ్ రస్టిక్ యాక్టింగ్, క్యారెక్టరైజేషన్కు ప్రేక్షకులు ఫిదా అవుతున్నారు. ఓటీటీలో సినిమా చూసిన నెటిజన్లు నాని పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ సీన్లను క్లిప్స్ రూపంలో కట్ చేసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో అవి కాస్తా వైరల్గా మారాయి.
ఎస్ఎల్వి సినిమాస్ బ్యానర్పై సుధాకర్ చెరుకూరి నిర్మించిన ఈ పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామాలో నాని సరసన కాయదు లోహర్ హీరోయిన్గా నటించింది. విలన్ పాత్రలో కలెక్షన్ కింగ్ మోహన్ బాబు నటించగా.. సోనాలి కుల్కర్ణి, రాఘవ్ జుయాల్ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు. రాక్స్టార్ అనిరుధ్ రవిచందర్ అందించిన సంగీతం ఈ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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