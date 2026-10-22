The Paradise OTT Cuts: ఓటీటీలో మొదలైన జడల్ జమానా.. కానీ ది ప్యారడైజ్ స్ట్రీమింగ్ లో ట్విస్ట్.. ఏ సీన్లు కట్ చేశారంటే?
The Paradise OTT Cuts: నాని ఫ్యాన్స్, ఓటీటీ లవర్స్ కు ఫుల్ కిక్ ఇస్తూ ది ప్యారడైజ్ మూవీ ఇవాళ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. అయితే థియేటర్లో ప్యారడైజ్ చూసిన ఆడియన్స్.. ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న సినిమాలో కొన్ని మార్పులు చూసి షాక్ అవుతున్నారు. మరి ఓటీటీ కోసం మేకర్స్ ఏం ఛేంజ్ చేశారో ఇక్కడ చూసేయండి.
The Paradise OTT Cuts: నేచురల్ స్టార్ నాని, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్లో వచ్చిన రా అండ్ రస్టిక్ యాక్షన్ డ్రామా 'ది ప్యారడైజ్' ఇవాళ (అక్టోబర్ 22) ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో డిజిటల్ ప్రీమియర్ అయింది. థియేటర్లలో విడుదలైన కేవలం నాలుగు వారాల్లోనే ఈ చిత్రం ఓటీటీ వీక్షకుల ముందుకు వచ్చేసింది.
ది ప్యారడైజ్ ఓటీటీ
ది ప్యారడైజ్ మూవీ ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టింది. పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో తెలుగుతో పాటు తమిళ్, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అయితే, థియేట్రికల్ వెర్షన్తో పోలిస్తే ఓటీటీ వెర్షన్లో మేకర్స్ కొన్ని కీలక మార్పులు చేయడం ఇప్పుడు ఫిలిం సర్కిల్స్లో ఆసక్తికరంగా మారింది.
ఓటీటీ కోసం మార్పులు
ఓటీటీ ఆడియన్స్ ను మరింత ఎంటర్ టైన్ చేయడం కోసం ది ప్యారడైజ్ ఓటీటీ వర్షన్ ను రెడీ చేశారు. ఈ మూవీ థియేటర్లో రిలీజ్ అయినప్పుడు ‘ధూమవతి’ ఫైట్ ఎపిసోడ్ పై ట్రోల్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ప్యారడైజ్ మూవీలో ఈ ఫైట్ ఎపిసోడ్ ను ఎడిట్ చేశారు.
ధూమవతి ఎపిసోడ్ లో వచ్చే హీరో తల్లి డ్యాన్స్ పార్ట్ మొత్తాన్ని డిలీట్ చేశారు. దీంతో మూవీ రన్ టైమ్ తగ్గింది. కానీ దాన్ని కవర్ చేసేందుకు ఎండ్ క్రెడిట్స్ స్పీడ్ ను తగ్గించారు. థియేటర్లో ఈ ఎండ్ క్రెడిట్స్ స్పీడ్ గా వెళ్లిపోయాయనే కామెంట్లు వినిపించాయి. ఇక ఓటీటీలోని ది ప్యారడైజ్ మూవీలో కొన్ని చోట్ల గ్రాఫిక్స్ ను కూడా బెటర్ చేశారు.
రా అండ్ రస్టిక్
పక్కింటి అబ్బాయిలా కనిపించే నాని ఒక్కసారిగా దసరా మూవీతో మాస్ మోడ్ లోకి వెళ్లిపోయారు. అందులో నానిని చూసి ఆడియన్స్ ఆశ్చర్యపోయారు. దసరా కోసం నానిని పూర్తిగా మార్చేసిన అదే డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెల ఇప్పుడు ది ప్యారడైజ్ కోసం మరింత రా అండ్ రస్టిక్ గా మేకోవర్ చేశారు. నాని ఇంత రా అండ్ రస్టిక్ గా నటించడం అతని కెరీర్ లోనే ఇది ఫస్ట్ టైమ్.
ది ప్యారడైజ్ మూవీలో నానికి జోడీగా కాయదు లోహర్ హీరోయిన్ గా నటించింది. ఇక అగ్ర నటుడు మోహన్ బాబు విలన్ క్యారెక్టర్లో అదరగొట్టాడు. రాఘవ్ జుయల్ కూడా సత్తాచాటాలి. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ.170 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లను ఖాతాలో వేసుకుంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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