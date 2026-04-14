    Netflix OTT Releases: నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఈవారం క్రేజీ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ జాతర.. పవన్ ఉస్తాద్ నుంచి మృణాల్ మూవీ వరకు..

    Netflix OTT Releases: సినిమా ప్రియులకు ఈ వారం నెట్‌ఫ్లిక్స్ అదిరిపోయే వినోదాన్ని పంచడానికి సిద్ధమైంది. పవన్ కల్యాణ్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'తో పాటు పలు క్రేజీ వెబ్ సిరీస్‌లు, చిత్రాలు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి.

    Apr 14, 2026, 13:50:11 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Netflix OTT Releases: నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో ఈవారం క్రేజీ సినిమాల జాతర ఉండనుంది. పిల్లలకు సమ్మర్ హాలిడేస్ వేళ ఈ ఓటీటీ వరుస మూవీస్ తో సందడి చేయనుంది. ఈ ఏప్రిల్ మూడో వారంలో విభిన్నమైన సినిమాలు, సిరీస్‌లతో సబ్‌స్క్రైబర్లను అలరించనుంది. మాస్ సినిమాల నుంచి డాక్యుమెంటరీల వరకు ఈ వారం రిలీజ్ అయ్యే కంటెంట్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం.

    ఓటీటీలోకి 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' రాక

    పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్, దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో మ్యాజిక్ చేయలేకపోయినా.. డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో మాత్రం భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఏప్రిల్ 16 నుంచి ఈ మూవీ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    పవన్ కల్యాణ్ తన రాజకీయ బిజీ షెడ్యూల్ మధ్య నటించిన ఈ సినిమా.. తెలుగుతో పాటు ఇతర ప్రధాన భారతీయ భాషల్లో కూడా అందుబాటులోకి వస్తోంది. ఇతర భాషా ప్రేక్షకుల నుంచి ఈ చిత్రానికి ఎలాంటి స్పందన వస్తుందన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.

    రాజ్‌కుమార్ రావు 'టోస్టర్'

    బాలీవుడ్ విలక్షణ నటుడు రాజ్‌కుమార్ రావు, సాన్యా మల్హోత్రా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన 'టోస్టర్' ఏప్రిల్ 15న విడుదల కానుంది. ఇదొక డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్. వివేక్ దాస్ చౌదరి దర్శకత్వం వహించిన ఈ హిందీ మూవీ తెలుగులో కూడా అందుబాటులోకి రావడం టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు కలిసొచ్చే అంశం. సస్పెన్స్, కామెడీ ఇష్టపడే వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు.

    అవార్డు విన్నింగ్ సిరీస్ 'బీఫ్' సీజన్ 2

    ఎమ్మీ అవార్డులు, గోల్డెన్ గ్లోబ్ వంటి అంతర్జాతీయ పురస్కారాలను కొల్లగొట్టిన 'బీఫ్' (BEEF) వెబ్ సిరీస్ ఇప్పుడు తన రెండో సీజన్‌తో రాబోతోంది. ఆంథాలజీ సిరీస్‌గా తెరకెక్కిన ఈ సీజన్‌లో ఆస్కార్ ఐజాక్, కేరీ ముల్లిగాన్ వంటి హాలీవుడ్ స్టార్స్ నటిస్తున్నారు. మొత్తం 8 ఎపిసోడ్లతో రూపొందిన ఈ సిరీస్ ఏప్రిల్ 16 నుంచి యూజర్లకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

    మరికొన్ని క్రేజీ రిలీజ్‌లు

    తమిళంలో కేవలం నటుడిగానే కాకుండా దర్శకుడిగా కూడా తన ప్రతిభను చాటుకున్న కెన్ కరుణాస్ మూవీ 'యూత్' (Youth) ఏప్రిల్ 16న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి వస్తోంది. మల్టీ లాంగ్వేజ్ రిలీజ్ కావడం వల్ల ఈ సినిమాకు దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు సిద్ధాంత్ చతుర్వేది, మృణాల్ ఠాకూర్ నటించిన రొమాంటిక్ డ్రామా 'దో దీవానే షెహర్ మే' ఏప్రిల్ 17 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    సంగీత ప్రియుల కోసం పాపులర్ ఫోక్ పాప్ స్టార్ నోహ్ కహాన్ జీవితంపై తెరకెక్కిన 'అవుట్ ఆఫ్ బాడీ' డాక్యుమెంటరీ ఇప్పటికే (ఏప్రిల్ 13 నుంచి) నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఒక పాప్ స్టార్ మానసిక సంఘర్షణ, బాడీ డిస్మోర్ఫియా వంటి సమస్యలను ఇందులో చాలా సహజంగా చూపించారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో ఎప్పటి నుంచి అందుబాటులో ఉంటుంది?

    పవన్ కల్యాణ్ నటించిన 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' ఏప్రిల్ 16, 2026 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    2. 'టోస్టర్' సినిమా ఏ భాషల్లో వస్తోంది?

    ఈ బాలీవుడ్ డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్ హిందీతో పాటు తెలుగు భాషలో కూడా ఏప్రిల్ 15 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.

    3. 'బీఫ్' సీజన్ 2లో ఎన్ని ఎపిసోడ్లు ఉన్నాయి?

    బీఫ్ రెండో సీజన్‌లో మొత్తం 8 ఎపిసోడ్లు ఉన్నాయి. ఇది ఏప్రిల్ 16న విడుదల కాబోతోంది.

    4. మృణాల్ ఠాకూర్ సినిమా ఏ రోజు స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది?

    మృణాల్ ఠాకూర్, సిద్ధాంత్ చతుర్వేది నటించిన 'దో దీవానే షెహర్ మే' చిత్రం ఏప్రిల్ 17 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో అందుబాటులోకి రానుంది.

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

