Netflix OTT Releases: నెట్ఫ్లిక్స్లో ఈవారం క్రేజీ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ జాతర.. పవన్ ఉస్తాద్ నుంచి మృణాల్ మూవీ వరకు..
Netflix OTT Releases: సినిమా ప్రియులకు ఈ వారం నెట్ఫ్లిక్స్ అదిరిపోయే వినోదాన్ని పంచడానికి సిద్ధమైంది. పవన్ కల్యాణ్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'తో పాటు పలు క్రేజీ వెబ్ సిరీస్లు, చిత్రాలు ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి.
Netflix OTT Releases: నెట్ఫ్లిక్స్ లో ఈవారం క్రేజీ సినిమాల జాతర ఉండనుంది. పిల్లలకు సమ్మర్ హాలిడేస్ వేళ ఈ ఓటీటీ వరుస మూవీస్ తో సందడి చేయనుంది. ఈ ఏప్రిల్ మూడో వారంలో విభిన్నమైన సినిమాలు, సిరీస్లతో సబ్స్క్రైబర్లను అలరించనుంది. మాస్ సినిమాల నుంచి డాక్యుమెంటరీల వరకు ఈ వారం రిలీజ్ అయ్యే కంటెంట్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం.
ఓటీటీలోకి 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' రాక
పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్, దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో మ్యాజిక్ చేయలేకపోయినా.. డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లో మాత్రం భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఏప్రిల్ 16 నుంచి ఈ మూవీ నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
పవన్ కల్యాణ్ తన రాజకీయ బిజీ షెడ్యూల్ మధ్య నటించిన ఈ సినిమా.. తెలుగుతో పాటు ఇతర ప్రధాన భారతీయ భాషల్లో కూడా అందుబాటులోకి వస్తోంది. ఇతర భాషా ప్రేక్షకుల నుంచి ఈ చిత్రానికి ఎలాంటి స్పందన వస్తుందన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.
రాజ్కుమార్ రావు 'టోస్టర్'
బాలీవుడ్ విలక్షణ నటుడు రాజ్కుమార్ రావు, సాన్యా మల్హోత్రా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన 'టోస్టర్' ఏప్రిల్ 15న విడుదల కానుంది. ఇదొక డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్. వివేక్ దాస్ చౌదరి దర్శకత్వం వహించిన ఈ హిందీ మూవీ తెలుగులో కూడా అందుబాటులోకి రావడం టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు కలిసొచ్చే అంశం. సస్పెన్స్, కామెడీ ఇష్టపడే వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు.
అవార్డు విన్నింగ్ సిరీస్ 'బీఫ్' సీజన్ 2
ఎమ్మీ అవార్డులు, గోల్డెన్ గ్లోబ్ వంటి అంతర్జాతీయ పురస్కారాలను కొల్లగొట్టిన 'బీఫ్' (BEEF) వెబ్ సిరీస్ ఇప్పుడు తన రెండో సీజన్తో రాబోతోంది. ఆంథాలజీ సిరీస్గా తెరకెక్కిన ఈ సీజన్లో ఆస్కార్ ఐజాక్, కేరీ ముల్లిగాన్ వంటి హాలీవుడ్ స్టార్స్ నటిస్తున్నారు. మొత్తం 8 ఎపిసోడ్లతో రూపొందిన ఈ సిరీస్ ఏప్రిల్ 16 నుంచి యూజర్లకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
మరికొన్ని క్రేజీ రిలీజ్లు
తమిళంలో కేవలం నటుడిగానే కాకుండా దర్శకుడిగా కూడా తన ప్రతిభను చాటుకున్న కెన్ కరుణాస్ మూవీ 'యూత్' (Youth) ఏప్రిల్ 16న నెట్ఫ్లిక్స్లోకి వస్తోంది. మల్టీ లాంగ్వేజ్ రిలీజ్ కావడం వల్ల ఈ సినిమాకు దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు సిద్ధాంత్ చతుర్వేది, మృణాల్ ఠాకూర్ నటించిన రొమాంటిక్ డ్రామా 'దో దీవానే షెహర్ మే' ఏప్రిల్ 17 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
సంగీత ప్రియుల కోసం పాపులర్ ఫోక్ పాప్ స్టార్ నోహ్ కహాన్ జీవితంపై తెరకెక్కిన 'అవుట్ ఆఫ్ బాడీ' డాక్యుమెంటరీ ఇప్పటికే (ఏప్రిల్ 13 నుంచి) నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఒక పాప్ స్టార్ మానసిక సంఘర్షణ, బాడీ డిస్మోర్ఫియా వంటి సమస్యలను ఇందులో చాలా సహజంగా చూపించారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో ఎప్పటి నుంచి అందుబాటులో ఉంటుంది?
పవన్ కల్యాణ్ నటించిన 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' ఏప్రిల్ 16, 2026 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
2. 'టోస్టర్' సినిమా ఏ భాషల్లో వస్తోంది?
ఈ బాలీవుడ్ డార్క్ కామెడీ థ్రిల్లర్ హిందీతో పాటు తెలుగు భాషలో కూడా ఏప్రిల్ 15 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.
3. 'బీఫ్' సీజన్ 2లో ఎన్ని ఎపిసోడ్లు ఉన్నాయి?
బీఫ్ రెండో సీజన్లో మొత్తం 8 ఎపిసోడ్లు ఉన్నాయి. ఇది ఏప్రిల్ 16న విడుదల కాబోతోంది.
4. మృణాల్ ఠాకూర్ సినిమా ఏ రోజు స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది?
మృణాల్ ఠాకూర్, సిద్ధాంత్ చతుర్వేది నటించిన 'దో దీవానే షెహర్ మే' చిత్రం ఏప్రిల్ 17 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులోకి రానుంది.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.