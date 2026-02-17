నెట్ఫ్లిక్స్లోకి మరో ఇంట్రెస్టింగ్ వెబ్ సిరీస్.. టీజర్ రిలీజ్.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఇదే.. మీ రాత త్వరలోనే మారబోతోందంటూ..
నెట్ఫ్లిక్స్ లోకి మరో ఇంట్రెస్టింగ్ వెబ్ సిరీస్ రాబోతోంది. ఈ సిరీస్ పేరు హలో బచ్చో (Hello Bachhon). ఇదే ఓటీటీలో వచ్చిన హిట్ సిరీస్ కోటా ఫ్యాక్టరీ మేకర్స్ నుంచే ఇది కూడా రానుంది. ఈ వెబ్ సిరీస్ టీజర్ మంగళవారం (ఫిబ్రవరి 17) రిలీజైంది.
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలోకి మరో బయోపిక్ వెబ్ సిరీస్ వస్తోంది. ప్రముఖ ఎడ్యుటెక్ ప్లాట్ఫామ్ 'ఫిజిక్స్ వాలా' (Physics Wallah) వ్యవస్థాపకుడు అలఖ్ పాండే జీవితం ఆధారంగా తెరకెక్కిన వెబ్ సిరీస్ 'హలో బచ్చో' (Hello Bachchon). ఇది మార్చి 6 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుండగా.. తాజాగా సిరీస్ మరో టీజర్ రిలీజ్ చేశారు. కోటా ఫ్యాక్టరీ వెబ్ సిరీస్ మేకర్స్ నుంచే ఈ కొత్త సిరీస్ రానుంది.
హలో బచ్చో టీజర్
హలో బచ్చో వెబ్ సిరీస్ ను తీసుకురానున్నట్లు కొన్నాళ్ల కింద ఫస్ట్ లుక్ తో వెల్లడించిది. తాజాగా మంగళవారం (ఫిబ్రవరి 17) ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ టీజర్ రిలీజ్ చేసింది. మన రాత మార్చుకోవడానికి ఓ పెన్ను, ఓ బుక్కు అయితే అవసరమే కదా అనే డైలాగుతో ఈ టీజర్ మొదలైంది. ఆ తర్వాత డాక్టర్ కావాలని కలలు కనే కొందరు అణగారిన వర్గాల పిల్లల చుట్టూ ఈ టీజర్ తిరిగింది.
చివర్లో హలో బచ్చో అంటూ తన మార్క్ పిలుపుతో అలఖ్ పాండే పాత్రధారి ఎంట్రీ ఇస్తాడు. ఈ వెబ్ సిరీస్ నెట్ఫ్లిక్స్ లో మార్చి 6 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. హలో బచ్చో.. త్వరలోనే మీ రాత మారబోతోంది అనే క్యాప్షన్ తో నెట్ఫ్లిక్స్ ఈ టీజర్ ను ట్వీట్ చేసింది.
ఫిజిక్స్ వాలా.. అలఖ్ పాండే రియల్ స్టోరీ
దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు ఆదర్శంగా నిలిచిన 'ఫిజిక్స్ వాలా' ఫౌండర్ అలఖ్ పాండే నిజ జీవితం ఆధారంగా ఈ వెబ్ సిరీస్ రూపొందించారు. అలహాబాద్కు చెందిన ఒక సాధారణ ఫిజిక్స్ టీచర్.. ఎన్నో ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అడ్డంకులను ఎదుర్కొని, విద్యార్థుల కలలను ఎలా సాకారం చేశాడనేది ఈ కథాంశం. చదువు అనేది కేవలం డబ్బున్న వారికే కాదు, ప్రతి ఒక్కరికీ దక్కాల్సిన ప్రాథమిక హక్కు అని, అది వ్యాపారం కాకూడదని నమ్మే ఒక టీచర్ ప్రయాణం ఇది.
ఇందులో అలఖ్ పాండే పాత్రలో నటుడు వినీత్ కుమార్ సింగ్ కనిపించాడు. సామాన్యుల జీవితాలకు దగ్గరగా ఉండే కథలను తెరకెక్కించడంలో దిట్ట అయిన టీవీఎఫ్ (The Viral Fever) ఈ వెబ్ సిరీస్ను నిర్మించింది. అభిషేక్ యాదవ్ సృష్టించిన ఈ సిరీస్కు ప్రతిష్ మెహతా దర్శకత్వం వహించాడు. గిరిజా ఓక్ గాడ్బోలే, విక్రమ్ కొచ్చర్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటించారు.