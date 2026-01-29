Edit Profile
    16 ఏళ్ల అమ్మాయితో ఇంటిమేట్ సీన్‌.. ఈ శృంగార స‌న్నివేశాలు ఇల్లీగ‌ల్‌.. టీవీ సీరియల్ పై నెటిజ‌న్ల ఫైర్‌

    ఓ టీవీ సీరియల్ షోపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. 16 ఏళ్ల అమ్మాయితో ఇంటిమేట్ సీన్ ఎలా చేయిస్తారని? ఈ శృంగార స‌న్నివేశాలు ఇల్లీగ‌ల్‌ అంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు. దీంతో 'రిమ్‌జిమ్ - చోటి ఉమర్ బడా సఫర్' అనే టీవీ షోపై తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. 

    Published on: Jan 29, 2026 12:37 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఓ హిందీ టెలివిజన్ సీరియల్ తీవ్ర విమర్శల పాలవుతోంది. ఇది ఇల్లీగల్ అంటూ నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. అందుకు కారణం 16 ఏళ్ల అమ్మాయితో ఇంటిమేట్ సీన్లు ఉండటమే. మైనర్ అమ్మాయి శృంగార స‌న్నివేశాల కారణంగా విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్న ఆ టీవీ షో ‘రిమ్‌జిమ్ - చోటి ఉమర్ బడా సఫర్'. ఇది దంగల్ టీవీలో ప్రసారమవుతోంది.

    టీవీ షో నుంచి స్టిల్
    టీవీ షో నుంచి స్టిల్

    16 ఏళ్ల అమ్మాయితో

    దంగల్ టీవీలో టెలికాస్ట్ అవుతున్న ‘రిమ్‌జిమ్ - చోటి ఉమర్ బడా సఫర్' షోలో 16 ఏళ్ల యషికా శర్మ, 24 ఏళ్ల హిమాన్షు అవస్థి నటిస్తున్నారు. ఇది ఒక టీనేజర్, అడల్డ్ మధ్య సంబంధం చుట్టూ సాగే కథతో నడుస్తున్న సీరియల్. ఈ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు తీవ్ర విమర్శలకు కారణమైంది. మైనర్ అమ్మాయి ఇంటిమేట్ సీన్లు టెలికాస్ట్ చేయడం ఇల్లీగల్ అంటూ నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.

    ఈ ఎపిసోడ్ లో

    దంగల్ టీవీలో బుధవారం (జనవరి 28) ప్రసారమైన ఎపిసోడ్‌లో ఈ ఇంటిమేట్ సీన్ ఉంది. ఈ సన్నివేశంలో రిమ్‌జిమ్ (యషికా) బ్లౌజ్ ఊడిపోయిందని సమీర్ (హిమాన్షు) గమనిస్తాడు. తన షర్ట్ విప్పి ఆమెకు తొడుగుతాడు. ఆమెను దగ్గరకు లాక్కొని బ్లౌజ్ సరిచేస్తాడు. ఆ తర్వాత ఇద్దరు టైట్ హగ్ చేసుకుంటారు.

    అంతకుముందు ఎపిసోడ్‌లో కూడా ఈ యషికా, హిమాన్షు మంచంపై కలిసి ఉన్న సన్నివేశాలు ఉన్నాయి. నగ్నంగా ఉన్న యషికా వీపుపై కెమెరా ఫోకస్ పెట్టడం కూడా ఆన్‌లైన్‌లో తీవ్ర ఆగ్రహానికి కారణమైంది.

    వైరల్ గా

    బుధవారం రాత్రి సోషల్ మీడియా లో ఈ ‘రిమ్‌జిమ్ - చోటి ఉమర్ బడా సఫర్' ఎపిసోడ్‌ల క్లిప్పింగ్‌లు, స్క్రీన్‌ షాట్లు వైరల్ గా మారాయి. ‘‘16 ఏళ్ల అమ్మాయి ఇలాంటి ఇంటిమేట్ సీన్లలో నటించడాన్ని ఏ ప్రపంచంలో ఒప్పకుంటారు’’ అని ఓ యూజర్ పోస్టు చేశాడు. 'ఇది ఇల్లీగల్’ అని మరొకరు కామెంట్ చేశారు. మైనర్లతో ఇలాంటి సీన్లు తీయడం ఆపాలని, ఈ టీవీ షోపై కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని నెటిజన్లు కోరుతున్నారు.

    మైనర్ లను ఇలా

    ఇలాంటి శృంగార స‌న్నివేశాలే టీవీ షోలో ఉండాలనుకుంటే అందుకు తగ్గ వయసున్న అడల్ట్ నటులను ఎందుకు తీసుకోలేదని మేకర్స్ పై నెటిజన్లు ఫైర్ అవుతున్నారు. 'ఈ సీరియల్స్‌లో నటించడానికి దేశంలో మేజర్లైన అమ్మాయిలే లేరా? రొమాంటిక్ రోల్స్ కోసం మైనర్ అమ్మాయిలను ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు? ఇది చాలా అసహ్యంగా ఉంది’ అని ఒక సోషల్ మీడియా యూజర్ మండిపడ్డాడు.

    News/Entertainment/16 ఏళ్ల అమ్మాయితో ఇంటిమేట్ సీన్‌.. ఈ శృంగార స‌న్నివేశాలు ఇల్లీగ‌ల్‌.. టీవీ సీరియల్ పై నెటిజ‌న్ల ఫైర్‌
    News/Entertainment/16 ఏళ్ల అమ్మాయితో ఇంటిమేట్ సీన్‌.. ఈ శృంగార స‌న్నివేశాలు ఇల్లీగ‌ల్‌.. టీవీ సీరియల్ పై నెటిజ‌న్ల ఫైర్‌
