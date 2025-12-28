సందీప్ రెడ్డి వంగా డైరెక్షన్లో పవన్ కల్యాణ్, ప్రభాస్తో మల్టీస్టారర్.. నిధి అగర్వాల్ కోరిక మామూలుగా లేదు
రాజా సాబ్ హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్ పెద్ద కోరికలే ఉన్నాయి. తెలుగులో పవన్ కల్యాణ్, ప్రభాస్ తో మల్టీ స్టారర్, అది కూడా సందీప్ రెడ్డి వంగా డైరెక్షన్ లో చేయాలని చెప్పింది ఈ బ్యూటీ. ఇవాళ సాయంత్రం ట్విటర్ లో ఫ్యాన్స్ ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తూ నిధి ఇలా చెప్పింది.
రాజా సాబ్ సినిమాతో ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు వచ్చేస్తోంది హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్. రాజా సాబ్ చిత్రంలో ప్రభాస్ తో ఆడిపాడిన ముగ్గురు హీరోయిన్లలో ఆమె ఒకరు. ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ 2026 సంక్రాంతి సందర్భంగా జనవరి 9న రిలీజ్ కానుంది. ఈ మూవీ ప్రమోషన్లలో భాగంగా ఎక్స్ (ట్విటర్)లో ఫ్యాన్స్ ప్రశ్నలకు సమాధానాలిస్తూ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్లు చేసింది నిధి అగర్వాల్
ప్రభాస్, పవన్ తో మల్టీస్టారర్
నిధి అగర్వాల్ చివరగా పవన్ కల్యాణ్ తో హరి హర వీరమల్లులో కనిపించింది. ఇప్పుడు ప్రభాస్ తో రాజా సాబ్ చేసింది. రాజా సాబ్ ప్రమోషన్లలో భాగంగా ఆదివారం (డిసెంబర్ 28) సాయంత్రం ఎక్స్ లో ఫ్యాన్స్ తో ముచ్చటించింది నిధి. అభిమానులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలిచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే ప్రభాస్, పవన్ కల్యాణ్ మల్టీ స్టారర్ లో నటించాలని ఉందని పెద్ద కోరికే బయటపెట్టింది.
సందీప్ వంగా డైరెక్షన్ లో
ఎక్స్ లో ఫ్యాన్స్ అడిగిన ప్రశ్నలకు నిధి అగర్వాల్ సమాధానమిచ్చింది. ఓ అభిమాని ఏమో.. ‘‘తెలుగులో మీ డ్రీమ్ మల్టీస్టారర్ కాంబినేషన్ ఏది? అందులో మీరు కూడా నటించాలని అనుకుంటున్నారా’’ అని అడిగాడు. దీనికి నిధి రిప్లే ఇస్తూ.. ‘‘పీకే సర్, ప్రభాస్ సర్, నేను, ఎస్ఆర్వీ (సందీప్ రెడ్డి వంగా)’’ అని పేర్కొంది.
బ్రేక్ ఫాస్ట్ డేట్
బ్రేక్ ఫాస్ట్ డేట్ కు వెళ్దామా? అని నిధి అగర్వాల్ అడిగింది. బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేయడానికి ఇడ్లీ కోసం పూర్ణ టిఫిన్ సెంటర్ కు ఎప్పుడు వెళ్తారు? అని నిధిని ఓ ఫ్యాన్ అడిగాడు. ‘‘రేపు? బ్రేక్ ఫాస్ట్ డేట్’’ అని నిధి రిప్లే ఇచ్చింది. అలాగే స్వీట్ గెశ్చర్ గా ఫ్యాన్ ను డిన్నర్ కు తీసుకెళ్తే ఎలా ఉంటుందని మరో అభిమాని అడిగితే, ఎప్పుడు వెళ్దామనుకుంటున్నారు? ప్లాన్ చేయండని నిధి చెప్పింది.
సలార్ అంటే ఇష్టం
ప్రభాస్ సినిమాల్లో సలార్ అంటే ఇష్టమని నిధి అగర్వాల్ పేర్కొంది. ‘‘ప్రభాస్ ఫిల్మ్స్ లో ఏ ఫిల్మ్ అంటే బాగా ఇష్టం?’’ అని ఓ అభిమాని అడిగితే.. ‘సలార్’ అని నిధి తెలిపింది. అలాగే ప్రభాస్ ను ‘ఇండియాలోనే బిగ్గెస్ట్ సూపర్ స్టార్’ అని నిధి పేర్కొంది. పవన్, ప్రభాస్ ఇద్దరూ తమ ఫ్యాన్స్ ను అమితంగా ప్రేమిస్తారని నిధి చెప్పింది.