OTT Telugu: ఓటీటీలోకి తెలుగు బోల్డ్ రొమాంటిక్ మూవీ.. జెన్ జీ లవ్ స్టోరీ.. ఐఎండీబీలో 8.4 రేటింగ్..
Nilave OTT Release Date: ఓటీటీలోకి లేటెస్ట్ తెలుగు రొమాంటిక్ మూవీ రాబోతోంది. జెన్ జీ నచ్చే లవ్ స్టోరీతో వాలెంటైన్స్ డేకు థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ మూవీ.. సుమారు రెండు నెలల తర్వాత డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది.
Nilave OTT Release Date: ఓటీటీ ప్రపంచంలో చిన్న సినిమాలకు, స్వచ్ఛమైన ప్రేమకథలకు ఆదరణ పెరుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే విభిన్నమైన కంటెంట్తో దూసుకుపోతున్న ఈటీవీ విన్ (ETV Win).. ప్రేక్షకులను మరో అందమైన అనుభూతిలో ముంచెత్తేందుకు సిద్ధమైంది. 'నిలవే' (Nilave) పేరుతో ఈ ఏడాది వాలెంటైన్స్ డేకు థియేటర్లలో రిలీజైన సినిమాను ఇప్పుడు స్ట్రీమింగ్ చేయబోతోంది.
నిలవే ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్
జెన్ జీ మెచ్చే లవ్ స్టోరీతో వచ్చిన నిలవే మూవీ సుమారు రెండు నెలల తర్వాత డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది. ఐఎండీబీలో 8.4 రేటింగ్ నమోదు చేసుకున్న ఈ సినిమాను ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ గురువారం (ఏప్రిల్ 9) నుంచి స్ట్రీమింగ్ చేయనుంది.
“ఓ కలలా.. ఓ జ్ఞాపకంలా.. నిలవే.. ప్రేమ, కోరిక, అందమైన ఎమోషన్లతో కూడిన స్టోరీ. ఏప్రిల్ 9న కేవలం ఈటీవీ విన్ లో స్ట్రీమింగ్” అనే క్యాప్షన్ తో మూవీ స్ట్రీమింగ్ విషయాన్ని ఆ ఓటీటీ ట్వీట్ చేసింది.
నిలవే మూవీ స్టోరీ, ఇతర విశేషాలు
నిలవే మూవీ వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా ఫిబ్రవరి 13న థియేటర్లలో రిలీజైంది. సౌమిత్ రావు, శ్రేయాసి సేన్, హర్ష చెముడు, సుప్రియా ఐసోలా, జీవన్ కుమార్ లాంటి వాళ్లు నటించారు. సౌమిత్ రావు, సాయి కే వెన్నెం డైరెక్ట్ చేశారు. జీవితంలో ఓ అమ్మాయి తోడు కోసం పరితపించే యువకుడు, అబ్బాయితో శారీరక సంబంధానికి సిద్ధమైనా కలిసి ఉండటం ఇష్టం లేని అమ్మాయి చుట్టూ తిరిగే ఓ భిన్నమైన లవ్ స్టోరీయే ఈ నిలవే మూవీ.
కొత్త నటీనటులతో వచ్చిన ఈ సినిమా థియేటర్లలో పెద్దగా రెస్పాన్స్ సంపాదించలేకపోయింది. అయితే చూసిన వాళ్లు మాత్రం మూవీకి మంచి రివ్యూలే ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా జెన్ జీకి నచ్చేలా సాగే లవ్ స్టోరీ, బోల్డ్ సీన్స్ తో ఆకట్టుకుంది. మూవీ మొదట్లోనే ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకునే హీరో.. తర్వాత తన ఎదురింట్లోనే ఉండే హీరోయిన్ తో ఎలా ప్రేమలో పడతాడు.. ఆమె పెళ్లికి నో చెప్పడానికి ఎలా తీసుకుంటాడు.. అన్నది ఈ మూవీలో చూడొచ్చు. ఈ కాలంలో కామనైపోయిన సిచువేషన్షిప్ కు మంచి మ్యూజిక్ జోడించి తీసుకొచ్చిన ఓ ఫీల్ గుడ్ రొమాంటిక్ స్టోరీ ఇది. థియేటర్లలో మిస్ అయిన వాళ్లు ఏప్రిల్ 9 నుంచి ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలో చూడొచ్చు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.