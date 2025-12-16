నిన్ను కోరి డిసెంబర్ 16 ఎపిసోడ్: శ్రుతి పెళ్లని తెలుసుకున్న కామాక్షి-శాలిని ప్లాన్ ప్రకారం చంద్రకు ఫోన్-తాళితో రాజ్
నిన్ను కోరి సీరియల్ టుడే డిసెంబర్ 16 ఎపిసోడ్ లో గుడిలో శ్రుతి పెళ్లి అని కామాక్షికి తెలుస్తుంది. చంద్రను ఇరికించాలని ఆమెకు మధును ఫోన్ చేయమంటుంది శాలిని. మరోవైపు పెళ్లి ఎక్కడ? రాజ్ ఎవరు? అని రఘురాం ఫ్యామిలీ వెతుకుతుంది.
కార్తీక దీపం 2 టుడే డిసెంబర్ 16 ఎపిసోడ్ లో చంద్ర గురించి మాయ మాటలు చెప్తూ క్రాంతిలో విషం నింపుతూనే ఉంటుంది శాలిని. ఆ మహాతల్లి కారణంగానే అన్నదమ్ముల మధ్య డిఫరెన్స్ వచ్చాయి శాలిని. నిజంగా అన్నయ్య అన్నట్లు పంతాలు, పట్టింపులు మర్చిపోయి క్షణాల్లో కలిసిపోయే రోజులు మళ్లీ వస్తే బాగుండని క్రాంతి అంటాడు. బయట నుంచి అందంతా విన్న విరాట్ అలాంటి రోజులు వస్తాయని అనుకుని వెళ్లిపోతాడు.
కామాక్షి కంగారు
గుడిలో రాజ్, శ్రుతి పెళ్లి జరుగుతుంది. రాజ్ తొందరపెడుతుంటే, శ్రుతి మాత్రం నెమ్మదిగానే చేయమంటుంది. శాలినికి మధు ఫోన్ చేసి ముహూర్తానికి ఇంకా గంట టైమ్ ఉందని చెప్తాడు. కాసేపు ఆగి చంద్రకళకు కాల్ చేసి చెప్పమంటుంది శాలిని. మరోవైపు ఇంట్లోనే ఉన్న శ్రుతి ఫోన్ కు ఫ్రెండ్ కాల్ చేసి గుడిలో సీక్రెట్ గా పెళ్లి చేసుకుంటున్నావ్ కదా అని చెప్తుంది. ఆ మాటలు కామాక్షి విని కంగారు పడుతుంది.
చేపలు అమ్మేవాడు
అందరిని పిలిచి శ్రుతి పెళ్లి చేసుకుంటుందంటా అని చెప్తూ కామాక్షి టెన్షన్ పడుతుంది. రేపు పెళ్లి చేసుకుంటానని శ్రుతి నాతో చెప్పింది. కానీ సరదాగా చెప్తుందనుకున్నానని శ్యామల అంటుంది. శ్రుతికి బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు నేను చూశానని రఘురాం చెప్తాడు. శ్రుతి ఫోన్ చెక్ చేస్తే తెలుస్తుందని విరాట్ అంటాడు. ఫోన్లో రాజ్ ఫొటో చూస్తారు. ముందు రాజ్ చేపలు అమ్మేవాడా? కాదా? అని తెలుసుకుందామని అందరూ వెళ్తారు. వీళ్లను డైవర్ట్ చేయాలని శాలిని అనుకుంటుంది.
గుడికి చంద్ర
చంద్రకు మధు ఫోన్ చేసి శ్రుతి రామాలయంలో ఫోన్ చేసుకుంటుందని చెప్తే నమ్మదు. మధు ఫొటో పంపిస్తాడు. వెంటనే తనను ఆపాలని చంద్ర వెళ్తుంది. రాజ్ గురించి ఎంక్వైరీ చేస్తే జల్ రాజ్ అని అక్కడున్నవాళ్లు చెప్తారు. రాజ్ ను చూశారా? అని అందరిని అడుగుతారు. రాజ్ ఫ్రాడ్ అని తెలుసుకున్న కామాక్షి కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటుంది. కామాక్షిని రఘురాం తిడతాడు. తల్లీకొడుకులు ఇద్దరూ పెద్ద మాయగాళ్లు అని అక్కడున్నవాళ్లు చెప్తారు.
తాళితో రాజ్
బేబీ అని శ్రుతి ఫోన్లో ఉన్న నంబర్ కు కాల్ చేస్తారు. కానీ రాజ్ పెళ్లి అయేంతవరకూ ఎవరి కాల్ లిఫ్ట్ చేయొద్దని కట్ చేస్తాడు. ఆటోలో చంద్ర రామాలయానికి వెళ్తుంటుంది. మరోవైపు రాజ్, శ్రుతి పెళ్లి తంతు సాగుతుంది. అప్పుడే చంద్ర గుడికి వస్తుంది. రాజ్ తాళి తీసుకుంటాడు. ఇక్కడితో నేటి నిన్ను కోరి సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.
