నిన్ను కోరి ఫిబ్రవరి 4 ఎపిసోడ్: డాక్టర్లా మారి అర్జున్, చంద్రకళ సీక్రెట్ తెలుసుకున్న శాలిని.. పట్టించేందుకు ప్లాన్
నిన్ను కోరి సీరియల్ టుడే ఫిబ్రవరి 4 ఎపిసోడ్ లో తేజు అమ్మానాన్నగా చంద్రకళ, అర్జున్ ను చూసి శాలిని షాక్ అవుతుంది. చంద్రను అమ్మ, అర్జున్ ను నాన్న అని తేజు పిలవడం చూస్తుంది. అర్జున్ కు కూతురు ఉందా? తను చంద్రను అమ్మ అంటుందేంటీ? నాకు తెలియని సీక్రెట్ ఉంది. అదేంటో తెలుసుకోవాలని శాలిని అనుకుంటుంది.
డాక్టర్ గెటప్
శాలిని డాక్టర్ గెటప్ వేసుకుని లోపలికి వెళ్తుంది. వాళ్ల అమ్మ వచ్చినప్పటి నుంచి తేజు రికవర్ అవుతున్నట్లు కనిపిస్తోందని అర్జున్ అంటాడు. మా అమ్మ నాతో ఎక్కువ సేపు ఉండట్లేదు. అమెరికా నుంచి వచ్చింది. జాబ్ అంటూ ఈవెనింగ్ వెళ్లిపోతుంది. అమ్మ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటున్నానని డాక్టర్ తో తేజు చెప్తుంది.
శాలినికి నిజం
తన తల్లి చనిపోతుందని తెలిస్తే నీ కూతురు ఏమైపోతుందేమోనని అమెరికాలో ఉందని చెప్పావు. ఇప్పుడు తల్లిలా వచ్చి ఈవిడ (చంద్రకళ) తేజును బతికిస్తోంది. పాప ప్రాణాన్ని నువ్వు నిలబెట్టావమ్మా అని డాక్టర్ అంటాడు. ఆవిడ నా బిజినెస్ పార్ట్ నర్, నా బిడ్డ కోసం తల్లిలా నటిస్తుందని జూనియర్ డాక్టర్లకు చెప్తాడు అర్జున్. ఇదంతా జూనియర్ డాక్టర్ గెటప్ లో ఉన్న శాలిని వింటుంది.
పాప పరిస్థితి తెలిసి చంద్రకళ కరిగిపోయినట్లుంది. ఈ విషయం విరాట్ బావకు తెలిసే ఛాన్స్ లేదు. ఇదంతా ఇంట్లోవాళ్లకు చెప్పాలని శాలిని అనుకుంటుంది.
పూజ ఏర్పాట్లు
భూమి పూజకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేస్తుంది శ్యామల. కామాక్షిని అన్ని వస్తువులు తీసుకురమ్మని అడుగుతుంది శ్యామల. రేపు మన స్టాఫ్ తో పాటు క్లయింట్లను కూడా పిలుద్దామని విరాట్ కు రఘురాం చెప్తాడు. అప్పుడే శాలిని వస్తే పిన్నికి హెల్ప్ చేయమని చెప్తాడు రఘురాం. చంద్రకళ కూడా ఎంట్రీ ఇస్తుంది.
శాలిని ప్లాన్
రేపు లీవ్ పెట్టడమే కాదు అర్జున్ ను పూజకు ఇన్వైట్ చేశా. క్లయింట్ గా వస్తారు. పూజ కాగానే ఓ ఫ్లాట్ కు అడ్వాన్స్ కూడా ఇస్తారని చంద్ర చెప్తుంది. సూపర్ అమ్మ నువ్వు. బిజినెస్ గురించి ఆలోచించావని రఘురాం మెచ్చుకుంటాడు. పూజలో చంద్ర, అర్జున్ ను రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టిద్దామని శాలిని అనుకుంటుంది.
క్రాంతి బాధ
ముంబయి ప్రాజెక్ట్ విషయంలో ఏం చేయాలో అర్థం కావడం లేదు. అన్నయ్య నాకు సపోర్ట్ చేయలేదు. ప్రాజెక్ట్ చేజారిపోతున్నందుకు బాధగా ఉంది శాలిని. అన్నయ్య సక్సెస్ ను చూసి ఈర్ష్య పడుతున్నానని అనుకుంటారని రూమ్ లో ఉన్నానని శాలినితో క్రాంతి చెప్తాడు. నీకు నేను సపోర్ట్ గా ఉంటానని శాలిని అంటుంది.
రాజ్, సరోజా వచ్చేసరికి ఇంటి బయట ముష్టివాళ్లకు చికెన్ కర్రీతో భోజనం వడ్డిస్తుంది శ్రుతి. అది చూసి రాజ్, సరోజా షాక్ అవుతారు. మా ఇంట్లో ఉన్న ఇత్తడి బిందెలు అమ్మేసి మరీ కోడికూర వండిపెట్టానని శ్రుతి చెప్తుంది. ఇక్కడితో నేటి నిన్ను కోరి సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.