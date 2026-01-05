Edit Profile
    నిన్ను కోరి జనవరి 5 ఎపిసోడ్: విరాట్‌కు నిజం చెప్పిన చంద్ర‌క‌ళ‌-డార్లింగ్ అంటూ ముద్దు-పెళ్లి రోజు మ‌ర్చిపోయిన ర‌ఘురాం

    నిన్ను కోరి సీరియల్ టుడే జనవరి 5 ఎపిసోడ్ లో సరోజాతో అన్ని పనులు చేయిస్తుంది శ్రుతి. అర్జున్ కూతురు తనను అమ్మ అనుకోవడం గురించి విరాట్ కు చెప్తుంది చంద్రకళ. మరోవైపు పెళ్లి రోజు గుర్తు లేదని రఘురాం అనడంతో జగదీశ్వరి బాధపడుతుంది. 

    Published on: Jan 05, 2026 7:13 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    నిన్ను కోరి సీరియల్ టుడే జనవరి 5 ఎపిసోడ్ లో నీ పెళ్లం నాతో పనులు చేయించి పైకి పంపించాలని ఉంది. ప్రేమగా చూసుకోవాలని అన్నావని ఊరుకుంటున్నా. లేదంటే చేపలా గీరేసేదాన్ని అని రాజ్ తో సరోజా అంటుంది. ఇది పద్ధతి కాదు శ్రుతి అని రాజ్ అంటాడు. నువ్వు ఏం చెప్పినా చేసేందుకు నేను ఉన్నా కదా అని రాజ్ చెప్తాడు.

    నిన్ను కోరి సీరియల్ టుడే ఎపిసోడ్ (jiohotstar)
    నిన్ను కోరి సీరియల్ టుడే ఎపిసోడ్ (jiohotstar)

    చంద్ర నిజం

    నీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పాలి. అబద్ధం చెప్పా బావ. అర్జున్ కూతురిని చూడటానికి ఇంటికి వెళ్లానని అక్కడ తేజూ తనను అమ్మ అని పిలవడం, చంద్రకళ అమ్మ అని చెప్పడం ఇలా అన్ని విషయాలు విరాట్ కు చెప్తుంది చంద్ర. దీంతో విరాట్ షాక్ అవుతాడు. నీకు చెప్పకుండా ఒప్పుకోవడం తప్పనిపించింది బావ అని విరాట్ ను హగ్ చేసుకుని ఏడుస్తుంది చంద్ర.

    డార్లింగ్ బావ

    నువ్వు తీసుకున్న నిర్ణయం న్యాయమైందే చంద్ర. కానీ ఈ విషయం తెలిస్తే నీ మీద నిందలు వేస్తారు. క్యారెక్టర్ తప్పు పడతారు. నువ్వు నా బంగారం చంద్ర. ఈ విషయం ఇంట్లో తెలియకూడదని విరాట్ అంటాడు. నా డార్లింగ్ బావ నువ్వు అని చంద్ర ముద్దు పెడుతుంది. పెళ్లి రోజు జగదీశ్వరిని అందరూ కలిసి రెడీ చేస్తారు. అప్పుడే మా అన్నయ్య ప్రేమ కోసం ఇంట్లో నుంచి వచ్చేశావని శ్యామల అప్పటి రోజులు గుర్తు చేస్తుంది.

    కొత్త దంపతుల్లా

    అప్పుడే శ్రుతి, రాజ్ వస్తారు. ఆటోలో వచ్చామని శ్రుతి చెప్తే రాజ్ పై కామాక్షి కోప్పడుతుంది. ఇప్పుడు చాలా సిన్సియర్ గా మారిపోయానని రాజ్ అంటాడు. రఘురాం పంచెకట్టులో రెడీ అవుతాడు. శ్రుతి, జల్ రాజ్ ను చూసి పలకరిస్తాడు. పెళ్లి రోజు ఎవరిదో చెప్పండ్రా అని రఘురాం అడుగుతూనే ఉంటాడు. అప్పుడే జగదీశ్వరిని తీసుకొస్తారు.

    జగదీశ్వరిని చూసి ఎవరు ఈవిడ అని రఘురాం అడుగుతాడు. ఇంత అందంగా రెడీ అయ్యేసరికి పోల్చుకోలేకపోతున్నా. జగదీశ్వరి పెళ్లి రోజు ఎవరిదో చెప్పమని రఘురాం అడుగుతాడు. మీ పెళ్లి రోజే అని అందరూ అంటారు. మీ పెళ్లిలో అంత పెద్ద గొడవ అయింది కదా అని అందరూ అంటే, ఏం గుర్తులేదని రఘురాం చెప్తాడు.

    మర్చిపోయిన రఘురాం

    సారీ జగదీశ్వరి నేనంత మర్చిపోయానని రఘురాం లోపలికి వెళ్లిపోతాడు. దండలు మార్పించడానికి నాన్నను విరాట్ తీసుకొస్తానంటే జగదీశ్వరి వద్దంటుంది. పెళ్లి రోజు గుర్తు లేనప్పుడు ఈ వేడుకలు ఎందుకని అంటుంది. ఇంట్లో సంతోషాన్ని చెడగొడదామనుకుంటే ముసలి జంటకు పెళ్లి వేడుకలంటా. కానీ మామయ్య మర్చిపోయి నాకు హ్యాపీనెస్ ఇచ్చారని శాలిని అంటుంది.

    నాన్నకు వాళ్ల పెళ్లి రోజు గుర్తు వచ్చేలా చేయాలి శాలిని అని క్రాంతి అంటాడు. ఇక్కడితో నేటి నిన్ను కోరి సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.

