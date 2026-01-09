నిన్ను కోరి జనవరి 9 ఎపిసోడ్: డాక్టర్ ప్రకాష్గా అర్జున్ ఎంట్రీ-కంగారులో శాలిని-ప్రకాష్కు కనెక్ట్ అయిన శ్యామల
నిన్ను కోరి సీరియల్ టుడే జనవరి 9 ఎపిసోడ్ లో రఘురాంను మరో డాక్టర్ కు చూపించాలని జగదీశ్వరి చెప్తుంది. డాక్టర్ ప్రకాష్ గెటప్ లో అర్జున్ ఎంట్రీ ఇస్తాడు. శాలిని కంగారు పడుతుంది. మరోవైపు ప్రకాష్ కు శ్యామల కనెక్ట్ అవుతుంది. ప్రేమ ఒలకబోస్తుంది.
నిన్ను కోరి సీరియల్ టుడే జనవరి 9 ఎపిసోడ్ లో ట్రీట్మెంట్ మారితే బెటర్ అని రఘురాం గురించి చెప్తుంది జగదీశ్వరి. కరెక్ట్ గా చెప్పారని విరాట్, చంద్రకళ అంటారు. క్రాంతికి డాక్టర్ ను పిలిపించమని చెప్తుంది జగదీశ్వరి. మరోవైపు మార్కెట్లో సరోజా, జల్ రాజ్ చేపలు అమ్ముతుంటే శ్రుతి గల్లా పెట్టె దగ్గర కూర్చుంటుంది. శ్రుతి అరిస్తే జనాలు వరుస కడతారు.
డాక్టర్ గెటప్ లో అర్జున్
చేపల గురించి వచ్చినవాళ్లు శ్రుతిని చూస్తూ డబుల్ మీనింగ్ తో మాట్లాడతారు. రాజ్ చేపలన్నీ అమ్మేస్తారు. శ్రుతితో నాకు అల్రెడీ పెళ్లి అయిపోయిందని చెప్పేస్తాడు రాజ్. మరోవైపు డాక్టర్ వస్తాడని శాలిని టెన్షన్ పడుతుంది. అందరూ డాక్టర్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంటే అర్జున్ డాక్టర్ గెటప్ లో ఎంట్రీ ఇస్తాడు. నా పేరు ప్రకాష్. ఐయామ్ స్టిల్ బ్యాచిలర్ అనగానే శ్యామల కనెక్ట్ అయిపోతుంది.
శాలిని కంగారు
మీది గోదావరి జిల్లా కదా. 1995లో పదో బ్యాచ్ కదా అని అడుగుతుంది శ్యామల. ప్రకాష్ నీకు నేను ఎవరో గుర్తొచ్చేలా చేస్తానని శ్యామల అనుకుంటుంది. మీరేనా పేషెంట్? మీకు అంత గుర్తొచ్చేలా చేస్తానని డాక్టర్ అంటాడు. నేను మెడిసన్ తో కాదు మెదడుతో ట్రీట్ చేస్తాను. ముందుగా రఘురాం బ్రెయిన్ ను స్టడీ చేస్తా. ఆయనకు ఏం గుర్తుందో అడిగి తెలుసుకుంటా. మెమొరీ ఎలా గుర్తుకురావాలో చేస్తానని డాక్టర్ గెటప్ లో ఉన్న అర్జున్ అంటాడు.
సింగిల్ సింగిల్
ప్రకాష్ అంటూ ప్రేమగా మాట్లాడుతుంది శ్యామల. నానా హంగామా చేస్తుంది. గది లోపలికి వెళ్లిన తర్వాత మీ గెటప్ వర్కౌట్ అయిందని అర్జున్ తో విరాట్ అంటాడు. శ్యామల పిన్ని కనెక్ట్ అయింది. ప్రకాష్ స్టిల్ సింగిల్ అని చెప్పారు కదా. సింగిల్ సింగిల్ మింగిల్ అయిపోయారని చంద్రకళ అంటుంది. మాకు ఫుల్ ఎంటర్ టైన్మెంట్ గ్యారెంటీ అనిపిస్తోందని చెప్తుంది.
శ్యామల ప్రేమ
శాలినిలో కంగారు మొదలైంది. థ్యాంక్ యూ అర్జున్. మీ ప్లాన్ సక్సెస్ అవుతుందని అనిపిస్తోందని విరాట్ అంటాడు. మరోవైపు ప్రకాష్ కు ఏ లోటు రాకుండా చూసుకోవాలి. నాకు పదో తరగతిలోనే పడిపోయాడు. నా క్లాస్ మేట్. అప్పుడే ఓకే చెప్పి ఉంటే సోల్ మేట్ అయ్యేవాడు. నా కోసం పెళ్లి చేసుకోకుండా ఒంటరివాడైపోయాడు. నేను ముందు బెంచ్ లో కూర్చుంటే అతను వెనకాల కూర్చునేవాడు. అతని చూపులు నా వీపునకు గుచ్చుకునేవి. ఇప్పటికీ ప్రకాష్ మనసులో నేనుంటే ఒక్కటైవడం తప్పు కాదు కదా అని శ్యామల అంటుంది.
తేజు డాక్టర్ చంద్రకు ఫోన్ చేస్తుంది. మీరు వస్తే కానీ బ్రేక్ ఫాస్ట్ తిననని గొడవ చేస్తుంది. మీరు వెంటనే రాకపోతే ప్రాబ్లెం మొదటకి వచ్చేస్తుందని డాక్టర్ చెప్తుంది. అరగంటలో వస్తానని చంద్ర చెప్పడంతో ఈ రోజు నిన్ను కోరి సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.