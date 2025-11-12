నిన్ను కోరి నవంబర్ 12 ఎపిసోడ్: హగ్ కోసం విరాట్ రిక్వెస్ట్-గజినిలా పచ్చబొట్లు వేయించుకుంటానన్న రఘురాం-చంద్రకు అండ
నిన్ను కోరి సీరియల్ టుడే నవంబర్ 12వ తేదీ ఎపిసోడ్ లో శాలిని మాయలో పడి క్రాంతి పెంచుకుంటున్న ద్వేషం గురించి విరాట్ బాధ పడతాడు. బావను కూల్ చేస్తుంది చంద్ర. ఒక హగ్ ఇవ్వమని అడిగినా ఇవ్వదు. చంద్రపై పొగడ్తల వర్షం కురిపిస్తాడు రఘురాం.
నిన్ను కోరి సీరియల్ టుడే నవంబర్ 12 ఎపిసోడ్ లో క్రాంతి గురించి తలుచుకుంటే బాధగా ఉంది చంద్ర. శాలిని పూర్తిగా వాడి మైండ్ మార్చేసింది. నా మీద పీకల దాకా కోపం ఉందంటా. మా అన్నయ్య ఉన్నాడని గొప్పగా చెప్పుకునేవాడు. కానీ ఇప్పుడు భార్యను గుడ్డిగా నమ్మి బలైపోతున్నాడు చంద్ర. నాన్న నార్మల్ అయ్యేంతవరకూ పరిస్థితులు ఇంకెంత దారుణంగా మారుతాయో అని విరాట్ ఎమోషనల్ అవుతాడు.
హగ్ కావాలని విరాట్
అన్నీ సర్దుకుంటాయి బావ. విండోస్ కు కర్టెన్ వేయాలి హెల్ప్ చేయమని అడుగుతుంది చంద్రకళ. జారిపోయి పడబోతుంటే చంద్రకళను పట్టుకుంటాడు విరాట్. కామాక్షి డోర్ బయట ఉండి వింటుంది. చంద్ర డోర్ తీయడంతో ఉలిక్కిపడుతుంది. కనీసం ఒక హగ్ అయినా ఇవ్వవే అని రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు విరాట్. కానీ చంద్ర నో చెప్తుంది.
గజిని సినిమాలా
శ్యామలకు గోరింటాకు పెడుతుంది శ్రుతి. విరాట్, చంద్రలు రూమ్ లో మాట్లాడుకున్న మాటలు వినలేక చచ్చానని కామాక్షి వచ్చి చెప్తుంది. వాళ్లిద్దరు విడిపోరనే విషయం నాకు అర్థమైంది. నాకోసం రాజకుమారుడు వస్తాడని శ్రుతి చెప్తుంది. గజిని సినిమాలోలాగా నేను పచ్చబొట్లు వేసుకుంటానని రఘురాం అంటాడు. మేమంతా ఉన్నాం కదా అని జగదీశ్వరి భరోసా ఇస్తుంది. జున్నును ఇష్టంగా తింటాడు రఘురాం.
మధ్యాహ్నం భోజనం టైమ్ లో విరాట్, క్రాంతి ఏదో సీన్ రీక్రియేట్ చేశారు కదా. అది ఏ సినిమాలోనిది అని రఘురాం అడుగుతాడు. అది కాదు వినాయకచవితి రోజు మీ తలపై కొట్టింది ఎవరో గుర్తు చేసుకోండని భర్తను కోరుతుంది జగదీశ్వరి. ఉదయం చంద్ర పూజ చేస్తుంది. నాన్న ముందు మంచిగా ఉన్నట్లు నటిస్తారు విరాట్, క్రాంతి.
చంద్రను పొగిడిన రఘురాం
నీ పెళ్లి సక్రమంగా జరిగి ఉంటే ఇప్పటికే శుభవార్త చెప్పేవాడివని విరాట్ తో శ్యామల అంటుంది. పెళ్లి ఎలా జరిగినా వాడికి దేవతలాంటి అమ్మాయి భార్యగా వచ్చింది. వాడికోసం పుట్టింటి బంధాన్ని తెంచుకున్నావు. ఇంట్లో వాళ్లు సంతోషంగా ఉండాలని ఆరాటపడుతున్నావు. నువ్వు ఈ ఇంటి పెద్ద కోడలిగా రావడం మా అదృష్టమని చంద్రను పొగిడేస్తాడు రఘురాం. ఈ ఇంటి కోడలవడం నా అదృష్టం. బావతో జీవితం పంచుకోవడం నాకు అందిన వరం. నా తప్పు లేదని జీవితాన్ని నిలబెట్టినందుకు మీకే రుణపడి ఉంటానని చంద్ర అంటుంది.
నన్ను మతిమరుపు మహాశయుడిగా మార్చిన వ్యక్తిని గుర్తు తెచ్చుకునేందుకు ట్రై చేస్తా. నన్ను కొట్టింది ఎవరో కచ్చితంగా గుర్తు చేసుకుంటానని రఘురాం అనడంతో నేటి నిన్ను కోరి సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.
News/Entertainment/నిన్ను కోరి నవంబర్ 12 ఎపిసోడ్: హగ్ కోసం విరాట్ రిక్వెస్ట్-గజినిలా పచ్చబొట్లు వేయించుకుంటానన్న రఘురాం-చంద్రకు అండ
News/Entertainment/నిన్ను కోరి నవంబర్ 12 ఎపిసోడ్: హగ్ కోసం విరాట్ రిక్వెస్ట్-గజినిలా పచ్చబొట్లు వేయించుకుంటానన్న రఘురాం-చంద్రకు అండ