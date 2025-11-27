Edit Profile
    నిన్ను కోరి నవంబర్ 27 ఎపిసోడ్: గుడిలో భగ్గుమన్న చీరలు- చంద్రకళపై నిందలు- రఘురాం సౌండ్ సీక్రెట్ తెలుసుకున్న శాలిని

    నిన్ను కోరి సీరియల్ నవంబర్ 27 ఎపిసోడ్‌లో గుడిలో హోమం జరిపిస్తుంటే రఘురాం సౌండ్స్‌కు డిస్ట్రాక్ట్ అవడం గమనిస్తుంది శాలిని. దాన్ని బాగా వాడుకోవచ్చు అనుకుంటుంది. చీరలపై స్ప్రే చల్లడంతో అగ్ని అంటుంకుటుంది. ముత్తయిదువులకు ఇచ్చే చీరలు భగ్గుమనడంతో అంతా చంద్రకళను నిందిస్తారు. చంద్ర ఏడుస్తుంటుంది.

    Published on: Nov 27, 2025 8:49 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    నిన్ను కోరి సీరియల్ ఈరోజు ఎపిసోడ్‌లో గుడిలో రఘురాం, జగదీశ్వరి హోమం చేస్తుంటారు. గుడిలో గంట సౌండ్ వినపడినప్పుడల్లా డిస్టర్బ్ అవుతాడు రఘురాం. అది శాలిని కనిపెడుతుంది. ఈ పాయింట్ వాడుకోవచ్చు అనుకుంటుంది. పూజ అయిపోతుంది. అందరూ పంతులు దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకుంటారు.

    నిన్ను కోరి సీరియల్ నవంబర్ 27 ఎపిసోడ్‌
    నిన్ను కోరి సీరియల్ నవంబర్ 27 ఎపిసోడ్‌

    భగ్గుమన్న చీరలు

    ముత్తయిదువులకు వాయినం ఇచ్చి మొక్కు తీర్చుకోమ్మని చెబుతాడు పంతులు. చీరలు తీసుకురావడానికి చంద్రకళ వెళ్తుంది. వాటిని అమ్మ వారి పాదాల ముందు పెట్టమని పంతులు చెబుతాడు. దాంతో చంద్ర పెడుతుంది. చీరలపై స్ప్రే చల్లితే ఎంతదూరం ఉన్న మంట అంటుకుంటుందన్న విషయం శాలిని గుర్తు చేసుకుంటుంది. చూస్తుండగానే చీరలు అగ్నితో భగ్గుమంటాయి.

    రఘురాం కంగారుపడతాడు. నువ్వు కావాలనే చేశావుగా అని చంద్రకళను నిందిస్తారు అంతా. పూజకు ఎలాంటి ఆటంకం కలిగించను అని అత్తయ్యకు మాటిచ్చాను. నేనెందుకు చేస్తాను అని చంద్రకళ అంటుంది. అయినా వినకుండా చంద్రకళను తిడుతూనే ఉంటారు శ్యామల, కామాక్షి. మొక్కు తీర్చుకోలేదన్న జగదీశ్వరి బాధను ఎలా తీరుస్తారు అని శ్యామల అంటుంది.

    ఇంట్లోవాళ్ల మీద పగేంటీ

    ముత్తయిదువులకు ఇచ్చే చీరలు కాలిపోయాయంటే అరిష్టం. అయినా ఇంట్లోవాళ్ల మీద ఈ పగేంటే ఈ పిల్లకు అని పక్కనున్న వాళ్లు అంటారు. అందరిని ఆపిన జగదీశ్వరి అమ్మవారిని క్షమించమని కోరుకుంటుంది. ఇంకోసారి తాను తన భర్త మాత్రమే వచ్చి మొక్కు చెల్లించకుంటామని చెబుతుంది. తర్వాత అంతా ఇంటికి వెళ్దామని అనుకుంటారు.

    చంద్రకళ ఏడుస్తూ ఉంటుంది. విరాట్ వచ్చి ఓదార్చుతాడు. ఇంతలో శ్రుతి వచ్చి పిలుస్తుంది. దాంతో అంతా ఇంటికి వెళ్తారు. చంద్రకళ ఏడుస్తుంటే శాలిని వచ్చి నువ్వు ఓడుతుంటే చాలా సంతోషంగా ఉందని అంటుంది. నీ మీద గెలవాలని అనుకుంటే నువ్వు రోడ్డు మీద ఉండేదానివి అని చంద్రకళ అంటుంది. చీరలు కాలిపోవడం పొరపాటుగా జరగలేదు. నిన్ను బ్లేమ్ చేయడానికి నేను వేసిన పక్కా ప్లాన్ అది నిజం చెబుతుంది శాలిని.

    అసలైన సక్సెస్ చూపిస్తాను

    నువ్వే అన్ని దగ్గరుండి చూసుకుని నా పని ఈజీ చేశావ్. నీ మీద అత్తయ్యకు సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉంది. అది పోయేందుకే ఇలా చేశాను. మావయ్యను కొట్టింది నువ్వే అని అనుకుంటుంది. ఇలా ఒక్కో మెట్టు ఎక్కి సక్సెస్ అవుతాను అని శాలిని ఛాలెంజ్ చేస్తుంది. అసలైన సక్సెస్ అందరి సంతోషంలో ఉంటుందని నిరూపిస్తాను. ఇక నేను ఏది జరగనివ్వను. నువ్ కోరుకున్న సక్సెస్ రానివ్వను అని సవాలు విసిరి వెళ్లిపోతుంది చంద్రకళ.

    నా వల్ల అపచారం జరిగి అత్తయ్య మొక్కు తీర్చలేదని బాధగా ఉందని విరాట్‌తో అంటుంది చంద్రకళ. చీరలు మంట అంటుకోవడం ఇంకా మిస్టరీగానే ఉంది. ఆ శాలిని ఏదైనా చేసిందంటావా అని డౌట్ పడతాడు విరాట్. లేదు బావ అని చంద్రకళ అబద్ధం చెబుతుంది. రుజువు లేదు. నువ్ గొడవ పడతావ్. దాని వల్ల ఒరిగేది ఏం లేదని చంద్రకళ మనసులో అనుకుంటుంది.

    బెదిరిపోయిన రఘురాం

    తర్వాత చంద్రకళను విరాట్ ముద్దుపెట్టుకోబోతుంటే రఘురాం వస్తాడు. సారీ చెప్పి నా రూమ్ అనుకుని వచ్చాను అని వెళ్లిపోతాడు. పాపం మావయ్య బెదిరిపోయారు అని చంద్రకళ అంటుంది. రఘురాం సౌండ్ సీక్రెట్ తెలుసుకున్న శాలిని పూర్తిగా మెమోరీ పోయేలా ప్లాన్ చేస్తుంది శాలిని. అక్కడితో నేటి నిన్ను కోరి సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.

