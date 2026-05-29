    Obsession OTT: ప్రపంచాన్ని ఊపేస్తున్న రూ.1000 కోట్ల హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ 17 రోజుల్లోనే ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోందా? ఇదీ నిజం!

    Obsession OTT: ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న హాలీవుడ్ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ అబ్సెషన్ 17 రోజుల్లోనే ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తోందా? ఇప్పటికీ బాక్సాఫీస్ దుమ్ముదులుపుతూ రూ.1000 కోట్లకుపైగా వసూలు చేసిన ఈ మూవీ.. డిజిటల్ ప్రీమియర్ పై ఇప్పుడో ఆసక్తికరమైన బజ్ నెలకొంది.

    May 29, 2026, 21:46:57 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Obsession OTT: ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న హారర్ సినిమా ప్రియులను అమితంగా ఆకట్టుకుంటున్న లేటెస్ట్ సెన్సేషన్ 'అబ్సెషన్' (Obsession). కరీ బార్కర్ (Curry Barker) దర్శకత్వంలో రూపుదిద్దుకున్న ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద అంచనాలకు మించి రాణిస్తోంది. అంతర్జాతీయంగా మే 14న విడుదలైన ఈ మూవీ.. మే 29న (ఈరోజే) భారతదేశంలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. థియేటర్లలో ఈ సినిమాకు వస్తున్న భారీ రెస్పాన్స్ కారణంగా, దీని ఓటీటీ (OTT) డిజిటల్ విడుదలపై సోషల్ మీడియాలో ఆసక్తికరమైన చర్చ నడుస్తోంది.

    'అబ్సెషన్' కథేంటి? ఇంత క్రేజ్ ఎందుకు?

    అబ్సెషన్ సినిమా కథాంశం చాలా భిన్నంగా, చాలా థ్రిల్లింగ్ గా అనిపిస్తోంది. 'బేర్' అనే ఒక సాధారణ వ్యక్తి, తాను ప్రాణంగా ప్రేమించే క్రష్ మనసును గెలుచుకోవడానికి ఒక అతీంద్రియ/సూపర్ నేచురల్ కోరిక కోరతాడు. ఆ కోరిక నెరవేరినట్లే అనిపించినా.. ఆ తర్వాత అతని జీవితం ఎలాంటి భయంకరమైన పీడకలగా మారింది అనేదే ఈ చిత్ర ముఖ్య కథాంశం.

    సాధారణ హారర్ సినిమాల్లా కేవలం శబ్దాలతో భయపెట్టడం పైనే ఆధారపడకుండా.. ఇందులో సైకలాజికల్ భయం, ఊహించని ట్విస్టులు, విలన్-విక్టిమ్ మధ్య ఉండే ఎమోషనల్ లైన్‌ను అద్భుతంగా చూపించారు. ముఖ్యంగా టిక్‌టాక్ వంటి సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో ఈ సినిమాలోని సీన్లు, నటీనటుల పర్ఫార్మెన్స్ విపరీతంగా వైరల్ అవ్వడంతో ఈ చిత్రానికి గ్లోబల్ బజ్ లభించింది.

    సాధారణ హారర్ సినిమాలకు భిన్నంగా, ఇంటర్నెట్ కల్చర్, సరికొత్త స్క్రీన్ ప్లేతో ప్రేక్షకులకు సరికొత్త భయాన్ని పరిచయం చేయడంలో 'అబ్సెషన్' విజయం సాధించింది.

    ఓటీటీ విడుదల ఎప్పుడు? ఏ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో?

    మొదట్లో ఈ సినిమా థియేటర్లలోకి వచ్చిన రెండు వారాల్లోనే ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తుందని ప్రచారం జరిగింది. కానీ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ మూవీ 100 మిలియన్ డాలర్ల మార్కును దాటి దూసుకుపోతుండటంతో థియేట్రికల్ రన్‌ను పొడిగించాలని మేకర్స్ నిర్ణయించారు. నిబంధనల ప్రకారం భారీ వసూళ్లు సాధించే సినిమాలకు కనీసం 31 రోజుల థియేట్రికల్ విండో ఉంటుంది.

    ఇండియాలో ఈ మూవీ జియోహాట్‌స్టార్ లేదా మరేదైనా ఓటీటీలో వచ్చే అవకాశం ఉందని, జూన్ 2 నుంచే ప్రీమియర్ అవుతుందన్న వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే నేరుగా సబ్‌స్క్రైబర్లందరికీ ఫ్రీగా కాకుండా.. ప్రీమియం వీడియో ఆన్ డిమాండ్ పద్ధతిలో సినిమాను స్ట్రీమింగ్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీనిపై ఇప్పటి వరకూ ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు.

    ప్రస్తుతం ఈ సినిమాను లీగల్‌గా చూడటానికి థియేటర్లు మాత్రమే ఏకైక మార్గం. ఆన్‌లైన్‌లో హై-క్వాలిటీ ప్రింట్ ఉందంటూ వచ్చే నకిలీ లింకులను నమ్మి మోసపోవద్దని సినీ విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. 'అబ్సెషన్' (Obsession) సినిమా కథ దేని గురించి?

    తన క్రష్ మనసు గెలవడానికి ఒక సూపర్ నేచురల్ కోరిక కోరి, ఆ తర్వాత తన జీవితాన్నే పీడకలగా మార్చుకున్న 'బేర్' అనే వ్యక్తి చుట్టూ తిరిగే వినూత్న హారర్ కథ ఇది.

    2. ఇండియాలో ఈ సినిమా ఎప్పుడు విడుదలైంది?

    ఈ మూవీ అంతర్జాతీయంగా మే 14న విడుదల కాగా, ఇండియాలో మే 29, 2026 న థియేటర్లలోకి వచ్చింది.

    3. ఇండియాలో 'అబ్సెషన్' ఏ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది?

    గ్లోబల్‌గా పీకాక్ (Peacock) యాప్‌లో రానుండగా, పీకాక్ సేవలు లేని ఇండియాలో ఈ మూవీ జియో హాట్‌స్టార్ లో స్ట్రీమింగ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

