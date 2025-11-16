ఓటీటీలోకి 2 రోజుల్లోనే ఏకంగా 34 సినిమాలు- 20 చాలా స్పెషల్, తెలుగులో 10 ఇంట్రెస్టింగ్- హాట్స్టార్ నెట్ఫ్లిక్స్ జీ5లలో!
నెట్ఫ్లిక్స్, జియో హాట్స్టార్, అమెజాన్ ప్రైమ్, జీ5, ఈటీవీ విన్ తదితర డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్లలో కేవలం 2 రోజుల్లోనే ఏకంగా 34 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. వీటిలో చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 20 సినిమాలు ఉంటే అందులోనూ పది మూవీస్ తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.
కప్లింగ్ (మలయాళ రొమాంటిక్ కామెడీ సిరీస్)- మనోరమ మ్యాక్స్ ఓటీటీ- నవంబర్ 14
పాండా ప్లాన్ (చైనీస్ యాక్షన్ కామెడీ ఫిల్మ్)- లయన్స్ గేట్ ప్లే ఓటీటీ- నవంబర్ 14
కమ్ సీ మీ ఇన్ ది గుడ్ లైట్ (అమెరికన్ ఎల్జీబీటీక్యూ డాక్యుమెంటరీ సినిమా)- ఆపిల్ టీవీ ప్లస్ ఓటీటీ- నవంబర్ 14
ఓటీటీలోకి 34
ఇలా గురు (నవంబర్ 13), శుక్ర (నవంబర్ 14) వారాలు రెండు రోజుల్లో ఏకంగా 34 సినిమాలు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేశాయి. వాటిలో తెలుసు కదా, డ్యూడ్, ఏనుగు తొండం ఘటికాచలం, దశావతార్, ఇన్స్పెక్షన్ బంగ్లా, ఢిల్లీ క్రైమ్ సీజన్ 3, లాస్ట్ సమురాయ్ స్టాండింగ్, ది బీస్ట్ ఇన్ మీ సినిమాలు స్పెషల్గా ఉన్నాయి.
తెలుగులో 10 ఇంట్రెస్టింగ్
వీటితోపాటు ఇన్ యువర్ డ్రీమ్స్, ఏ క్వైట్ ప్లేస్ డే వన్, మాలిస్ సీజన్ 1, అవిహితం, జాలీ ఎల్ఎల్బీ 3, జురాసిక్ వరల్డ్ రీబర్త్, మారుతం, దండకారుణ్యం, ఎక్క, పాండా ప్లాన్, ది క్రిస్టల్ కుకూ, నిశాంచితో కలిపి చూసేందుకు చాలా స్పెషల్గా 20 సినిమాలు ఉన్నాయి. వీటిలో తెలుగులో ఇంట్రెస్టింగ్గా 10 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి.
