OTT Telugu: ఓటీటీలోకి తెలుగులో ఏకంగా 13 సినిమాలు- అన్నీ స్పెషల్, 5 మరింత ఇంట్రెస్టింగ్- హారర్ టు కోర్ట్ డ్రామా వరకు!
OTT Telugu Movies: ఓటీటీలోకి గత వారం తెలుగు భాషలో ఏకంగా 13 సినిమాలు డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్కు వచ్చాయి. వాటిలో హారర్ థ్రిల్లర్ నుంచి కోర్ట్ రూమ్ డ్రామా వరకు అన్ని రకాల జోనర్లు ఉన్నాయి. అలాగే, నెట్ఫ్లిక్స్ టు లయన్స్ గేట్ ప్లే వరకు వివిధ ప్లాట్ఫామ్స్లలో ఓటీటీ రిలీజ్ అయిన ఆ సినిమాలపై లుక్కేద్దాం.
నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ
దేశీ బ్లింగ్ సీజన్ 1 (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ రియాలిటీ టీవీ లైఫ్స్టైల్ సిరీస్)- మే20
ది బోరోగ్స్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ సైన్స్ ఫిక్షన్ హారర్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్)- మే 21
ధురంధర్ పార్ట్ 1: రా అండ్ అన్దేఖా (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్)- మే 22 (జియో హాట్స్టార్ ఓటీటీలో కూడా)
లేడీస్ ఫస్ట్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ సోషల్ సెటైరికల్ రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా)- మే 22
అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీ
టామ్ క్లేన్సీ జాక్ ర్యాన్: ఘోస్ట్ వార్ (తెలుగు డబ్బింగ్ ఇంగ్లీష్ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ చిత్రం)- మే 20
గాయపడ్డ సింహం (తెలుగు క్రైమ్ కామెడీ యాక్షన్ డ్రామా ఫిల్మ్)- మే 22
సిస్టమ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ హిందీ కోర్ట్ రూమ్ థ్రిల్లర్ డ్రామా సినిమా)- మే 22
ఈటీవీ విన్ ఓటీటీ
ఉత్తుత్త హీరోలు (తెలుగు క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ సినిమా)- మే 21
సర్కస్ కాలనీ (తెలుగు ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా చిత్రం)- మే 24
జీ5 ఓటీటీ
మేము కాప్లం (తెలుగు రూరల్ క్రైమ్ కామెడీ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్)- మే 22
సన్ నెక్ట్స్ ఓటీటీ
సతీ లీలావతి (తెలుగు ఫ్యామిలీ కామెడీ రొమాంటిక్ డ్రామా సినిమా)- మే 20
సోనీ లివ్ ఓటీటీ
మధువిదు (తెలుగు డబ్బింగ్ మలయాళ రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా సినిమా)- మే 22
లయన్స్ గేట్ ప్లే ఓటీటీ
పండా ప్లాన్ 2: ది మ్యాజికల్ ట్రైబ్ (తెలుగు డబ్బింగ్ చైనీస్ యాక్షన్ కామెడీ మూవీ)- మే 22
ఓటీటీలోకి తెలుగులో 13 సినిమాలు
ఇలా గత వారం (మే 18 నుంచి 24 వరకు) తెలుగు భాషలో ఏకంగా 13 సినిమాలు ఓటీటీ రిలీజ్ అయ్యాయి. వాటిలో చూసేందుకు అన్నీ సినిమాలు చాలా స్పెషల్గా ఉన్నాయి. అయితే, గాయపడ్డ సింహం, ఉత్తుత్త హీరోలు, సతీ లీలావతి, మేము కాప్లం, సర్కస్ కాలనీ వంటి 5 తెలుగు స్ట్రయిట్ సినిమాలు మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఒక్క నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలోనే 4 సినిమాలు ప్రీమియర్ కావడం విశేషంగా మారింది.
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి.