    ఇంకో రెండు భాషల్లోకి రాజ్ తరుణ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్.. రిలీజైన వారానికే ఓటీటీలోకి వచ్చిన సినిమా

    రాజ్ తరుణ్ హీరోగా వచ్చిన లేటెస్ట్ కామెడీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ పాంచ్ మినార్. థియేటర్లో రిలీజైన వారానికే ఈ మూవీ ఓటీటీలోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు మరో రెండు భాషల్లోనూ ఇది స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. 

    Published on: Dec 06, 2025 4:22 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    థియేటర్లో రిలీజైన వారానికే ఓటీటీలోకి వచ్చిన క్రైమ్ కామెడీ థ్రిల్లర్ ‘పాంచ్ మినార్’. రాజ్ తరుణ్ హీరోగా యాక్ట్ చేసిన ఈ మూవీ థియేటర్లలో ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేయడంలో ఫెయిలైంది. అందుకే కేవలం 7 రోజులకే డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. ఈ మూవీ ఇప్పుడు ఓటీటీలో మరో రెండు భాషల్లోనూ అందుబాటులో ఉంది.

    పాంచ్ మినార్ ఓటీటీ

    రాజ్ తరుణ్ లేటెస్ట్ కామెడీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ పాంచ్ మినార్. ఈ సినిమా ఇప్పటికే ఓటీటీలో రిలీజైంది. నవంబర్ 28 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అయితే ఫస్ట్ కేవలం తెలుగులోనే ఈ మూవీ ఓటీటీ రిలీజైంది. ఇప్పుడు తెలుగుతో పాటు మరో రెండు భాషలు తమిళం, మలయాళంలోనూ ఈ మూవీని చూడొచ్చు. క్రైమ్ కామెడీ కోరుకునే ఆడియన్స్ కు పాంచ్ మినార్ మంచి ఆప్షన్.

    వారం రోజుల్లోనే

    నవంబర్ 21న థియేటర్లలో రిలీజైన పాంచ్ మినార్ వారం రోజులకే ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. నవంబర్ 28 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఇందులో రాజ్ తరుణ్, రాశి సింగ్, అజయ్ ఘోష్, బ్రహ్మాజీ, శ్రీనివాస రెడ్డి, సుదర్శన్, నితిన్ ప్రసన్న, రవి వర్మ తదితరులు పాంచ్ మినార్ లో నటించారు. దీనికి రామ్ కుడుముల డైరెక్టర్.

    పాంచ్ మినార్ స్టోరీ

    కృష్ణచైతన్య అలియాస్‌ కిట్టు (రాజ్‌ తరుణ్‌) తన లవర్ ఖ్యాతి(రాశి సింగ్‌) ఒత్తిడి చేయడంతో సాఫ్ట్‌వేర్‌ జాబ్‌లో చేరినట్లు అబద్ధం చెబుతాడు. కానీ, డబ్బులు ఎక్కువ సంపాదించొచ్చు అని క్యాబ్ డ్రైవర్‌గా చేస్తుంటాడు కిట్టు. ఒక రోజు కిట్టు క్యాబ్ ఎక్కిన ఇద్దరు కిరాయి హంతకులు అతని కళ్ల ముందే గ్యాంగ్‌స్టర్ చోటు (రవి వర్మ)ను హత్య చేస్తారు.

    హత్య చేసినందుకు ఇద్దరు హంతకులకు రూ. 5 కోట్లు వస్తాయి. ఐదు కోట్లు తీసుకుని వెళ్తున్న క్రమంలో హంతకులు పోలీసులకు చిక్కుతారు. అదే సమయంలో ఆ ఐదు కోట్లు మాయం అవుతాయి.

    ఆ తర్వాత ఏమైంది? ఆ రూ.5 కోట్లు ఎవరు తీశారు? కిరాయి హంతకులకు సుపారీ ఇచ్చింది ఎవరు? కిట్టుకు వచ్చిన కష్టాలు ఏంటీ? కిట్టు వెంట ఎందుకు కిరాయి హంతకులు, సీఐ (నితిన్ ప్రసన్న) పడ్డారు? చివరికి ఐదు కోట్లు ఎవరికి దక్కాయి? పాంచ్ మినార్ అని టైటిల్‌కు కారణం ఏంటీ? అనే విషయాలు తెలియాలంటే ఈ మూవీ చూడాల్సిందే.

